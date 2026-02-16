Nouvel An chinois 2026 : tout savoir sur l'année du Cheval de Feu et votre horoscope complet

Le Nouvel An chinois placé sous le signe du Cheval de Feu est-il un bon présage ? Découvrez les prédictions de l'horoscope chinois 2026 et ce qui vous attend selon votre signe.

Le Nouvel An chinois a lieu ce mardi 17 février 2026. À cette date, nous passons à un nouvel animal, le Cheval de Feu, un signe qui augure une année dynamique et pleine de mouvements. Tradition qui remonte à plus de 4 000 ans, le Nouvel An lunaire est fêté durant une quinzaine de jours, jusqu'à la fête des lanternes le 3 mars, par les communautés asiatiques. À cette occasion, le phénoménal défilé du 13e arrondissement de Paris aura lieu le dimanche 1er mars.

Mais au fait, quelle signification revêt le Cheval de Feu ? Est-ce une période de chance absolue pour vos finances ou un défi pour votre stabilité émotionnelle ? Le Cheval de Feu ne se contente pas de galoper, il bouscule tout sur son passage pour faire place au renouveau. Entre succès fulgurants, coups de foudre imprévus et changements de carrière radicaux, chaque signe du zodiaque chinois s'apprête à vivre une aventure intense. Découvrez sans plus attendre vos prédictions détaillées et apprenez-en plus sur les traditions du Nouvel an chinois.

Signe chinois 2026 : quelle est la symbolique du Cheval de Feu ?

L'année 2026 est placée sous le signe du Cheval de Feu, un cycle rare qui ne se répète que tous les 60 ans. Débutant le 17 février, cette année s'annonce particulièrement dynamique et intense : l'alliance de la fougue naturelle du Cheval et de l'ardeur de l'élément Feu symbolise une période d'élan, de liberté et de changements rapides. C'est un signe qui favorise l'audace et les projets passionnés, tout en invitant à canaliser une énergie qui peut parfois se révéler impétueuse.

Quel est votre horoscope chinois de l'année 2026 ?

Comment cette année du Cheval de Feu va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année :

Voir le dossier Horoscope chinois 2026 du Cheval de Feu : les prédictions par signe

Quel animal vous est associé ?

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.

Savez-vous quel est votre signe astrologique chinois et son élément ? Pour connaître votre animal du zodiaque chinois, parmi les 12 animaux que sont le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon, il vous suffit de vous munir de votre date de naissance et de vous rendre à cette page pour le calculer.

Voir le dossier Années de naissance, caractère, compatibilité, tout savoir sur votre signe astrologique chinois

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

Quand et où a lieu le défilé du Nouvel An chinois à Paris ?

Un défilé est programmé sur la capitale et pas des moindres : plus de 200 000 personnes l'attendent impatiemment. Il s'agit de l'incontournable défilé du nouvel an chinois du 13e arrondissement qui a lieu dimanche 1er mars 2026. Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé commencera entre 13h et 14h depuis la rue du Disque puis empruntera le parcours suivant : avenue de Choisy, rue de Tolbiac, Porte de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry. Il se termine à 17 heures. C'est le plus grand défilé d'Europe. Il a lieu traditionnellement bien après la date officielle pour clore les festivités.

Pour les plus impatients, un grand carnaval populaire et un marché gourmand (50 stands) se tiendront le dimanche 22 février 2026 dès 13h place de la République. Les visiteurs auront la chance d'assister à des danses du dragon et du lion de haut niveau selon l'organisation.

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. Consultez ci-dessous le calendrier des années suivantes :