"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev de plus en plus menacée, une base militaire bombardée à la frontière polonaise"

GUERRE UKRAINE. Dimanche 13 mars, Kiev est encerclée. La capitale ukrainienne est plus que jamais menacée. A l'ouest, une base militaire, à la frontière polonaise, a été bombardée. Le bilan humain s'élève à 35 morts et 134 blessés.

En direct

Recevoir nos alertes live !

14:21 - Un journaliste américain tué en Ukraine Le journaliste américain du New York Times Brent Renaud a été tué par balle à Irpin, dans la région de Kiev. Il aurait été abattu par balles par des opposants russes. L'autre journaliste l'accompagnant a également été touché. Ils circulaient dans une voiture en compagnie d'un civil ukrainien. 14:00 - La situation en Ukraine à 14h Point de situation en Ukraine : Kiev est de plus en plus cernée. La capitale ukrainienne se prépare alors que les Russes semblent avoir changé de stratégie sur place, dispersant leurs chars comme pour encercler la capitale ukrainienne. Seules les routes vers le sud restent dégagées. Sur place, de nombreux soldats ukrainiens se tiennent prêts et des réserves alimentaires sont constituées afin de résister en cas de blocus.

Nikolaev, ville portuaire et industrielle du sud de l'Ukraine, a été la cible de bombardements ce dimanche 13 mars. Selon des propos rapportés par l'agence de presse Unian, le maire de la ville, Alexander Senkevich, neuf personnes seraient décédées et 13 personnes seraient blessées, dont sept dans un état critique : "Il y a eu un bombardement d'obus à fragmentation. Ils ont couvert deux zones résidentielles - Solyany et North. 13 blessés, 7 d'entre eux sont maintenant en soins intensifs, 9 sont morts. Ce sont des gens ordinaires, pour la plupart des personnes âgées, qui font la queue à un guichet automatique ou dans ligne au magasin ATB. Ils viennent de bombarder des zones résidentielles. Des obus sont tombés sur la cour de récréation, sur des maisons privées." Selon le maire, les frappes auraient été déclenchées à une distance de 30 à 50 kilomètres.

A l'ouest, dans la région de Lviv près de la frontière polonaise, une base militaire a été bombardée. "Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité. D'après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles. Le bilan réactualisé fait état de 35 morts et 134 blessés. Toutefois, ce bilan reste provisoire et pourrait bien s'alourdir dans les prochaines heures.

L'évacuation des habitants d'Izioum dans la région de Kharkiv a été interrompue par de violents combats opposant les militaires russes et ukrainiens dans le couloir humanitaire. Selon un responsable municipale, la ville est au bord de la catastrophe humanitaire, les civils sont privés d'eau, de nourriture, de chauffage et d'électricité.

La situation est également critique à Marioupol (Sud-Est) et à Tchernihiv (nord-est de Kiev). De nombreux civils seraient "assiégés" selon le patron de l'antenne suisse de Médecins sans frontières (MSF) dans la première, tandis que Tchernihiv serait au bord de la catastrophe humanitaire. En plus de subir des attaques, de nombreux civils seraient désormais privés de chauffage. Sur place, il serait également impossible d'enterrer les morts.

Des frappes russes ont visé un monastère dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Donetsk. Le parquet général ukrainien a indiqué qu'une trentaine de blessés est à déploré sur le millier de personnes réfugiées dans le grand monastère de Sviatoguirsk.

L'agence de presse Unian rapporte que les habitants de Melitopol n'ont pas le droit de se rendre aux manifestations anti-russes : "L'administration militaro-civile de Melitopol interdit temporairement les rassemblements et les manifestations afin de prévenir la criminalité et de maintenir l'ordre public. Un couvre-feu est imposé de 18h00 à 6h00", auraient ainsi déclaré par haut-parleur les occupants.

La ville de Mykolaïv, dernier rempart avant Odessa au sud-ouest du pays, est elle aussi victime d'intenses bombardements.

Daria Kaleniuk, militante ukrainienne anti-corruption, a indiqué sur son compte Twitter que 200 personnes se sont réunies à Melitopol. Elles ont manifesté pour obtenir la libération de leur maire. Pour rappel, Ivan Fedorov, maire de Melitopol, a été enlevé ce vendredi 11 mars par les Russes.

Dans un communiqué, l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom a annoncé que des responsables du géant nucléaire russe Rosatom se trouvent sur le site de la centrale nucléaire de Zaporije afin de vérifier le niveau de radiation. pour rappel, Zaporije avait été bombardée le 4 mars dernier. La centrale est, depuis, occupée par les Russes. Bilan de la guerre en Ukraine : Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a livré un nouveau bilan du nombre dé réfugiés en provenance d'Ukraine. Ainsi, 2 698 280 réfugiés sont à déploré, soit 100 733 de plus en 24 heures. Les jours se suivent et se ressemblent donc. C'est le plus gros mouvement de population en Europe depuis al fin de la Seconde guerre mondiale.

Le bureau ukrainien des Droits de l'homme, organe appartenant à l'ONU dresse un bilan de "549 personnes tuées, dont 41 enfants [et] 957 blessées, dont 52 enfants" entre le 24 février et le 9 mars. Mais selon l'organisation, les chiffres sont "considérablement plus élevés".

Selon l'Ukraine, plus de 12 000 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Un bilan qui pourrait toutefois s'avérer extrêmement gonflé.

La Russie n'a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés. Dernières infos majeures : Ce samedi 12 mars, le chef d'état major des armées de la Biélorussie, Vikto Goulevitch, a déclaré que son pays ne prendrait pas part au conflit en Ukraine. Son pays enverra tout de même cinq troupes tactiques de bataillon à la frontière dans le cadre de la rotations des forces sur place.

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, le président Volodymyr Zelensky a expliqué que les pertes sont énormes dans le camp des Russes : "Nos forces armées font tout pour priver l'ennemi de toute volonté de poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Les pertes des troupes russes sont énormes. La dynamique des pertes des occupants le 17e jour est telle qu'il est prudent de dire qu'il s'agit du plus grand coup porté à l'armée russe depuis des décennies. Ils n'ont pas perdu plus de ce nombre de jours."

Lors d'une conférence de presse, Volodymyr Zelensky s'est réjoui d'une évolution des négociations entre Russes et Ukrainiens. Selon le président ukrainien, Moscou ne poserait plus d'ultimatum mais discute, ce qui est "une approche fondamentalement différente".

Dans un communiqué, Emmanuel Macron a indiqué qu'il avait exigé de Vladimir Poutine au téléphone qu'il mette fin au siège de la ville de Marioupol, une ville du sud de l'Ukraine où la situation est "humainement insoutenable". Pour rappel, la Croix-Rouge estime que la situation sur place est "extrêmement compliquée".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné un premier bilan humain. Selon lui, depuis le début de la guerre il y a 16 jours, "quelque 1 300 militaires sont morts dans notre pays, et plus de 12 000 en Russie. Un pour dix." Et le président d'ajouter : "Je ne suis pas content que 12 000 d'entre eux soient morts", rappelant que la plupart des soldats russes ne savent même pas pour quelle raison ils sont engagés dans ce conflit. Un podcast pour mieux comprendre Poutine "De Vladimir à Poutine", podcast avec Christian Roudaut, journaliste, écrivain, documentariste et conférencier, ancien correspondant à Londres pour Radio France et auteur en 2021 du livre "A la table des Tyrans" (Flammarion). 13:43 - A Nikolaev, des bombardements responsables de la mort de neuf personnes Nikolaev, ville portuaire et industrielle du sud de l'Ukraine, a été la cible de bombardements ce dimanche 13 mars. Selon des propos rapportés par l'agence de presse Unian, le maire de la ville, Alexander Senkevich, neuf personnes seraient décédées et 13 personnes seraient blessées, dont sept dans un état critique : "Il y a eu un bombardement d'obus à fragmentation. Ils ont couvert deux zones résidentielles - Solyany et North. 13 blessés, 7 d'entre eux sont maintenant en soins intensifs, 9 sont morts. Ce sont des gens ordinaires, pour la plupart des personnes âgées, qui font la queue à un guichet automatique ou dans ligne au magasin ATB. Ils viennent de bombarder des zones résidentielles. Des obus sont tombés sur la cour de récréation, sur des maisons privées." Selon le maire, les frappes auraient été déclenchées à une distance de 30 à 50 kilomètres. 13:21 - Un monastère de Donetsk touché dans la nuit Des frappes russes ont visé un monastère dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Donetsk. Le parquet général ukrainien a indiqué qu'une trentaine de blessés est à déploré sur le millier de personnes réfugiées dans le grand monastère de Sviatoguirsk. 13:00 - Plus de 100 000 nouveaux réfugiés ukrainiens en 24 heures Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a livré un nouveau bilan du nombre dé réfugiés en provenance d'Ukraine. Ainsi, 2 698 280 réfugiés sont à déploré, soit 100 733 de plus en 24 heures. Les jours se suivent et se ressemblent donc. C'est le plus gros mouvement de population en Europe depuis al fin de la Seconde guerre mondiale. 12:22 - A Melitopol, les habitants n'ont pas le droit de se rendre aux rassemblements anti-russes L'agence de presse Unian rapporte que les habitants de Melitopol n'ont pas le droit de se rendre aux manifestations anti-russes : "L'administration militaro-civile de Melitopol interdit temporairement les rassemblements et les manifestations afin de prévenir la criminalité et de maintenir l'ordre public. Un couvre-feu est imposé de 18h00 à 6h00", auraient ainsi déclaré par haut-parleur les occupants. 12:06 - Nouveau bilan de l'attaque de la basse militaire : 35 morts et 134 blessés Ce dimanche matin, des frappes russes ont visé une base militaire ukrainienne à Lviv, dans l'ouest du pays à la frontière polonaise. Un nouveau bilan humain a été dévoilé par le gouverneur de la région, Maxim Kozitsky. Il fait état de 35 morts et 134 blessés. Toutefois, ce bilan reste provisoire et pourrait bien s'alourdir dans les prochaines heures. 11:49 - Kiev est prête assure l'administrtaion de la ville Ce dimanche 13 mars, l'administration d'État de la ville de Kiev a assuré que la capitale ukrainienne était prête à être assiégée : "La ville s'est préparée à d'éventuelles actions en cas de blocus. Les deux millions de Kyivites qui n'ont pas quitté leur domicile ne seront pas laissés seuls au cas où la situation empirerait. Les autorités de la ville, en coopération avec les entreprises, ont fait de leur mieux pour ouvrir magasins et pharmacies et leurs prix ont été maintenus à un niveau abordable." 11:24 - 85 enfants auraient été tués depuis le début de la guerre Ce dimanche 13 mars, la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova, a dévoilé un nouveau bilan humain de la guerre en Ukraine. Elle a ainsi affirmé que 85 enfants ont été tués depuis le début de la guerre. Selon elle, "369 établissements scolaires ont été endommagés par les bombardements, dont 57 complètement détruits". 10:49 - Un second maire ukrainien kidnappé Le maire de Dniprorudne, ville occupée par les Russes, a été kidnappé. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Yevhen Matviiv est le second maire à être enlevé par l'occupant Russe. "Les crimes de guerre deviennent systémiques", a déclaré le gouverneur de l'oblast de Zaporizhzhia, Olexandr Starukh.

En savoir plus

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.