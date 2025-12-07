Qui est Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti, élue Miss France 2026 ? Ses tout premiers mots après le sacre

La Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, a été couronnée Miss France 2026 dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'une cérémonie organisée au Zénith d'Amiens et retransmise en direct sur TF1.

Hinaupoko Devèze succède donc à la Martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. C'est bel et bien Miss Tahiti qui a été couronnée Miss France 2026 dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une cérémonie organisée au Zénith d'Amiens et retransmise en direct sur TF1. Une élection qui confirme en partie les pronostics qui donnaient Hinaupoko Devèze favorite avec Lola Lacheré, Miss Nord-Pas-de-Calais.

Agée de 23 ans et diplômée en psychologie, Hinaupoko Devèze a été choisie parmi les 30 prétendantes par un vote combinant jury et public. Son engagement pour la santé mentale est un combat qui lui tient à cœur depuis toujours, elle qui est née d'un père psychiatre et une mère soignante auprès des malades mentaux. Victime elle-même d'un burn-out pendant son parcours étudiant, elle décide de parler ouvertement de "ce qu'on ne voit pas". Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle parle de ce mal "qui ne laisse ni de cicatrices, ni de bleus apparents".

"Au début j'ai hésité à en parler parce que nous avons tous tendance à craindre de montrer notre fragilité. Mais je veux montrer, à travers mon histoire, que nous avons tous la possibilité de nous relever", a aussi lâché Hinaupoko Devèze au Figaro TV. "Je rêve d'un monde où on ose dire quand on ne va pas bien, sans honte ni crainte, un monde où la vulnérabilité n'est plus une faiblesse." Aujourd'hui, elle souhaite accompagner les gens mais aussi les sensibiliser à l'importance du bien-être mental, qui est tout aussi essentiel selon elle que la santé physique.

Lors du discours des 12 demi-finalistes en milieu de soirée, Hinaupoko Devèze a insisté sur les liens entre la Polynésie et la métropole. "Je suis le fruit d'une histoire d'amour entre la Polynésie et le sud de la France. Et mon enfance a autant été bercée par le chant des cigales que par la mélodie du ukulélé", a-t-elle déclaré. Interrogée plus tard sur les valeurs les plus importantes selon elle en France, elle a évoqué la "liberté, l'égalité, la fraternité", mais aussi "le respect".

"Je suis très honorée d'avoir été choisie pour représenter les Français cette année, c'est un honneur pour moi. L'adrénaline n'est pas retombée, je suis encore sur un petit nuage", a aussi déclaré Miss France 2026 à l'issue du concours, lors d'une conférence de presse. Elle a également répété que le sujet de la santé mentale lui tenait à cœur : "C'est une cause dont j'ai envie de parler, car elle nous concerne tous, on doit déstigmatiser, notre fragilité nous caractérise", a-t-elle dit.

La Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, se produit sur scène lors du concours de beauté Miss France 2026 au Zénith d'Amiens, dans la Somme, le 6 décembre 2025 © AFP - Sameer AL-DOUMY

Un clip avec Koba LaD qui fait parler

Marquisienne par sa mère et métropolitaine par son père, avec sept demi-frères et sœurs issus d'une famille recomposée Hinaupoko Devèze est passée par la Nouvelle-Calédonie et a grandi dans le sud de la France. Elle a choisi de vivre en Polynésie il y a quelques années, d'apprendre le polynésien et de se fondre dans sa culture. Avant le concours Miss France, elle travaillait, en parallèle de ses études, en tant que secrétaire administrative et organisatrice de séjours éco-responsables aux îles Marquises. Elle est aussi mannequin et modèle photo.

Hinaupoko Devèze était la candidate la plus grande de cette élection, avec 1,82 m. Autre signe distinctif : elle a fait de la figuration dans le clip de la chanson "Doudou" de Koba LaD et Naps. Morceau sulfureux dans lequel le rappeur s'affiche au milieu de jeunes femmes, de drogue et d'alcool dans un chalet à la montagne. Dans la vidéo, la future Miss France apparaît notamment dans une voiture conduite par le rappeur, au son de "J'suis fonce-dé dans l'RS3". Koba LaD a été condamné en juin dernier à six ans de prison pour un accident de la route mortel dans lequel il a reconnu être "en faute" car en excès de vitesse sous l'emprise de cannabis.

A Télé Loisirs, Hinaupoko Devèze a parlé d'une "expérience sympa", sans comprendre pourquoi elle faisait autant parler. "J'avais l'opportunité quand j'avais 19 ans de participer à ce clip. Je me suis dit pourquoi pas, j'étais en pleines études de droit, c'était juste deux jours de tournage", a-t-elle ajouté.

Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, est couronnée par la Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon lors du concours de beauté Miss France 2026 au Zénith d'Amiens, dans la Somme, le 6 décembre 2025 © AFP - Sameer AL-DOUMY

Hinaupoko Devèze élue devant Miss Nouvelle-Calédonie et Miss Normandie

Hinaupoko Devèze devance Miss Nouvelle-Calédonie, élue première dauphine, et Miss Normandie, deuxième dauphine. La soirée de plus de trois heures, suivie chaque année sur TF1 par des millions de téléspectateurs, était articulée autour de plusieurs tableaux chorégraphiés sur le thème du voyage - avec l'Asie, l'Antiquité, le futur ou le Hollywood des années 30, et présentée à nouveau par Jean-Pierre Foucault, 78 ans.

Les candidates issues des comités régionaux ont défilé en tenue de soirée, en maillot de bain ou en costume. Le traditionnel tableau régional a mobilisé la Garde républicaine. Elles ont été départagées à 50/50 par les téléspectateurs de TF1 et le jury, présidé cette année par la comédienne Michèle Bernier, entourée notamment de la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel, du journaliste Bruce Toussaint et de l'influenceuse Sally.

La Martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, 35 ans, la plus âgée de l'histoire du concours, a remis sa couronne. Victime de cyberharcèlement en raison de son âge et de son origine, la Miss France 2025 avait un temps envisagé de renoncer à son titre. L'institution avait signalé à la justice "ces commentaires injurieux", qui "n'ont pas leur place dans notre concours, pas plus que dans notre société".

La Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, se produit sur scène lors du concours de beauté Miss France 2026 au Zénith d'Amiens, dans la Somme, le 6 décembre 2025 © AFP - Sameer AL-DOUMY

Cette édition introduit un accompagnement inédit : pour la première fois, Miss France sera épaulée par une ancienne lauréate, une mission confiée à Camille Cerf, Miss France 2015.

Les candidates de cette 96e élection affichaient des profils variés. La doyenne, Miss Guadeloupe, Naomi Torrent, 30 ans, est analyste financière, Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet, est chirurgienne-dentiste, Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet, 23 ans, ingénieure en gestion des risques naturels et technologiques.

Des participantes à l'élection Miss France 2026 défilent, le 6 décembre 2025, à Amiens © AFP - Sameer AL-DOUMY

Les benjamines, Miss Bretagne, Ninon Crolas, élève infirmière, et Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal, danseuse professionnelle et étudiante en espagnol, avaient 18 ans.

Les critères d'admission ont été élargis ces dernières années: si la taille minimum demeure (1m70), l'élection est désormais ouverte à toutes les femmes majeures, sans limite d'âge, y compris mariées ou mères.

Selon Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, certaines expressions jugées datées, comme "pleine de charme" ou "charme à la française", sont désormais proscrites. "On parle "d'élégance, d'assurance, pas de sensualité forcée", a-t-il affirmé dans Le Parisien.

Des participantes à l'élection Miss France 2026 sur défilent sur scène, le 6 décembre 2025, à Amiens © AFP - Sameer AL-DOUMY

Malgré les controverses et les critiques récurrentes sur sa représentation des femmes, le programme continue d'attirer un large public: en 2024, l'émission avait réalisé 45% de part d'audience.

"Etre populaire, ce n'est pas être aimé partout. Il y a des polémiques, mais bad buzz is still buzz", observe la sémiologue et analyste des médias Virginie Spies.

Selon elle, le succès tient autant à la dimension de divertissement qu'à l'ancrage historique du programme, "une madeleine de Proust" inscrite dans "notre patrimoine télévisuel". L'émission alimente les conversations, en famille, entre amis ou sur les réseaux.

