Outer Banks : enfin une date de sortie pour la saison 4 sur Netflix

La course au trésor de John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ et Cléo va se poursuivre. Car Outer Banks revient plus vite que ce que l'on peut penser sur Netflix. Alors que les fans attendaient la saison 4 avec impatience, la plateforme de streaming a officialisé ce jeudi la sortie des prochains épisodes.

Comme le site en a désormais l'habitude, ils sortiront en deux salves d'épisodes : la première partie est mise en ligne le 10 octobre 2024, avant que la partie 2 ne soit disponible le 7 novembre, à 9h01. Par ailleurs, les créateurs de la série avaient annoncé à son lancement qu'ils avaient un plan sur cinq saisons pour leur série. Netflix n'a cependant pas encore communiqué à ce sujet.

Synopsis - Une bande d'adolescents, surnommée "Pogues", part à la recherche d'un légendaire trésor, lié à la disparition du père de l'un d'entre eux. Mais cette nouvelle aventure regorge de dangers...