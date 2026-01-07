Netflix : ces films et séries vont faire parler d'eux en janvier 2026, toutes les nouveautés à ne pas rater

On fait le point sur toutes les nouvelles entrées du catalogue qu'il faudra voir absolument en janvier 2026.

L'année 2026 débute fort sur Netflix. La plateforme de streaming met en ligne dès le 1er janvier l'épisode final de Stranger Things, qui vient conclure près de dix ans de succès pour la série de science-fiction. Mais si les fans d'Hawkins feront leurs adieux aux personnages, d'autres programmes vont permettre de supporter les longues soirées de janvier.

Une autre série phénomène revient au catalogue de la plateforme de streaming dans les prochaines semaines : La chronique des Bridgerton dévoile la première moitié de sa quatrième saison le 29 janvier. Les fans découvriront l'histoire d'amour entre Benedict et une jeune femme masquée dans un bal, qui est en réalité une domestique. Mais si vous préférez l'action à la romance, la plateforme de streaming vous propose de découvrir The Rip, qui marque les retrouvailles entre Ben Affleck et Matt Damon, le 16 janvier. Le long-métrage s'intéresse à des policiers de Miami qui enquêtent suite à la découverte de millions en liquide dans une planque abandonnée.

Parmi les autres programmes qui pourront susciter la curiosité des abonnés, citons le film romantique People we mett on vacation adapté du livre phénomène sur Booktok (19 janvier), ou la nouvelle adaptation d'Harlan Coben, Ne t'enfuis plus (1er janvier). Si les mystères sont à votre goût, vous pouvez découvrir Les sept cadrans d'Agatha Christie, adaptation d'un roman de l'autrice britannique, le 15 janvier. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

Les nouveautés séries du mois

Stranger Things 5 le final : 1er janvier 2026

Ne t'enfuis plus : 1er janvier 2026

Mon chéri coréen : 1er janvier 2026

Bureau des cœurs : 1er janvier 2026

Le Temps des mouches : 1er janvier 2026

Land of Sin : 2 janvier 2026

Unlocked : La prison fait un break (saison 2) : 7 janvier 2026

HIS & HERS : 8 janvier 2026

Love is Blind Germany (saison 2) : 8 janvier 2026

Machos alfa (saison 4) : 9 janvier 2026

The Boyfriend (saison 2) : 13 janvier 2026

La reina del flow (saison 3) : 14 janvier 2026

Les Sept Cadrans d'Agatha Christie : 15 janvier 2026

Le Prisme de l'amour : 15 janvier 2026

L'Amour à perte : 15 janvier 2026

La famille Upshaw (partie 7) : 15 janvier 2026

Comment traduire cet amour ? : 16 janvier 2026

Juste humaine : 16 janvier 2026

Rêve de glace : 22 janvier 2026

La Chronique des Bridgerton (saison 4 partie 1) : 29 janvier 2026

Les nouveautés films originaux du mois

