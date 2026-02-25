Monarch Legacy of Monsters : de quoi parle la saison 2 sur Apple TV ?

"Monarch : Legacy of Monsters" est une série de science-fiction de la franchise MonsterVerse, dont la saison 2 sort le 27 février 2026.

Monarch : Legacy of Monsters est une série d'action et de science-fiction de la franchise américaine MonsterVerse. Il s'agit d'ailleurs du sixième "opus" de la franchise, après les films Godzilla (2014), Kong : Skull Island (2017), Godzilla 2 : Roi des monstres (2019), Godzilla vs Kong (2021), Godzilla x Kong : le Nouvel Empire et la série Skull Island (2023).

Portée par Kurt Russell, Wyatt Russell, Ana Sawai et Ren Watabe, la série diffusée depuis le 2023 rempile pour une saison 2, le 27 février 2026. Ces nouveaux épisodes reprennent alors que le destin de Monarch et du monde est toujours en suspense. Nos héros et leurs ennemis se retrouvent sur Skull Island, dans un nouveau village mystérieux où un titan mythique surgit de la mer. Les premières images de la série dévoilent bien Godzilla et King Kong, mais aussi d'autres titans.

Pour découvrir la saison 2 de Monarch : Legacy of Monsters, vous pouvez opter pour un abonnement simple à Apple TV ou souscrire au service myCANAL qui vous offre un accès à la plateforme en plus de l'accès à ses propres contenus.

Quelle est l'intrigue de Monarch : Legacy of Monsters ?

Après une bataille épique entre Godzilla et les titans, San Francisco accuse le choc : les monstres existent. Un frère et une sœur découvrent le passé de leur père et son lien avec l'organisation secrète Monarch. Cette quête épique les mène sur la piste de Lee Shaw, et des événements qui, des décennies auparavant, ont changé la face du monde et révélé l'existence des monstres.

Quel casting pour Monarch : Legacy of Monsters ?

Anna Sawai : Cate Randa

Wyatt Russell : Lee Shaw (jeune)

Kurt Russell : Lee Shaw

Mari Yamamoto : Keiko

Ren Watabe : Kentaro

Kiersey Clemons : May

Joe Tippett : Tim

Où visionner Monarch : Legacy of Monsters en streaming ?

Les deux saisons de Monarch : Legacy of Monsters sont diffusées sur la plateforme de streaming Apple TV. Pour découvrir l'intégralité du catalogue Apple TV+, vous pouvez vous abonner dès 9,99 euros par mois via un abonnement simple ou via le service myCANAL à partir de 13,99 euros par mois.