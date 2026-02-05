Nouvel An Chinois 2026 : quel année vous réserve le Cheval de Feu ?

Le Nouvel An chinois placé sous le signe du Cheval de Feu est-il bon signe ? À quoi faut-il s'attendre selon votre animal ? Découvrez les prédictions de l'horoscope chinois 2026.

Le Nouvel An chinois, célébré dans plusieurs pays d'Asie et par la communauté asiatique en France, a lieu le mardi 17 février 2026. Alors que l'année du Serpent de Bois tire sa révérence le 16 février 2026 (année 4723), une énergie radicalement différente s'apprête à déferler sur le monde. Nous basculerons officiellement dans l'année du Cheval de Feu. Si le Serpent nous a invités à la réflexion et à la métamorphose intérieure, le Cheval de Feu, lui, ne connaît pas la demi-mesure. Signe d'audace, de passion et de vitesse, il augure une année de bouleversements majeurs et d'élans irrésistibles.

Que vous réserve concrètement cette année placée sous le signe du mouvement et de l'intensité ? Est-ce une période de chance absolue pour vos finances ou un défi pour votre stabilité émotionnelle ? Le Cheval de Feu ne se contente pas de galoper, il bouscule tout sur son passage pour faire place au renouveau. Entre succès fulgurants, coups de foudre imprévus et changements de carrière radicaux, chaque signe du zodiaque chinois s'apprête à vivre une aventure intense. Découvrez sans plus attendre vos prédictions détaillées et voyez si 2026 sera l'année de votre plus grande réussite.

Quel est votre horoscope chinois de l'année 2026 ?

Comment cette année du Cheval de Feu va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année :

Quel animal vous est associé ?

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.

Savez-vous quel est votre signe astrologique chinois et son élément ? Pour connaître votre animal du zodiaque chinois, parmi les 12 animaux que sont le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon, il vous suffit de vous munir de votre date de naissance et de vous rendre à cette page pour le calculer.

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. Consultez ci-dessous le calendrier des années suivantes :