My Oxford Year : c'est quoi cette comédie romantique irrésistible avec Sofia Carson sur Netflix ?

Une Américaine débarque à Oxford pour ses études mais sa trajectoire dévie au contact d'un prof charismatique et d'un amour inattendu.

Avant d'être un film, My Oxford Year est une aventure littéraire : un roman de Julia Whelan publié en 2018, inspiré… d'un scénario de film initialement écrit par Allison Burnett (Un automne à New York). Le projet a longtemps dormi dans un tiroir avant d'en être sorti par Netflix. Aux commandes : le réalisateur Iain Morris, connu pour The Inbetweeners, qui apporte à cette romance son sens du rythme. Pour un maximum de réalisme, la rom-com a été tournée en Angleterre, dans différents " colleges" de l'université d'Oxford et à Windsor.

Le film réunit deux stars habituées à collaborer avec Netflix : Sofia Carson, vue dans Carry-On et Demain est un autre jour et Corey Mylchreest, qui jouait dans La Reine Charlotte. Autour d'eux, Dougray Scott (le grand méchant dans Mission : Impossible 2), Catherine McCormack (l'épouse de Mel Gibson dans Braveheart et Megan dans Spy Game)

Quelle est l'intrigue du film My Oxford Year ?

Anna, étudiante américaine ambitieuse, se rend en Angleterre pour réaliser son rêve. Mais sa rencontre avec un charmant local va changer leurs vies à tous les deux.

Quels acteurs au casting du film My Oxford Year ?

Sofia Carson : Anna De La Vega

Corey Mylchreest : Jamie Davenport

Dougray Scott : William Davenport

Catherine McCormack : Antonia Davenport

Harry Trevaldwyn : Charlie Butler

Esmé Kingdom : Maggie Timbs

Nikhil Parmar : Tom Sethi

Poppy Gilbert : Cecelia Knowles

Romina Cocca : Mrs De La Vega

Yadier Fernandez : Mr De La Vega

Nia Anisah : Laura

Hugh Coles : Ridley

Barunka O'Shaughnessy : Professor Styan

Abdul Sessay : Manu

Où voir le film My Oxford Year en streaming ?

Le film My Oxofrd Year est à regarder en exclusivité sur Netflix à partir du 31 juillet 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).