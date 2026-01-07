Netflix : ces films et séries vont faire parler d'eux en janvier 2026, toutes les nouveautés à ne pas rater
On fait le point sur toutes les nouvelles entrées du catalogue qu'il faudra voir absolument en janvier 2026.
L'année 2026 débute fort sur Netflix. La plateforme de streaming met en ligne dès le 1er janvier l'épisode final de Stranger Things, qui vient conclure près de dix ans de succès pour la série de science-fiction. Mais si les fans d'Hawkins feront leurs adieux aux personnages, d'autres programmes vont permettre de supporter les longues soirées de janvier.
Une autre série phénomène revient au catalogue de la plateforme de streaming dans les prochaines semaines : La chronique des Bridgerton dévoile la première moitié de sa quatrième saison le 29 janvier. Les fans découvriront l'histoire d'amour entre Benedict et une jeune femme masquée dans un bal, qui est en réalité une domestique. Mais si vous préférez l'action à la romance, la plateforme de streaming vous propose de découvrir The Rip, qui marque les retrouvailles entre Ben Affleck et Matt Damon, le 16 janvier. Le long-métrage s'intéresse à des policiers de Miami qui enquêtent suite à la découverte de millions en liquide dans une planque abandonnée.
Parmi les autres programmes qui pourront susciter la curiosité des abonnés, citons le film romantique People we mett on vacation adapté du livre phénomène sur Booktok (19 janvier), ou la nouvelle adaptation d'Harlan Coben, Ne t'enfuis plus (1er janvier). Si les mystères sont à votre goût, vous pouvez découvrir Les sept cadrans d'Agatha Christie, adaptation d'un roman de l'autrice britannique, le 15 janvier. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- Stranger Things 5 le final : 1er janvier 2026
- Ne t'enfuis plus : 1er janvier 2026
- Mon chéri coréen : 1er janvier 2026
- Bureau des cœurs : 1er janvier 2026
- Le Temps des mouches : 1er janvier 2026
- Land of Sin : 2 janvier 2026
- Unlocked : La prison fait un break (saison 2) : 7 janvier 2026
- HIS & HERS : 8 janvier 2026
- Love is Blind Germany (saison 2) : 8 janvier 2026
- Machos alfa (saison 4) : 9 janvier 2026
- The Boyfriend (saison 2) : 13 janvier 2026
- La reina del flow (saison 3) : 14 janvier 2026
- Les Sept Cadrans d'Agatha Christie : 15 janvier 2026
- Le Prisme de l'amour : 15 janvier 2026
- L'Amour à perte : 15 janvier 2026
- La famille Upshaw (partie 7) : 15 janvier 2026
- Comment traduire cet amour ? : 16 janvier 2026
- Juste humaine : 16 janvier 2026
- Rêve de glace : 22 janvier 2026
- La Chronique des Bridgerton (saison 4 partie 1) : 29 janvier 2026
Les nouveautés films originaux du mois
- People We Meet on Vacation : 9 janvier 2026
- The Rip : 16 janvier 2026
- Kaguya, princesse cosmique : 22 janvier 2026
- L'Art du faux : 23 janvier 2026