Netflix : les 5 nouveautés films et séries qu'il faut voir absolument en septembre

Voici les cinq programmes qu'il ne faudra pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.

Comme à chaque rentrée, le planning de sorties de Netflix s'annonce chargé en septembre 2025. La plateforme de streaming propose plusieurs nouveautés à découvrir. Face au flot d'entrée dans le catalogue, nous vous avons sélectionné les cinq films et séries qui vont créer l'événement dans les semaines à venir.

La grosse sortie du début de mois est sans conteste le retour de Mercredi. Les aventures de l'aînée de la famille Addams se poursuivent à Nevermore dans la seconde partie de la saison 2. Après un mois d'attente, les quatre épisodes sortent le 3 septembre 2025.

Par la suite, il sera possible de découvrir la mini-série en 8 épisodes Black Rabbit dès le 18 septembre. Portée par Jude Law et Jason Bateman, ce thriller suit le destin d'un quinquagénaire accro aux jeux d'argent, qui débarque un jour chez son frère privé de dettes. Ce dernier se retrouve obligé de l'aider, mettant sa propre vie en péril.

Le 25 septembre, sortent deux séries attendues sur la plateforme de streaming : la saison 3 d'Alice in Borderland, série japonaise dans laquelle les héros sont plongés dans un Tokyo alternatif dans lequel ils doivent jouer à des jeux pour survivre (à la Squid Game donc) ; et House of Guinness, qui raconte comment la mort du fondateur de la célèbre brasserie irlandaise va impacter la vie de ses quatre héritiers, mais aussi celle des habitants de Dublin.

Enfin, si vous préférez regardez un film, sachez que la romance French Lover est disponible dès le 26 septembre. Omar Sy y incarne une superstar qui va tomber sous le charme d'une femme comme tout le monde, incarnée par Sara Giraudeau. Idéal pour les fans de Coup de foudre à Notting Hill ! Parmi les autres programmes auxquels il faudra jeter un oeil dans les prochains jours, citons également le film romantique Paris Perdu, la compétition culinaire La relève des chefs, ou encore la nouvelle téléréalité française présentée par Teddy Riner Pour le meilleur et à l'aveugle.

Les nouveautés séries du mois

SWAT (saison 7) : 1er septembre

Mercredi (saison 2 partie 2) : 3 septembre

La réceptionniste Pokémon (saison 1, partie 2) : 4 septembre

BLOOM : 7 septembre

: 7 septembre Les Mortes : 10 septembre

Love is Blind Brésil (saison 5) : 10 septembre

Le roi loup (saison 2) : 11 septembre

Tyler Perry's Beauty in Black (saison 2) : 11 septembre

Journal d'une fille larguée : 11 septembre

Les Malédictions : 12 septembre

Toi et tout le reste : 12 septemre

Black Rabbit : 18 septembre

: 18 septembre Platonik : 18 septembre

El refugio atomico : 19 septembre

Haunted Hotel : 19 septembre

L'invitée : 24 septembre

House of Guinness : 25 septembre

Alice in Borderland (saison 3) : 25 septembre

Indociles : 25 septembre

: 25 septembre Angela : 26 septembre

Les nouveautés films du mois

Charlie's Angels 2 : les anges se déchaînent : 1er septembre

Bad Boys for Life : 1er septembre

Mort ou vif : 1er septembre

Will Hunting : 1er septembre

Bad Boys : 1er septembre

30 ans sinon rien : 1er septembre

Steppin' : 1er septembre

Protège-moi : 1er septembre

Le Stratège : 1er septembre

Bad Boys II : 1er septembre

La Prison de verre : 1er septembre

En quarantaine : 1er septembre

Prof poids lourd : 1er septembre

National Security : 1er septembre

La Source : 1er septembre

Fast and Furious (1, 2, 4, 5,6, Hobbs & Shaw, Tokyo Drift) : 2 septembre

Inspector Zende : 5 septembre

Kontrabida Academy : 11 septembre

Paris Perdu : 12 septembre

Les frères Grimms : 14 septembre

Le Septième fils : 17 septembre

Supercondriaque : 17 septembre

BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan : 18 septembre

Same Day with Someone : 18 septembre

Peut-être pour la vie : 19 septembre

Get Out : 19 septembre

Entre deux rives : 19 septembre

Munich : 19 septembre

Une brillante avocate : 19 septembre

Man on Fire : 21 septembre

Hop : 21 septembre

Bon Rétablissement : 24 septembre

Signes : 25 septembre

Ruth & Boaz : 26 septembre

French Lover : 26 septembre

Arnaque à la carte : 30 septembre

Toutes les meilleures séries de Netflix

Tous les meilleurs films de Netflix

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.