Antoine Dupont : sacré meilleur joueur de la planète, qui est-t-il ?

ANTOINE DUPONT. Joueur du Stade Toulousain, le demi de mêlée Antoine Dupont a été élu meilleur joueur de la planète par World Rugby

Fabien Galthié, Thierry Dusautoir et désormais Antoine Dupont ! Le Français a été sacré meilleur joueur du monde par World Rugby ce vendredi 10 décembre. Une consécration historique, mais surtout méritée pour le joueur du Stade toulousain qui n'en revient pas comme il l'explique à L'Equipe. "Je suis le rugby depuis que je suis tout petit. Je ne saurais pas dire combien de fois j'ai regardé ces joueurs à la télé, j'ai eu leur poster dans ma chambre et, aujourd'hui, mon nom figure dans un palmarès avec eux. Cela me rend super fier. Arès, je regarde aussi ce qu'ils ont fait et, pour le moment, ils ont gagné plus de trophées que moi, notamment ceux qui jouent en noir, avec deux Coupes du monde (2011, 2015). C'est juste impensable. Ce sont des choses qui font rêver et cela me donne des idées pour la suite."

Shoot for the moon

Un GRAND merci tous, et surtout aux staffs et mes coéquipiers de @francerugby et @StadeToulousain Encore plein de belles choses à aller chercher ensemble pic.twitter.com/181ckfpVfs — Antoine Dupont (@Dupont9A) December 10, 2021

"Honnêtement, cela ne m'avait jamais traversé la tête qu'un jour je pourrais être élu meilleur joueur du monde (...) À 18 ans, quand je débutais chez les pros, c'était quelque chose d'utopique. L'appétit venait en mangeant. Je regardais les autres et je me disais : ''Lui a fait ça, pourquoi pas moi ?'' Cela m'a peut-être traversé l'esprit en 2020, quand j'ai remporté le trophée de meilleur joueur du Tournoi des Six Nations. On fait une grosse saison avec l'équipe de France. Il n'y avait pas eu de récompense de World Rugby cette saison-là, mais on commençait à parler plus de moi au niveau international. Sans m'y être préparé, ni en avoir fait un objectif, je me disais que j'étais dans la course..."

Qui est Antoine Dupont ?

Né à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, Antoine Dupont a débuté le rugby à l'âge de 4 ans. En 2011, il rejoint le centre de formation du FC Auch avant de lancer sa carrière professionnelle avec le Castres Olympique où il jouera 3 saisons.

Dès 2014, il intègre le Pôle espoir de Marcoussis, c'est là où Fabien Pelous le sélectionne pour disputer le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans. Très bon avec Castres, Antoine Dupont est repéré par les recruteurs du Stade Toulousain et s'engage pour la saison 2017/2018 où il grappille du temps de jeu face à l'international Sébastien Bézy. C'est le 8 mars 2017 qu'Antoine Dupont est sélectionné pour la première fois en équipe de France. En 2019, le Français remporte pour la première fois de sa carrière le Bouclier de Brennus. Lors de la saison 2020-2021, Antoine Dupont réalise le doublé championnat de France et Coupe d'Europe. Chez les Bleus, le demi de mêlée enchaîne les performances et est considéré par certains experts comme l'un des meilleurs demis de mêlée du monde. En octobre 2021 il est même promu capitaine lors de la victoire des Bleus face à la Nouvelle Zélande.

Quel est le salaire d'Antoine Dupont ?

Demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont a l'un des plus hauts salaires du club. Selon le journal Midi Olympique, le salaire du Français serait estimé à 600 000 euros bruts par an après sa prolongation de contrat jusqu'en 2023.

Quelle est la taille d'Antoine Dupont ?

Positionné en tant que demi de mêlée, Antoine Dupont a un petit gabarit pour le monde du rugby puisqu'il mesure 1m74 pour 85 kilos selon les dernières données fournies par le Top 14.