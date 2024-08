France - Argentine : les Bleus jouent leur vie aux JO 2024

Pour leur avant-dernier match de la phase de poules des JO 2024, la France doit s'imposer face à l'Argentine, ce vendredi 2 août, sous peine de se rapprocher de l'élimination.

Avec trois médailles d’or lors des quatre dernières olympiades, l’équipe de France de handball était logiquement favorite au plus beau métal lors des JO 2024. Ce constat ne vaut plus après les trois premières journées de la phase de groupes. Balayés par le Danemark et la Norvège, les Bleus doivent leur survie à un but à la dernière seconde de Fabregas face à l'Égypte (26-26). Un match nul qui ne vaut pas encore de l'or, mais qui permet d'entretenir l'espoir. "Ce nul est plus psychologique que mathématique, a avoué Dika Mem. Mentalement, il fait du bien. Encore une fois, on était derrière mais on a montré le caractère qu'a cette équipe, de ne pas lâcher pour finir par revenir et gratter ce point sur la dernière action. On ne passera pas de zéro à 100. On a mal commencé le tournoi en attaque, mal commencé en défense. On prend 26 buts contre l'Égypte (les Bleus en avaient pris 37 contre le Danemark et 27 contre la Norvège), la défense est de mieux en mieux. L'attaque n'était pas bonne et là elle est meilleure... mais pas encore à notre niveau. Face à l'Argentine, on n'a pas le choix, il faut gagner !"

Pour aller chercher ce succès, les Bleus peuvent compter sur de nouvelles forces. Touchés face à l'Égypte, Lenne (cheville) et Nahi (cuisse) ont été contraints de déclarer forfait pour ce France - Argentine. Ils sont remplacés par Minne et Tournat, qui vont apporter des solutions sur la base arrière française. "On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, a concédé Elohim Prandi. Les claquements de doigts, cela n'existe pas. Il y a un cheminement qui est fait. On sent plus d'osmose, plus de confiance et je suis sûr que cela ira de mieux en mieux. Je peux comprendre que ce soit compliqué de l'extérieur de voir l'avancée de tout cela... mais ayez confiance et cela va bien se passer. Il n'y avait pas de cassure mais on a eu besoin de communiquer entre nous sur certains points ces deux derniers jours. Cela a été important, cela a été fort." C'est le moment de le montrer !

À l’Arena Paris Sud, la France défie l’Argentine pour l’avant-dernière journée de la phase de groupe des JO 2024. Le coup d’envoi aura lieu à 11h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 8 pour suivre France - Argentine.

Pour suivre France - Argentine en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

Le groupe des Bleus pour ce France - Argentine : Desbonnet, Gérard ; Descat, Tournat, N.Karabatic, Prandi, Remili, Mem, Richardson, Minne, Porte, Fabregas L.Karabatic, Konan. Réserviste : Bellahcene.

Le groupe argentin pour ce France - Argentine : Bar, Bonanno ; Bono, Fernandez, Fischer, Maciel, Martinez, Moscariello, Mourino, Moyano, Parker, F.Pizarro, I.Pizarro, Simonet.