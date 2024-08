France - Angola : qualifiées, les Bleues rêvent en grand

À l'Arena Paris Sud, en ce jeudi 1er août, la France, déjà qualifiée, affronte l'Angola dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe des JO 2024.

Le handball français vit des JO 2024 en mode grand écart. Les hommes n'ont toujours pas gagné, et les dames n'ont rien perdu. Qualifiées pour les quarts de finale, les Bleues visent une phase de groupes sans faute. Contre l'Angola, la bande à Nze Minko sera logiquement favorite. La capitaine, elle, voit bien plus loin que ce simple match : "On va terminer ces matchs de poule en bossant, en préparant peut-être des choses. C'est un peu tôt peut-être pour savoir potentiellement contre qui nous allons jouer. Je pense que c'est difficile de faire des prédictions à ce stade de la compétition. On peut surtout sécuriser une première place avec un succès en plus. Quand Olivier fait le choix de choisir cette poule, c'était avec la conviction qu'on peut avoir la première place. Parce que choisir ce groupe sans avoir la première place, ce n'est pas la stratégie choisie. Donc il faut qu'on aille la chercher, et on va aller la chercher."

Pour ce Angola - France, Olivier Krumbholz a fait appel à une nouvelle réserviste en la personne d'Oriane Ondono. La joueuse de Brest remplace Sarah Bouktit, victime d'une douleur à l'épaule. Cette arrivée conforte la prédiction du sélectionneur français en début de compétition : "La route va être longue. Je suis persuadé qu'il y aura des blessures dans le groupe, et que des changements devront être opérés." Pour l'instant, ces rotations n'ont pas perturbé d'étincelantes bleues !

À l’Arena Paris Sud, la France poursuit son parcours dans ces JO 2024 en jouant contre l’Angola. Le coup d’envoi aura lieu à 16h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 2 pour suivre Angola - France.

Pour suivre Angola - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La groupe des Bleus pour ce Angola - France : Glauser, Darleux ; Lassource, Valentini, Kanor, Nze Minko, Horacek, Zaadi, Flippes, Grandveau, Granier, Toublanc, Ondono, Foppa.

Le groupe du Angola pour le match face à la France : Alberto, E.Paulo ; Nenganga, Mario, Machado, Rosario, H.Paulo, Santos, Kassoma, Quizelete, Fonseca, Gabriel, Pascoal, Carlos.