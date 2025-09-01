Netflix : les 5 nouveautés films et séries qu'il faut voir absolument en septembre
Voici les cinq programmes qu'il ne faudra pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.
Comme à chaque rentrée, le planning de sorties de Netflix s'annonce chargé en septembre 2025. La plateforme de streaming propose plusieurs nouveautés à découvrir. Face au flot d'entrée dans le catalogue, nous vous avons sélectionné les cinq films et séries qui vont créer l'événement dans les semaines à venir.
La grosse sortie du début de mois est sans conteste le retour de Mercredi. Les aventures de l'aînée de la famille Addams se poursuivent à Nevermore dans la seconde partie de la saison 2. Après un mois d'attente, les quatre épisodes sortent le 3 septembre 2025.
Par la suite, il sera possible de découvrir la mini-série en 8 épisodes Black Rabbit dès le 18 septembre. Portée par Jude Law et Jason Bateman, ce thriller suit le destin d'un quinquagénaire accro aux jeux d'argent, qui débarque un jour chez son frère privé de dettes. Ce dernier se retrouve obligé de l'aider, mettant sa propre vie en péril.
Le 25 septembre, sortent deux séries attendues sur la plateforme de streaming : la saison 3 d'Alice in Borderland, série japonaise dans laquelle les héros sont plongés dans un Tokyo alternatif dans lequel ils doivent jouer à des jeux pour survivre (à la Squid Game donc) ; et House of Guinness, qui raconte comment la mort du fondateur de la célèbre brasserie irlandaise va impacter la vie de ses quatre héritiers, mais aussi celle des habitants de Dublin.
Enfin, si vous préférez regardez un film, sachez que la romance French Lover est disponible dès le 26 septembre. Omar Sy y incarne une superstar qui va tomber sous le charme d'une femme comme tout le monde, incarnée par Sara Giraudeau. Idéal pour les fans de Coup de foudre à Notting Hill ! Parmi les autres programmes auxquels il faudra jeter un oeil dans les prochains jours, citons également le film romantique Paris Perdu, la compétition culinaire La relève des chefs, ou encore la nouvelle téléréalité française présentée par Teddy Riner Pour le meilleur et à l'aveugle.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- SWAT (saison 7) : 1er septembre
- Mercredi (saison 2 partie 2) : 3 septembre
- La réceptionniste Pokémon (saison 1, partie 2) : 4 septembre
- BLOOM : 7 septembre
- Les Mortes : 10 septembre
- Love is Blind Brésil (saison 5) : 10 septembre
- Le roi loup (saison 2) : 11 septembre
- Tyler Perry's Beauty in Black (saison 2) : 11 septembre
- Journal d'une fille larguée : 11 septembre
- Les Malédictions : 12 septembre
- Toi et tout le reste : 12 septemre
- Black Rabbit : 18 septembre
- Platonik : 18 septembre
- El refugio atomico : 19 septembre
- Haunted Hotel : 19 septembre
- L'invitée : 24 septembre
- House of Guinness : 25 septembre
- Alice in Borderland (saison 3) : 25 septembre
- Indociles : 25 septembre
- Angela : 26 septembre
Les nouveautés films du mois
- Charlie's Angels 2 : les anges se déchaînent : 1er septembre
- Bad Boys for Life : 1er septembre
- Mort ou vif : 1er septembre
- Will Hunting : 1er septembre
- Bad Boys : 1er septembre
- 30 ans sinon rien : 1er septembre
- Steppin' : 1er septembre
- Protège-moi : 1er septembre
- Le Stratège : 1er septembre
- Bad Boys II : 1er septembre
- La Prison de verre : 1er septembre
- En quarantaine : 1er septembre
- Prof poids lourd : 1er septembre
- National Security : 1er septembre
- La Source : 1er septembre
- Fast and Furious (1, 2, 4, 5,6, Hobbs & Shaw, Tokyo Drift) : 2 septembre
- Inspector Zende : 5 septembre
- Kontrabida Academy : 11 septembre
- Paris Perdu : 12 septembre
- Les frères Grimms : 14 septembre
- Le Septième fils : 17 septembre
- Supercondriaque : 17 septembre
- BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan : 18 septembre
- Same Day with Someone : 18 septembre
- Peut-être pour la vie : 19 septembre
- Get Out : 19 septembre
- Entre deux rives : 19 septembre
- Munich : 19 septembre
- Une brillante avocate : 19 septembre
- Man on Fire : 21 septembre
- Hop : 21 septembre
- Bon Rétablissement : 24 septembre
- Signes : 25 septembre
- Ruth & Boaz : 26 septembre
- French Lover : 26 septembre
- Arnaque à la carte : 30 septembre
