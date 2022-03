"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kherson tombe, explosions à Kiev, des civils tués"

GUERRE UKRAINE. Une semaine après le début de la guerre, la ville de Kherson est tombée entre les mains de la Russie, a-t-il été annoncé ce jeudi 3 mars 2022, tandis que les bombardements se poursuivent à Kiev, la capitale.

09:33 - Un avion de chasse russe abattu près de Kiev L'Ukraine annonce avoir abattu, ce matin, un avion de chasse russe qui survolait Irpin, ville située en proche banlieu de Kiev, au nord-ouest de la capitale, et touchée ces derniers jours par des bombardements. 09:08 - L'armée russe bloquée à 30km de Kiev Selon une note du renseignement britannique, "le corps principal de la grande colonne russe avançant sur Kiev reste à plus de 30km du centre de la ville". C'est ce qu'a rendu public le ministère de la Défense britannique, ce jeudi, évoquant un retard à cause d'une "résistance ukrainienne acharnée, des pannes mécaniques et des embouteillages". "La colonne a fait peu de progrès perceptibles en plus de trois jours", est-il ajouté. Pour l'heure, pas d'invasion russe de masse dans la capitale, donc, malgré des bombardements quotidiens. 08:44 - Un dépôt pétrolier bombardé à Tchernihiv Ce jeudi matin, Tchernihiv, au nord de l'Ukraine, a été visée par un bombardement. Un obus a frappé le dépôt pétrolier de la ville vers 7h10 (heure française), embrasant une cuve de 3000 litres de gasoil, rapporte le Ministère des situations d'urgence. "Les informations sur les victimes et les blessés sont en cours de clarification", est-il ajouté. 08:18 - A Kiev, les missiles russes détruits par les systèmes anti-missiles ukrainiens Un rapport des Forces armées ukrainiennes a confirmé que plusieurs explosions ont eu lieu dans la nuit à Kiev. Toutefois, les missiles russes ont été détruits par les systèmes de défense anti-missile assure l'armée. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 08:00 - Les conditions de vie fixées par les Russes à Kherson Peu de temps après l'officialisation de la perte de Kherson, le maire de la ville a détaillé sur les réseaux sociaux les conditions de vie fixées par la Russie. Ainsi, il n'est possible de sortir de chez soi qu'en journée : un couvre-feu de 20 heures à 6 heures doit être respecté ; seuls des déplacements pour aller chercher des produits alimentaires ou des médicaments sont autorisés ; les transports en commun sont maintenus pour les commerçants, boulangers et pharmaciens ; toute demande de l'armée russe pour un quelconque contrôle ne doit pas être contestée. "Le drapeau au-dessus de nous est ukrainien. Et pour qu'il reste le même, ces exigences devront être remplies. Je ne peux rien proposer d'autre pour le moment", a indiqué le maire. 07:46 - Plusieurs explosions dans la nuit à Kiev Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs explosions ont été entendues à Kiev, alors que les sirènes d'alerte ont retenti à diverses reprises. Le Kyiv Independant rapporte que des explosions ont notamment été entendues deux fois près d'une station de métro. Aucune annonce sur un éventuel bilan humain n'a, pour l'heure, été faite. 07:42 - Huit morts, dont deux enfants, dans un bombardement à l'est de l'Ukraine A l'est de l'Ukraine, entre Kharkiv et Louhansk, des bombardements ont frappé la commune d'Izyum, notamment une maison et un bâtiment de la police. Selon un bilan annoncé par un maire-adjoint de la commune, huit personnes sont mortes, dont deux enfants. 07:39 - Kherson tombe entre les mains des Russes Le maire avait annoncé une percée des Russes dès mercredi. Ces derniers avaient ensuite rapidement revendiqué la prise de la ville. Kherson est bel et bien tombé dans le giron de la Russie, ont officialisé des responsables ukrainiens, dans la nuit de mercredi à jeudi. La ville du sud du pays est située au point stratégique de l'embouchure du Dniepr, principal fleuve ukrainien. 02/03/22 - 20:59 - Une deuxième réunion de pourparlers prévue "d'ici à demain matin" [Fin du direct] La deuxième réunion de pourparlers entre les délégations ukrainiennes et russes devrait débuter demain. Le chef de la délégation russe, Volodymyr Medinsky, a fait savoir que la délégation ukrainienne est en route, mais n'arriverait que dans quelques heures. "La délégation ukrainienne est déjà partie de Kiev. Nous nous attendons à ce qu'ils soient ici demain matin", a-t-il précisé, en assurant que les deux parties avaient choisi "ensemble" pour les négociations un site en Biélorussie, "non loin de la frontière avec la Pologne". 02/03/22 - 20:48 - 15 000 personnes se trouvent dans le métro de Kiev Selon le responsable du métro de Kiev, Victor Braginsky, près de 15 000 personnes se trouvent dans le métro de Kiev, qui sert d'abri antiaérien aux habitants de la capitale. "Le métro fonctionne comme un moyen de transport et d'abri depuis le premier jour de la guerre. Les stations ont de l'eau, des toilettes, de la nourriture et éventuellement des médicaments. Beaucoup de gens n'ont nulle part où aller. L'infrastructure est conçue pour accueillir jusqu'à 100 000 personnes", a-t-il déclaré. 02/03/22 - 20:35 - Les habitants se préparent à Kiev Dans la capitale Kiev, le calme règne, ce mercredi, après des frappes la veille sur la tour de télévision, qui ont fait cinq morts. Les habitants se préparent à l'assaut des forces russes dans les prochains jours en rejoignant des abris antiaériens. 02/03/22 - 20:22 - Le point sur la situation à Kharkiv Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, selon l’armée ukrainienne, dans la nuit de mardi à mercredi. Après plusieurs bombardements au centre-ville mardi, qui ont fait au moins 21 morts selon le gouverneur régional, des frappes ont touché, ce mercredi, des bâtiments officiels comme l’université et la mairie de cette ville de l’est de l’Ukraine, située à 50 km de la frontière russe. Selon le maire de la ville, au moins quatre morts et neuf blessés ont été recensés. "Il ne reste plus de zone à Kharkiv où un obus d’artillerie n’a pas encore frappé", a affirmé Anton Gerashchenko, conseiller du ministre de l’intérieur ukrainien. 02/03/22 - 20:10 - Le convoi militaire russe stationne près de Kiev L'évolution de l'importante colonne de blindés russes qui se dirige vers le sud en direction de Kiev semble montrer que les forces russes ont décidé de stationner à quelques dizaines de kilomètres de Kiev. La colonne se compose de quelques véhicules blindés et de véhicules de combat d'infanterie, mais surtout de véhicules logistiques. 02/03/22 - 19:58 - La ville de Marioupol ciblée par les forces russes Les forces russes ont davantage progressé dans le sud, bien que le renseignement américain considère la ville de Kherson, située au sud de l'Ukraine, comme "contestée", malgré les affirmations russes selon lesquelles elles auraient pris le contrôle de la ville. Concernant la ville de Marioupol, au sud-est du pays, des "indications préliminaires" montrent que les forces russes tentent d'avancer sur la ville portuaire depuis la région de Donetsk, avec un assaut probable depuis plusieurs directions. 02/03/22 - 19:46 - Les forces russes restent bloquées aux portes de Tchernihiv et de Kharkiv Aucun "changement significatif sur le terrain" en Ukraine n’a été observé depuis hier, selon le renseignement américain cité par CNN. Les États-Unis estiment que la Russie a engagé dans l'invasion en Ukraine 82 % de sa puissance de combat disponible. En revanche, la Russie a augmenté ses missiles et son artillerie visant les villes y compris les infrastructures de la ville. Les forces russes attaquent Tchernihiv (au nord de l'Ukraine, près de la frontière biélorusse) et Kharkiv (à l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe) mais elles restent "bloquées" aux portes de ces villes. 02/03/22 - 19:34 - Le long de la côte de la mer Noire, une troupe de débarquement russe stoppée Des unités des forces armées ukrainiennes ont neutralisé un groupe de militaires russes qui tentaient de débarquer depuis la mer Noire, près de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. "Certaines forces et moyens défendent la ville de Mykolaïv, continuent de mener des hostilités systématiques et tiennent certaines zones. L'ennemi subi des pertes en personnel et en matériel militaire", a déclaré l'état-major général, dans un communiqué, ce mercredi. 02/03/22 - 19:23 - Plus de 180 missiles ont ciblé l'Ukraine Depuis le début de l'invasion russe, les forces de Vladimir Poutine ont tiré plus de 180 missiles sur l'Ukraine, selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes. "Au cours de cette journée, jusqu'à 30 avions de chasse ont violé l'espace aérien de l'Ukraine, principalement depuis la République de Biélorussie, et bombardé la population civile", a-t-il ajouté. 02/03/22 - 19:13 - L’ONU "exige" massivement de la Russie l’arrêt de la guerre en Ukraine L'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur d'une résolution condamnant l'invasion de la Russie et lui demandant de retirer immédiatement toutes ses forces d'Ukraine. La résolution a été soutenue par 141 des 193 membres de l'Assemblée générale lors d'une rare session d'urgence convoquée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Les cinq pays ayant voté contre sont la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l’Erythrée et la Syrie. De son côté, la Chine s'est abstenue. 02/03/22 - 19:02 - Le maire de Kharkiv affirme qu'"un nombre colossal de chars s'approchent" de la ville Igor Terekhov, maire de la ville, assiégée de Kharkiv, dans l'est du pays, affirme que les bombardements russes infligent de lourdes pertes à la population civile, mais il jure que la ville ne tombera pas aux mains des forces russes. Des combats intenses ont lieu de tous les côtés de la ville et la situation est "très dangereuse", a-t-il indiqué à la BBC, ce mercredi. Il affirme que les troupes russes bombardent et tirent des missiles de croisière sur les zones résidentielles "en permanence", et ajoute qu'il a reçu des informations selon lesquelles les forces de Moscou ont fait exploser une "bombe" dans la ville. "Ils (la Russie) ont lancé contre Kharkiv toutes les forces imaginables et un nombre colossal de chars s'approchent de Kharkiv", a-t-il ajouté. 02/03/22 - 18:50 - Un refuge bombardé par les forces russes Alors que des civils se cachaient dans le bâtiment, un gymnase de l'école de Sievierodonetska, situé près de la frontière avec la Russie, à l'est de l'Ukraine, a été touché par un obus russe, selon le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai. Selon les premières informations, il n'y aurait pas de morts. 02/03/22 - 18:39 - Un ville au sud de l'Ukraine touchée par les forces russes Les forces russes ont bombardé la ville de Voznessensk dans la région de Nikolaev, au sud de l'Ukraine, selon le journaliste local Serhiy Potushinsky. "Des véhicules ennemis arrivent dans la ville. Ils tirent sur le centre-ville depuis Gradiv", a-t-il indiqué, ce mercredi. Le principal pont de la ville aurait été détruit par un obus. 02/03/22 - 18:28 - L'Ukraine aurait perdu environ 10 % de son matériel militaire Selon le renseignement américain, la Russie a perdu environ 3 à 5 % de ses chars, avions, pièces d'artillerie et autres moyens militaires à l'intérieur de l'Ukraine, alors que l'Ukraine a perdu environ 10 % de ses capacités. Ainsi, malgré une résistance plus forte que prévu de la part de l'Ukraine, qui a permis de garder les grandes villes hors de portée des Russes, les forces ukrainiennes risquent d'être "submergées" lorsque la Russie lancera une seconde phase de son attaque, affirme une source citée par CNN. 02/03/22 - 18:17 - Un gazoduc endommagé par un bombardement russe dans la région de Kharkiv Un gazoduc a été endommagé dans la région de Kharkiv, située près de la frontière avec la Russie, ce mercredi. Les dégâts auraient été causés par une frappe aérienne. Selon l'opérateur GTS, la ville d'Izioum, dans l'est du pays, reste sans approvisionnement en gaz depuis cette frappe. "Une attaque ciblée contre des infrastructures critiques est un acte terroriste contre la population civile ukrainienne", ont déclaré des représentants de l'opérateur ukrainien GTS. Environ 40 000 personnes sont aujourd'hui sans gaz à cause des bombardements russes. 02/03/22 - 18:06 - Près de 500 soldats russes tués depuis le début de l'invasion en Ukraine Le ministère russe de la Défense a communiqué les premiers chiffres concernant les pertes subies lors de l'invasion de l'Ukraine, débutée le 24 février dernier. Selon les médias russes, 498 soldats russes ont été tués et 1 597 blessés à ce jour. Ce chiffre est nettement inférieur au bilan des pertes russes établi par l'Ukraine, qui affirme avoir tué 5 840 soldats russes. De son côté, Kiev n'a pas donné de chiffres concernant le nombre de militaires ukrainiens tués et blessés. 02/03/22 - 18:01 - Début des pourparlers fixé au 3 mars La deuxième séquence de pourparlers entre les délégations ukrainiennes et russes devraient débuter tard dans la nuit ou demain. Le chef de la délégation russe, Volodymyr Medinsky, a fait savoir que la délégation ukrainienne est en route mais n'arriverait que dans quelques heures. LIRE PLUS

Avec son opération militaire massive, Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, Kiev. Les troupes russes entrées en Ukraine par la frontière avec la Biélorussie vendredi 25 janvier 2022 ont marché droit vers la capitale pour l'encercler et ce mardi 1er mars, des renforts se préparent avec un convoi militaire long de plus de soixante kilomètres repéré par images satellites à tout juste 25 kilomètres de Kiev. Cette découverte suggère une attaque imminente de la Russie sur la ville qui résiste et tient l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si les assauts terrestres des troupes russes n'ont pas été concluants, la capitale est frappée depuis le 24 févier 2022, premier jour de l'invasion russe, par des attaques aériennes répétées et ravageuses. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk ont aussi été ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odessa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.