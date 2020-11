"DIRECT. Election américaine : Biden se rapproche encore de la victoire, les derniers résultats"

ELECTIONS USA. Les élections américaines pourraient livrer leur verdict final ce vendredi : Joe Biden est passé devant Donald Trump en Géorgie, alors que le résultat de la Pennsylvanie est attendu en faveur du démocrate.

14:22 - Le sénateur McConnell s'invite dans le combat de Trump Le sénateur républicain tout juste réélu Mitch McConnell vient de réagir au discours de Donald Trump d'hier soir, remettant en cause le comptage des voix considérés comme "illégaux". "Voilà comment cela doit fonctionner dans notre grand pays : chaque vote légal doit être compté. Les bulletins de vote soumis illégalement ne doivent pas l'être. Tout le monde doit participer à faire stopper ce processus. Et les tribunaux sont là pour appliquer les lois et résoudre les différends. C'est ainsi que les votes des Américains décident du résultat", a twitté l'élu républicain. 14:03 - Un centre d'appel pour trouver des preuves de fraude ? Les avocats de campagne du président Trump ont travaillé dans la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de justifier les allégations, pour l'heure sans preuve, du président sortant de fraude électorale. Une source citée par CNN a expliqué qu'une ligne directe pour prendre les appels concernant la fraude électorale présumée a été mise en place par les équipes de Donald Trump. Une salle entière, dédiée à la hotline, a même été réquisitionnée. 13:20 - Tensions devant un bureau de vote à Philadelphie Comme le montrent ces images de l'AFP des tensions ont été à déplorer devant un bureau de vote de Philadelphie, où devrait se jouer en grande partie l'avenir des élections américaines. Des partisans des deux candidats se sont rassemblés, les un pour encourager les responsables électoraux à "compter toutes les voix", contrairement à la volonté de Donald Trump, les autres pour encourager le président sortant. Tensions devant un centre de dépouillement des bulletins de vote à Philadelphie #AFP #Elections2020 @EleonoreSens pic.twitter.com/3i02YYLFho — Agence France-Presse (@afpfr) November 6, 2020 13:12 - Des craintes pour la sécurité de Biden ? Le Washington Post révèle ce vendredi que les services secrets américains envisagent de renforcer la sécurité autour de Joe Biden, si sa victoire venait à se concrétiser. Des renforts sont attendus à Wilmington, dans le Delaware, le fief du candidat démocrate. Les services secrets sont d'ores et déjà prêt à déployer des agents. 12:42 - Biden confirme en Géorgie Après avoir pris la tête en Géorgie, Joe Biden confirme de minutes en minutes son avance avec désormais 1 096 voix d'écart sur Donald Trump. Pour rappel, le président sortant possédait encore 500 voix d'avance. 12:11 - La Géorgie, une prise historique pour les démocrates ? Alors que Joe Biden vient de passer en tête en Géorgie et semble désormais en bonne voie pour s'emparer de cet Etat, il s'agirait d'une prise historique pour les démocrates si ce scénario venait à se réaliser. En effet, aucun candidat n'est parvenu s'y imposer depuis les élections de 1992, lorsque Bill Clinton est devenu président. Depuis, le "Peach State" est toujours resté dans le giron des républicains. 11:37 - Philadelphie et Detroit "deux des villes les plus corrompues" Donald Trump a évoqué, dans le nuit de jeudi à vendredi, Detroit et Philadelphie comme deux des villes "les plus corrompues" des Etats-Unis, remettant en cause les décomptes de votes dans le Michigan et en Pennsylvanie. Pourtant, le président sortant a réalisé un meilleur score dans la ville du Michigan cette année qu'en 2016, lors de sa victoire... 10:45 - Biden passe en tête en Géorgie Associated Press, ainsi que plusieurs médias américains, viennent d'officialiser le passage en tête de Joe Biden sur Donald Trump en Géorgie. Il s'agit d'un tournant majeur ce vendredi, puisque si le démocrate remporte cet Etat, il ne sera plus qu'à un seul grand électeur de la victoire finale. 10:24 - L'avance de Trump se réduit encore en Géorgie En Géorgie, l'écart entre Joe Biden et Donald Trump s'est encore réduit ces dernières minutes, avec désormais seulement 463 voix d'avance pour le républicain ! Désormais, la remontée et la victoire du candidat démocrate semble de plus en plus proche. Et pour cause, le dépouillement se poursuit dans le comté de Clayton, où le parti démocrate a les faveurs habituellement. En 2016, Hillary Clinton y avait récolté 84% des suffrages. 10:03 - Des républicains résignés ? Si certains membres du parti républicain ont ouvertement soutenu Donald Trump dans son combat, d'autres se sont montrés plus résignés à accepter un résultat des élections qui ne penchent clairement pas en leur faveur. Karl Rove, ancien secrétaire général de la Maison Blanche sous George W. Bush, est encore une voix qui pèse au Grand Old Party et selon lui, "voler des centaines de milliers de voix signifierait un complot d'une ampleur digne d'un film de James Bond". "C'est impossible", a-t-il estimé sur son blog. 09:51 - Les électeurs de Géorgie invités à vérifier l'état des bulletins par correspondance Selon des informations relayées par NBC, les électeurs en Géorgie ont été invités à vérifier l'état de leurs bulletins de vote par correspondance, alors que le comptage actuel fait état de seulement quelques centaines de voix d'écart entre les deux candidat. Joyce Lanterman, une électrice d'Atlanta de 48 ans rencontré par NBC, s'est exécutée, dès le lendemain du jour du scrutin et elle a constaté la mention "contesté" pour "signature non valide". En octobre, lors de l'envoi de son vote, Joyce Lanterman avait pourtant constaté la mention contraire, "reçu". 09:22 - 665 voix d'écart en Géorgie ! L'écart des voix entre Donald Trump et Joe Biden en Géorgie se compte en seulement quelques centaines ! Le président sortant n'a plus que 665 voix d'avance... Le résultat dans cet Etat-clé pourrait être connu dans la journée. 09:11 - Des résultats à venir en Géorgie Les 3 500 derniers bulletins de vote du comté de Clayton, en Géorgie, seront comptés dans les "heures" à venir, a confié le directeur local des élections à CNN. Le dépouillement va se poursuivre malgré l'heure tardive désormais dans cet Etat décisif pour la course à l'élection. Le résultat de ces votes sont très attendus, car ils pourraient combler le maigre retard de Joe Biden sur Donald Trump. Le comté de Clayton vote en effet historiquement pour les démocrates... 08:24 - L'équipe de Biden surveille attentivement la Pennsylvanie Bien qu'il soit près de 2h30 du matin en Pennsylvanie, l'équipe de Joe Biden ne lâche pas du regard les résultats, qui sont en train d'évoluer en sa faveur, comme l'indique CNN, qui juge que ce vendredi pourrait être le jour où le candidat démocrate parvient à atteindre le fameux chiffre de 270 grands électeurs, synonyme de victoire. 07:47 - La Commission électorale fédérale parle des "mensonges" de Trump L'attitude de Donald Trump face aux résultats de l'élection américaine, encore partiels, ont plongé les Etats-Unis dans une grave crise démocratique. Une situation que Ellen Weintraub, la patronne de la Commission électorale fédérale, a condamné sur Twitter. "Ca suffit, monsieur le président. Ca suffit. Les théories du complot concernant cette élection ne changeront pas les résultats. Les votes ont tous été exprimés. Les votes seront tous comptés. La volonté du peuple prévaudra. Vos mensonges sapent notre démocratie et nuisent à notre pays. Arrêtez", a-t-elle imploré. 07:23 - Des sénateurs républicains au chevet de Donald Trump Depuis l'engagement de Donald Trump dans un combat contre une "fraude" électorale, sans apporter de preuve, le parti républicain se retrouve dans une drôle de position. Et surtout, l'attitude du président sortant divise. Si certains membres du Grand Old Party se sont désolidarisés des propos de Trump, d'autres lui ont apporté leur soutien. Le sénateur réélu Lindsay Graham, par exemple, s'est publiquement placé à ses côtés dans cette lutte que beaucoup considèrent comme étant antidémocratique. "Je suis ici ce soir pour soutenir le président Trump comme il m’a soutenu", a-t-il fait savoir, considérant des élections "crapuleuses" à Philadelphie, quand son collègue Ted Cruz s'est dit, sur Fox News, "en colère". "Et les électeurs devraient être en colère", a-t-il ajouté. Selon lui, le procureur général de la Pennsylvanie a ordonné que tous les bulletins soient dépouillés "jusqu’à ce que Biden gagne". 07:02 - En Géorgie, une avance infime pour Trump Avec la Pennsylvanie, la Géorgie est l'Etat où seront braqués tous les regards ce vendredi. Donald Trump est encore en tête à l'heure actuelle, mais le président américain ne mène plus que de... 1 709 votes ! Joe Biden se rapproche donc considérablement, mais un recomptage devrait avoir lieu et l'écart sera quoi qu'il arrive très serré. Pour ces deux raisons, il sera difficile de donner un vainqueur ce vendredi. 06:57 - Des chaînes américaines qui coupent le discours de Trump MSNBC, NBC News, ABC News... Plusieurs chaînes de télévision ont coupé, en direct, l'allocution de Donald Trump depuis la Maison Blanche cette nuit, renouvelant ses accusations de fraudes sur l'élection américaine de la part des démocrates. Ce qui a donné, notamment sur MSNBC, des situations assez inédites. "Nous voilà encore dans la position inhabituelle de (devoir) non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi de corriger le président des États-Unis", est intervenu le présentateur Brian Williams. MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020 06:48 - 22 000 voix d'écart en Pennsylvanie Comme annoncé avant l'élection, tout pourrait se jouer en Pennsylvanie. L'étau se resserre pour Donald Trump, qui ne possède désormais plus que 22 000 voix d'avance sur Joe Biden à l'heure actuelle. Il reste 40 000 voix à compter. 06:44 - Un projet d'attaque d'un bureau de vote en Pennsylvanie ? Une enquête a été ouverte sur un projet d'attaque du Pennsylvania Convention Center, à Philadelphie, où les fonctionnaires comptent encore à l'heure actuelle les bulletins de vote. 6abc Action News rapporte que les forces de l'ordre ont placé un homme en garde à vue. "Action News a appris que la police avait reçu un renseignement sur un groupe, peut-être une famille, qui venait de Virginie dans un Hummer pour déclencher une attaque au Convention Center", a fait savoir le média. 06:39 - Reprise du direct, toujours pas de président élu Bonjour, nous reprenons ce direct consacré aux élections américaines. Toujours pas de vainqueur ce vendredi matin, alors que les résultats sont encore attendus en Pennsylvanie, en Géorgie, en Caroline du Nord, le Nevada et l'Arizona. Si Donald Trump est en tête dans les trois premiers Etats cités, son écart se réduit, surtout en Géorgie et en Pennsylvanie. La nuit a été marquée par un discours de Donald Trump, qui a repris sa lutte contre une soi-disant élection truquée et un vol de la part des démocrates. Joe Biden a également pris la parole pour renouveler sa confiance quant à une victoire très prochainement de sa part.

En savoir plus

Alors qu'il est distancé en nombre de grands électeurs depuis les premiers résultats communiqués mardi soir, Donald Trump semble en outre rattrapé par son rival dans les Etats qui n'ont pas encore livré leur verdict. Le président sortant passe donc à la stratégie du pire en hurlant à la fraude. Il multiplie les recours pour tenter de stopper les dépouillements toujours en cours et exiger un recomptage des voix, comme dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie. "Un petit groupe de personnes très tristes essaient de priver les électeurs américains de leurs droits, de nous voler la victoire et nous ne l'accepterons pas", a assuré le président sortant avant d'évoquer "une fraude contre la nation" au sujet du vote par correspondance, évoquant la possibilité d'aller devant la Cour suprême. "Notre objectif maintenant est d'assurer l'intégrité du scrutin. Nous voulons que la loi soit correctement appliquée. Nous allons gagner et, de ce que j'en pense, nous avons déjà gagné". Mathématiquement, le président sortant peut encore espérer la victoire s'il parvient à s'imposer dans plusieurs Etats qui n'ont pas encore comptabilisé tous les votes. Mais depuis que le Michigan et le Wisconsin ont basculé mercredi, il ne reste qu'un seul scénario de victoire à Donald Trump, en admettant qu'il rafle la Caroline du Nord et l'Alaska, où il est nettement en avance, mais où l'élection n'est pas bouclée : il lui faut terminer en tête en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le Nevada.

Joe Biden a aussi prononcé plusieurs discours depuis son QG. Se disant confiant dans l'issue du scrutin, il a estimé être toujours dans la course, notamment en Géorgie et a même affirmé : "On va gagner la Pennsylvanie". Suite aux accusations de Donald Trump mentionnées plus haut, l'équipe de campagne de Joe Biden a réagi, évoquant des "propos outrageux, sans précédents et incorrects". Le démocrate dispose de davantage d'options que son rival républicain pour remporter l'élection américaine, puisqu'il peut remporter le scrutin avec seulement deux Etats. Voici les cas de figure qui suffiraient à valider une victoire à Joe Biden :

Victoire en Arizona et en Pennsylvanie

Victoire en Arizona et dans le Nevada

Victoire en Arizona et en Géorgie

Victoire dans le Nevada et en Pennsylvanie

Victoire dans le Nevada et en Géorgie

Victoire en Pennsylvanie et en Géorgie

Les derniers résultats partiels vendredi à 11h

Voici un état des lieux des résultats partiels des élections américaines dans les Etats qui n'ont pas encore livré un verdict clair selon les projections des principaux médias (dont l'agence Associated Press qui fait foi) :

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.