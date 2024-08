Espagne - France : Krumbholz fait deux choix forts

À l'Arena Paris Sud, en ce samedi 3 août, la France, pour la dernière journée de la phase de groupe des JO 2024, affronte l'Espagne.

Invaincue depuis le début de ces JO 2024 et assurée de finir en tête du groupe B, l'équipe de France n'a plus rien à jouer dans cet affrontement face à l'Espagne, qui est quant à elle éliminée de la compétition. Néanmoins, Olivier Krumbholz ne prend pas ce match à la légère. Absentes des deux dernières rencontres, la gardienne Hatadou Sako (cuisse) et la demi-centre Méline Nocandy (choc à la tête) reviennent dans le groupe des Bleues. Grâce Zaadi et Cléopatre Darleux, plutôt performantes, retrouvent une place parmi les réservistes. Sarah Bouktit (douleur à une épaule), remplacée par Oriane Ondono face à l'Angola, reste en revanche en tribune ce dimanche.

Malgré une rencontre sans enjeu, l'équipe de France veut terminer cette phase de poules avec un sans faute en poche : "Je suis très fière de ce que l'on fait, a apprécié Tamara Horacek. Match après match, on avance. Il y a un vrai schéma de jeu, il y a une bonne alchimie. Ce qui est important aussi, c'est que tout le monde joue, et toutes les filles sont importantes. C'est ça aussi qui fait la force du collectif de l'équipe de France. On fait beaucoup de réunions entre nous, on est très pointilleuses, très rigoureuses. C'est ça aussi la force de l'équipe de France, c'est d'avancer match après match. Tous les détails comptent si on veut aller au plus loin possible. Il n'y aura pas de relâchement, parce que les grandes équipes, il ne faut pas qu'elles se relâchent. Il faut qu'elles avancent et que même si on fait un bon match, il faut encore vouloir mieux.

À l’Arena Paris Sud, la France poursuit son parcours dans ces JO 2024 en jouant contre l’Espagne. Le coup d’envoi aura lieu à 11h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 8 pour suivre Espagne - France.

Pour suivre Espagne - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La groupe des Bleus pour ce Espagne - France : Glauser, Sako ; Lassource, Valentini, Kanor, Nze Minko, Horacek, Nocandy, Flippes, Grandveau, Granier, Toublanc, Ondono, Foppa. Réservistes : Darleux, Zaadi.

Le groupe de la Roja pour ce Espagne - France : Wiggins, Castellanos ; Lopez, Campos, Arderius, Gutierrez, L.Gonzalez, Arcos, Tchaptchet, Gassama, Fernandez, Prieto, Cabral, M.Gonzalez.