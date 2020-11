Estimations des élections américaines : ce qu'il faut savoir sur les tendances dévoilées dans la nuit

Les premières estimations du résultat des élections américaines vont être dévoilées dans la nuit de mardi à mercredi, probablement entre 1h et 3h du matin, heure française. Mais il faudra rester prudent, le verdict pouvant se faire attendre jusque tard dans la journée de ce mercredi 4 octobre, voire plus...

Les élections américaines ont débuté ce mardi 3 novembre 2020 dans 50 Etats qui doivent départager le président sortant Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Les bureaux de vote de neuf Etats de l'Est des Etats-Unis ont ouvert leurs portes les premiers ce mardi matin, dès 6h locales, soit midi en France. Ils fermeront leurs portes à minuit heure française, alors que les bureaux de vote de la côte ouest seront en train de voter depuis quelques heures à peine.

Les premières estimations des résultats de ces élections américaines devraient commencer à affluer vers 1 heure du matin, heure de Paris, à mesure que la Virginie, la Géorgie et les Etats les plus orientaux clôtureront le scrutin. La salve des indicateurs s'accentuera quand la Floride, un des Etats clés, dévoilera à sont tour ses premières estimations, suivie de l'Etat de New York et de celui du Texas, notamment, vers 3 heures. Les derniers bureaux de vote, sur la côte Ouest, fermeront leurs portes à 4 heures du matin, heure française toujours. Resteront alors une poignées d'heures cruciales pour découvrir enfin le résultat de cette présidentielle. A moins que...

Des estimations tardives des résultats redoutées

Si les estimations des résultats des élections américaines sont clairement en faveur de l'un ou l'autre des candidats, alors on connaîtra le 46e président des Etats-Unis dans les premières heures de la matinée en France. Mais un scénario à suspense pourrait bien s'imposer avec des estimations trop serrées pour déterminer un résultat net et précis. L'augmentation massive du vote anticipé et du vote par correspondance, plébiscités par des dizaines de millions d'électeurs cherchant à éviter des bureaux de vote bondés en temps de Covid, a modifié la physionomie de ce scrutin, créant une incertitude quant au moment où les résultats seront connus. Outre-Atlantique, les experts prévoyaient récemment que le taux de vote par correspondance se situerait entre 50 et 70% à l'échelle des quelque 200 millions d'Américains appelés aux urnes, contre environ 23% lors de la précédente présidentielle américaine en 2016. Pour la première fois de l'histoire, la plupart des Américains auront ainsi voté avant le jour-J.

On pourrait penser que cette avance sur le scrutin offrira des estimations rapides et tout de suite significatives. Les Etats qui ont enregistré un fort taux de vote anticipé et qui peuvent comptabiliser les bulletins avant ce 3 novembre pourraient publier des chiffres dès la fermeture des bureaux de vote. Mais ce record du nombre de vote anticipé laisse au contraire augurer une longue période de dépouillement selon les spécialistes. Si certains Etats ont assuré qu'ils communiqueraient les résultats dans la nuit, d'autres ont en effet indiqué que les votes anticipés ne seraient pas comptabilisés avant la fermeture des bureaux de vote et quelques uns ont même prévenu que le processus de comptage pourrait prendre plus de temps.

Eviter le retournement de 2016

Difficile de dire dans ce contexte quand les estimations seront suffisamment fiables pour déterminer le vainqueur. Le Washington Post indiquait il y a quelques jours que certains Etats pourraient ne pas avoir de résultats complets avant plusieurs jours... Dans la pratique, près de la moitié des Etats américains acceptent les bulletins de vote arrivant par courrier après le jour du scrutin, avec une période de tolérance selon la date indiquée sur le cachet de la poste. Une trentaine autorise même les électeurs à corriger des erreurs qui, autrement, entraîneraient le rejet de leur bulletin de vote. De quoi retarder encore un peu la sentence finale.

Du côté des médias, américains comme français, on livrera bien évidemment des estimations bien plus tôt, mais on veillera par ailleurs a éviter le scénario de la nuit très difficile de novembre 2016. Alors qu'au milieu de la nuit, le 8 novembre 2016, Hillary Clinton était donnée en tête, c'était finalement Donald Trump qui avait raflé la mise dans la matinée. De chaque côté de l'Atlantique, la plupart des organismes de presse prévoient donc de faire preuve d'une prudence accrue cette année. Beaucoup s'accordent à dire que les premières estimations risquent de ne pas donner une image complète de la situation.

Des risques d'estimations biaisées en faveur de Trump ou Biden

La prudence sera d'autant plus de mise cette nuit que les premières estimations pourraient donner une vision biaisée des résultats de cette élection américaine. Dans certains Etats où les votes anticipés feront l'objet de décomptes préliminaires, Joe Biden pourrait apparaître comme le grand vainqueur, les électeurs démocrates étant plus attirés par le vote par correspondance, honni par Donald Trump pendant une partie de la campagne. A l'inverse, dans les Etats où on comptabilisera d'abord les bulletins de vote glissés dans l'urne, c'est Donald Trump qui pourrait être donné en tête. Dans les deux cas, la tendance devrait ensuite se rééquilibrer, pouvant donner lieu à des surprises.

Ces biais devraient être encore plus pervers dans les "Swing States", ces Etats en balance entre républicains et démocrates et qui devraient déterminer le sort de cette élection. L'Arizona, la Floride et la Caroline du Nord, trois Etats clés, ont autorisé le comptage des votes par correspondance avant le jour du scrutin. Il faudra donc manier leurs premières estimations avec beaucoup de prudence, tandis que d'autres "Swing States" comme la Pennsylvanie et le Michigan devraient faire durer le suspense avec un dépouillement plus lent.

Quelles estimations dans les Swing States ?

L'Arizona, qui permet le dépouillement des bulletins de vote par correspondance avant le jour-J, prévoit de publier les premières estimations vers 20 heures, heure locale, soit vers 4 heures en France. La Floride, suivra sensiblement le même processus, mais le décalage horaire moindre avec la France devrait permettre d'avoir des estimations vers 1h du matin. Même chose dans le Minnesota dont les estimations devraient être connues vers 2 heures, heure française.

Les bulletins des votes par anticipation ne seront pas décomptés à l'avance en revanche en Géorgie, où le résultat pourrait être tellement serré que les autorités s'attendent à un verdict tardif, jusqu'à deux jours après le scrutin. Le Michigan, qui procédera à un dépouillement anticipé seulement dans les villes de plus de 25 000 habitants, semble se diriger vers le même calendrier, comme la Pennsylvanie ou le Wisconsin, qui promet néanmoins des résultats le lendemain du scrutin. La Caroline du Nord ne comptera aucun vote elle non plus avant la fermeture des bureaux, mais cette fois il est possible que des estimations soient publiés dès 00h30 françaises. L'Ohio de son côté prévoit de publier le soir du scrutin des résultats préliminaires agglomérant les votes anticipés (dont les votes par correspondance) et les votes de ce 3 novembre.