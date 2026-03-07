Outlander : la saison 8 est la dernière de la série, voici la date de l'ultime épisode

"Outlander" est un drame historique à succès, sur fond de fantastique, qui s'achève en 2026 avec la saison 8.

Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Et parmi elles, on compte Outlander. La série historico-fantastique inspirée des romans de Diana Gabaldon s'achève avec sa saison 8, qui viendra définitivement conclure la romance épique de Claire et Jamie, qui a défié les époques (littéralement).

La diffusion débute sur Netflix le 7 mars 2026, en US+24. Heureusement, contrairement aux productions originales de la plateforme de streaming, le plaisir va durer un peu plus longtemps pour les fans : Outlander est diffusée sur Netflix à un rythme hebdomadaire, à raison d'un épisode chaque samedi. Le dernier épisode de la série, le dixième de la saison 8, sera donc à découvrir à partir du 9 mai 2026.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Claire, une infirmière écossaise et mariée, se retrouve propulsée dans l'Écosse du 16e siècle, secouée par une révolte et des guerres de clans. Dans ce pays en feu, elle fait la connaissance des ancêtres de son mari, mais avant tout d'un guerrier : Jamie Fraser, qu'elle est contrainte d'épouser. La jeune femme va devoir faire un choix entre deux hommes et deux mondes, totalement opposés.

Caitriona Balfe : Claire Randall

Sam Heughan : James " Jamie " Alexander Malcom Fraser

Laura Donnelly : Janet " Jenny " Fraser Murray

Steven Cree : Ian Murray

Duncan Lacroix : Murtagh Fraser

Nell Hudson : Laoghaire MacKenzie

Richard Rankin : Roger Wakefield

Sophie Skelton : Brianna " Bree " Randall Fraser

David Berry : Lord John Grey

John Bell : Ian Fraser Murray

Lauren Lyle : Marsali McKimmie Fraser

César Domboy : Claude (ou Claudel) " Fergus " Fraser

Outlander, initialement diffusée sur la chaîne américaine Starz est disponible en vidéo à la demande sur Netflix. La plateforme propose actuellement les six première saisons de la série et dévoilera la saison 7 le 16 juin 2023 prochain. Vous pouvez vous abonner à Netflix dès 5,99 euros par mois (avec publicités) pour profiter de tous les contenus exclusifs Netflix et de séries originales.