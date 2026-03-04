Les studios d'animation Pixar ont sorti le long-métrage "Jumpers" le 4 mars 2026.
Les studios Pixar continuent de séduire petits et grands. Juste avant Toy Story 5, est sorti le film d'animation Jumpers le mercredi 4 mars 2026. L'intrigue de ce long-métrage à la fibre plus comique suit une adolescente passionnée par les animaux, qui trouve une technologie révolutionnaire qui lui permet de communiquer avec les animaux en se glissant dans la peau d'une femelle castor. Une aventure au coeur du règne animal débute alors pour la jeune fille. Le film Pixar se révèle être un film d'aventure aux messages écologiques sur la préservation d'un écosystème et la protection animale.
En France, le CNC a donné une classification Tous publics au film Jumpers. A l'internationale, les recommandation d'âge varient, mais globalement le long-métrage est recommandé pour les enfants de 6 ans et plus. Aux Etats-Unis, le film est classé en PG (Parental Guidance Suggested), ce qui signifie que certains contenus du film peuvent ne pas convenir aux très jeunes enfants et que les parents sont encouragés d'accompagner leurs enfants dans leur visionnage.
Rappelons toutefois que ces recommandations sont générales et doivent être soupesées par les parents. Chacun connaît les sensibilités spécifiques de son enfant, et il convient toujours de se renseigner sur le contenu d'un film avant d'emmener un petit au cinéma. Le guide parental du site IMDB peut servir d'indicateur : dans le cas de Jumpers, il est mentionné par les utilisateurs que le dernier Pixar qu'une scène de feu peut potentiellement effrayer les enfants les plus sensibles. Le site Magic Maman note que "Pixar a l'habitude de doser les moments d'action sans traumatiser les plus jeunes. Attendez-vous tout de même à quelques passages un peu intenses". "Rien d'insurmontable pour un enfant de 6 ans habitué aux dessins animés, mais peut-être un peu impressionnant pour les 3-4 ans.."
Que ça soit pour Jumpers ou pour tout autre film, nous vous recommandons donc de bien vous renseigner sur les films avant d'emmener vos enfants au cinéma. S'il n'existe aucune restriction officielle, le cinéma est globalement déconseillé aux enfants de moins de 3 ans (hors séances et films adaptés) par les exploitants (UGC, Gaumont Pathé...), et les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte. En général, il est également déconseillé par plusieurs campagnes de prévention l'utilisation des écrans avant 3 ans.
Qui sont les voix françaises de Jumpers ?
- Mallory Wanecque : Mabel
- Artus : le roi George
- Eilias Changuel : Jerry, le maire
- Frédérique Tirmont : la reine des insectes
- Jean-Christophe Dollé : Titus, le roi des insectes
- Annie Le Youdec : la professeure Sam
- Guillaume Lebon : Michel
- Melha Bedia : Ellen
- Virginie Emane : la reine des poissons
- Alison Wheeler : Diane
- Alex Fondja : Connor
- Esthèle Dumand : Nisha
- Juliette Croizat : les reines des reptiles
- Xavier Couleau : le roi des oiseaux
- Vincent Touré : le roi des amphibiens
- Françoise Vallon : Grand-mère Tanaka
- Théo Dusoulié : Tom, le lézard
Synopsis - Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière totalement inédite... en se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au coeur du règne animal...
