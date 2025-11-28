Black Friday tablettes et iPad : jusqu'à -40% ! Des centaines d'euros à économiser sur les offres Xiaomi, Apple et Samsung
La Black Friday est enfin là et avec lui des offres qui permettent d'économiser jusqu'à plusieurs centaines d'euros sur des iPads et des tablettes. Les remises vont jusqu'à -40% chez Xiaomi, mais d'autres sont aussi intéressantes chez Apple et Samsung.
Le Black Friday est enfin là ! Alors que des offres sur les tablettes tactiles sont déjà disponibles depuis des semaines, notamment depuis le début de la Black Week, c'est maintenant ou jamais qu'il faut craquer pour les promotions. Quelle sera la meilleure offre sur les iPads d'Apple, les Galaxy Tab de Samsung ou encore les tablettes Xiaomi ? Pas évident de faire le tri et de débusquer les réductions les plus avantageuses. Heureusement, Linternaute à dénicher la crème des offres du vendredi noir !
Si des promotions sont disponibles sur toutes les tablettes, toutes ne valent pas le coup. Certaines peuvent même s'avérer être de fausses bonnes affaires avec des réductions alléchantes pratiquées sur des prix gonflés, notamment sur les produits les plus convoités du marché. Les stars du secteur de la tablette comme l'iPad Pro en 11 ou 13 pouces ou les Samsung Galaxy Tab S11 ne font pas l'objet des plus grosses promotions, mais il est possible de les trouver à des prix très attrayants (bien qu'élevés) et d'économie des dizaines voire des centaines d'euros. Exemple avec cette offre sur l'iPad Pro de 11 pouces avec une puce M4 de 2024 à 899,99€. Il sera difficile de trouver mieux.
Avisé sera le consommateur qui regardera du côté d'autres marques comme Xiaomi. Le constructeur chinois s'est fait remarquer ces dernières années pour ses produits de très bonnes factures, certaines rivalisant même avec ceux de la marque à la pomme ou du concurrent sud-coréen à l'instar de la tablette Xiaomi Pad 7 Pro, à des prix nettement plus abordables, et encore réduits à l'occasion du Black Friday.
Les offres sur les iPads d'Apple
Il y a bien quelques offres sur les iPads du constructeur à la pomme, mais les réductions sont assez limitées la plupart du temps, notamment sur les derniers produits sortis comme les iPad Pro ou les iPad Air 11. Il est conseillé de bien regarder les prix exercés ces derniers mois pour repérer les offres dignes de ce nom et ne pas se faire avoir par les fausses promos. Concernant les iPads, il faut être vigilant à la puce utilisée par le modèle convoité, car il y a des différences notables entre les puces A16 utilisée dans de nombreux iPads et les puces M3, M4 ou M5 présentes dans les derniers modèles. Une différence qui se fait surtout ressentir au niveau du prix.
Les promos sur les GalaxyTab de Samsung
Du côté du constructeur sud-coréen, les Galaxy Tab S sont les tablettes les plus haut de gammes avec trois finitions proposées : la classique, la S+ et l'Ultra. Cette année ce sont les Galaxy Tab S11 qui sont les derniers produits sortis et du fait rarement en promotion, même si quelques offres peuvent valoir le coup. Les remises concernent plutôt sur les Galaxy Tab S10 et S9, mais les Galaxy Tab A9 ne doivent pas être négligées, car elles sont amplement suffisantes selon les usages et à un prix plus abordables.
Les réductions sur les tablettes Xiaomi
Si les regards se tournent naturellement vers les marques leaders, les meilleurs produits et les meilleures offres se trouvent parfois chez les concurrents. Le constructeurs Xiaomi a ainsi su se faire une place sur le marché de la tablette et il a proposé plusieurs offres intéressantes à l'approche du Black Friday. Cette marque à l'avantage de pouvoir être accessible à toutes les bourses avec des prix souvent plus bas qu'Apple ou Samsung.
07:05 - -25% sur la Samsung Galax Tab S11 ! Une offre jamais inégalée du Black Friday
Voici une offre à ne surtout pas louper pour les adeptes de la marque Samsung : la Samsung Galaxy Tab S11 est affichée en promotion à quelques jours du Black Friday. L'appareil du constructeur coréen, doté d'un écran de 11 pouces, de 128 Go de stockage avec un S Pen et un chargeur rapide, est vendu à 676€ a lieu de 899€, soit plus de 200€ de réduction permis par une remise de -25% ! C'est pour l'heure la meilleure offre observée sur une des dernières tablettes Samsung.
27/11/25 - 18:23 - La tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est vendue à moins de 300€ !
Une des offres du Black Friday porte sur la tablette tactile du constructeur chinois Xiaomi : la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro. Le produit est proposé, avec un cover clavier, à 299,99€ au lieu de 399,99€ grâce à une remise de -25%. L'offre est disponible chez la Fnac où, les clients adhérents, peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10€ tous les 100€ d'achat grâce au code BLACKFD10. La tablette Xiaomi reviendrait alors à 279,99€.
27/11/25 - 13:03 - Pour 100€ cette tablette Samsung Galaxy est à vous
Il est possible de s'équiper d'une tablette Samsung pour seulement 100€ grâce à cette offre sur le Galaxy Tab A9 vendue à seulement 101,99€ après une remise de presque -50%. A noter que cette tablette est plus petite que les modèles les plus récents avec une écran de 8,7 pouces contre une norme plutôt fixé entre 10 et 11 pouces pour les derniers modèles. Et à ce prix toutefois, le stockage de la mémoire de la tablette est limité à 64 Go.
27/11/25 - 10:58 - L'iPad Pro 11 à moins de 900€ avec cette offre
Il fait partie des Rolls Royce d'Apple : l'iPad Pro 11 (pour un écran de 11 pouces) avec une puce M4. Le produit est aussi l'un des plus chers de la marque à la pomme avec un prix dépassant régulièrement les 1000€, même s'il a eu tendance à baisser ces derniers mois. Mais à l'approche du Black Friday, l'iPad en question peut être trouvé à 899,99€ chez certains commerçants.
27/11/25 - 08:27 - Ce pack avec la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 affichée à presque -40% !
Pourquoi se contenter d'une tablette quand on peut avoir des accessoires en prime pour le même prix, voire moins cher ? Le pack contenant la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 avec un étui de protection, un clavier et un styler est vendue à seulement 199,99, contre 329,99€ ! Une économie de 120€ permise par une réduction de -39% grâce au Black Friday.
26/11/25 - 18:01 - Le prix de la Samsung Galaxy Tab S11 baisse de presque 150€ !
Voilà une offre qui va ravoir les amateurs d'Androïd et surtout de Samsung ! L'une des dernières tablettes du constructeur coréen, la Samsung Galax Tab S11, est vendue à 572€ ! C'est presque 150€ moins cher que le prix d'une peu plus de 700€ appliqué depuis la mi-octobre et même plus de 250€ d'économie par rapport au prix de 849,99€ encore exercé en septembre dernier. Il y a peu de chances de trouver cette tablette à un prix encore plus bas.
26/11/25 - 14:58 - L'iPad Air M3 à 489€ ? On peut difficilement faire mieux que cette offre du Black Friday !
Les offres sur les iPads d'Apple sont limitées en nombre, mais certaines promotions ne doivent pas être loupées ! C'est le cas de cette offre sur l'iPad Air de 11 pouces avec une puce M3 vendu à seulement 489,99€ sur Rakuten ! C'est une remise de -27% par rapport au prix de vente conseillé de 669,99€. Il sera difficile de trouver mieux même le jour du Black Friday.
26/11/25 - 12:14 - L'iPad à seulement 325€ pour le Black Friday
L'iPad reste une référence en matière de tablettes et il est encore populaire du faire de son prix relativement accessible par rapport à ses grands frères que sont l'iPad Pro et l'iPad Air. Grâce à une offre du Black Friday de -28%, il peut être trouvé à 329,99€ sur le liste Leclerc. Il est également disponible à 324,99€ chez d'autres marchands.
26/11/25 - 08:02 - Une promotion de -25% sur la Samsung Galax Tab S11 ! Du jamais vu depuis le début de la Black Week
Voici une offre à ne surtout pas louper pour les adeptes de la marque Samsung : la Samsung Galaxy Tab S11 est affichée en promotion à quelques jours du Black Friday. L'appareil du constructeur coréen, doté d'un écran de 11 pouces, de 128 Go de stockage avec un S Pen et un chargeur rapide, est vendu à 676€ a lieu de 899€, soit plus de 200€ de réduction permis par une remise de -25% ! C'est pour l'heure la meilleure offre observée sur une des dernières tablettes Samsung.