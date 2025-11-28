Black Friday tablettes et iPad : jusqu'à -40% ! Des centaines d'euros à économiser sur les offres Xiaomi, Apple et Samsung

La Black Friday est enfin là et avec lui des offres qui permettent d'économiser jusqu'à plusieurs centaines d'euros sur des iPads et des tablettes. Les remises vont jusqu'à -40% chez Xiaomi, mais d'autres sont aussi intéressantes chez Apple et Samsung.

Le Black Friday est enfin là ! Alors que des offres sur les tablettes tactiles sont déjà disponibles depuis des semaines, notamment depuis le début de la Black Week, c'est maintenant ou jamais qu'il faut craquer pour les promotions. Quelle sera la meilleure offre sur les iPads d'Apple, les Galaxy Tab de Samsung ou encore les tablettes Xiaomi ? Pas évident de faire le tri et de débusquer les réductions les plus avantageuses. Heureusement, Linternaute à dénicher la crème des offres du vendredi noir !

Si des promotions sont disponibles sur toutes les tablettes, toutes ne valent pas le coup. Certaines peuvent même s'avérer être de fausses bonnes affaires avec des réductions alléchantes pratiquées sur des prix gonflés, notamment sur les produits les plus convoités du marché. Les stars du secteur de la tablette comme l'iPad Pro en 11 ou 13 pouces ou les Samsung Galaxy Tab S11 ne font pas l'objet des plus grosses promotions, mais il est possible de les trouver à des prix très attrayants (bien qu'élevés) et d'économie des dizaines voire des centaines d'euros. Exemple avec cette offre sur l'iPad Pro de 11 pouces avec une puce M4 de 2024 à 899,99€. Il sera difficile de trouver mieux.

iPad Pro 11 pouces 256 Go

Avisé sera le consommateur qui regardera du côté d'autres marques comme Xiaomi. Le constructeur chinois s'est fait remarquer ces dernières années pour ses produits de très bonnes factures, certaines rivalisant même avec ceux de la marque à la pomme ou du concurrent sud-coréen à l'instar de la tablette Xiaomi Pad 7 Pro, à des prix nettement plus abordables, et encore réduits à l'occasion du Black Friday.

Pack Xiaomi Redmi Pad 2 11 pouces 128 Go + Etui + Clavier + Stylet

Les offres sur les iPads d'Apple

Il y a bien quelques offres sur les iPads du constructeur à la pomme, mais les réductions sont assez limitées la plupart du temps, notamment sur les derniers produits sortis comme les iPad Pro ou les iPad Air 11. Il est conseillé de bien regarder les prix exercés ces derniers mois pour repérer les offres dignes de ce nom et ne pas se faire avoir par les fausses promos. Concernant les iPads, il faut être vigilant à la puce utilisée par le modèle convoité, car il y a des différences notables entre les puces A16 utilisée dans de nombreux iPads et les puces M3, M4 ou M5 présentes dans les derniers modèles. Une différence qui se fait surtout ressentir au niveau du prix.

iPad (puce A16) 11 pouces 128 Go

Les promos sur les GalaxyTab de Samsung

Du côté du constructeur sud-coréen, les Galaxy Tab S sont les tablettes les plus haut de gammes avec trois finitions proposées : la classique, la S+ et l'Ultra. Cette année ce sont les Galaxy Tab S11 qui sont les derniers produits sortis et du fait rarement en promotion, même si quelques offres peuvent valoir le coup. Les remises concernent plutôt sur les Galaxy Tab S10 et S9, mais les Galaxy Tab A9 ne doivent pas être négligées, car elles sont amplement suffisantes selon les usages et à un prix plus abordables.

Galaxy Tab S11 11 pouces 128 Go

Galaxy Tab S10 FE+ 13 pouces 128 Go

Les réductions sur les tablettes Xiaomi

Si les regards se tournent naturellement vers les marques leaders, les meilleurs produits et les meilleures offres se trouvent parfois chez les concurrents. Le constructeurs Xiaomi a ainsi su se faire une place sur le marché de la tablette et il a proposé plusieurs offres intéressantes à l'approche du Black Friday. Cette marque à l'avantage de pouvoir être accessible à toutes les bourses avec des prix souvent plus bas qu'Apple ou Samsung.