"Guerre en Ukraine EN DIRECT : Marioupol en passe de tomber ? Zelensky veut "la paix" avec la Russie"

GUERRE EN UKRAINE EN DIRECT. Un mois après le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a exhorté la Russie à "chercher la paix", tandis que Marioupol est menacée par la Tchétchénie, alliée de Moscou.

09:16 - Les cartes à lire pour suivre le conflit La guerre en Ukraine dure depuis maintenant un mois, mais les positions semblent plus que jamais figées, les Russes campant désormais sur leurs positions depuis plusieurs jours. Les cartes de situation à jour. Lire l'article CARTE UKRAINE. Les dernières cartes de situation

09:00 - Autour de Kiev, l'Ukraine mène "la contre-offensive" : 300 soldats russes tués ? Dans une interview donnée ce vendredi matin sur une radio ukrainienne, le conseiller du ministre de l'Intérieur, Vadim Denisenko, a indiqué que "nous tenons dans la région de Kiev, allons à la contre-offensive et avançons", précisant que des combats ont eu lieu autour de la capitale, notamment près de Baryshevka, ainsi que près de Bucha, Gostomel et Irpen. Il a par ailleurs affirmé que 300 soldats russes auraient été tués.

08:54 - Deux attaques à la roquette près de Dniepr Dans la nuit de jeudi à vendredi, les abords du fleuve Dniepr ont été a cible de deux attaques à la roquette dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le chef de l'administration régionale. "Les sauveteurs nettoient les décombres et recherchent des personnes", a-t-il précisé.

08:46 - 3,7 millions d'Ukrainiens ont fui le pays #Bilan. Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) a dévoilé, jeudi 24 mars, les derniers chiffres du nombre de réfugiés ukrainiens. Ainsi, à ce jour, ils sont 3,7 millions à avoir fui l'Ukraine depuis le début de la guerre, le 24 février dernier. par ailleurs, l'Organisation des nations unies estime à près de 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du territoire ukrainien. Selon le HCR, 90% de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants. Selon l'Unicef, ,5 millions feraient parti des réfugiés ayant fui l'Ukraine.

08:37 - Deux morts dans un bombardement à l'est de l'Ukraine Deux personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi après le bombardement de la ville de Rubizhne, à l'est de l'Ukraine, près de Sievierodonetsk, qui concentre une partie des combats depuis plusieurs jours.

08:35 - 135 enfants auraient été tués depuis le début de la guerre Selon le bureau du Procureur général d'Ukraine au moins 135 enfants auraient été tués depuis le début de la guerre en Ukraine et plus de 184 blessés. Un bilan supérieur à celui annoncé par l'ONU. Mais cette dernière avait indiqué ses données n'étaient pas consolidées et que le bilan pouvait être plus élevé qu'annoncé.

08:21 - La Russie veut "atteindre son objectif de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine" Conformément aux propos tenus par Vladimir Poutine le 24 février pour justifier son "opération militaire spéciale" en Ukraine, "l'opération (dans l'ensemble du pays) doit se poursuivre jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine", a déclaré vendredi le vice-président du conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, dans une interview à l'agence de presse RIA.

08:15 - Marioupol est-elle tombée entre les mains de la Tchétchénie ? Jeudi, en fin de journée, le dirigeant russe de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, avait affirmé que sa milice paramilitaire s'était emparée de la mairie de Marioupol. Une information qui a tardé à être confirmée puisque finalement démentie par le principal intéressé : il ne s'agissait en fait que d'un bâtiment administratif situé à l'extérieur de la ville portuaire.

08:09 - Zelensky appelle la Russie à chercher "la paix" Un mois après le début de la guerre en Ukraine, et alors que le conflit semble s'enliser, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exhorté son pays voisin à une trêve des combats : "J'ai parlé au Président de la Lituanie, Nauseda, au Premier ministre d'Israël, Bennett, et au Premier ministre du Royaume-Uni, Johnson. Tout cela pour que la Russie comprenne une chose, à savoir qu'il est nécessaire de chercher la paix. La Russie doit également chercher la paix."

07:08 - La Russie entretient le flou sur une attaque nucléaire La menace nucléaire est de nouveau brandie par des hauts responsables russes. Hier, l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitry Polyanskiy, a indiqué qu'une attaque atomique était possible "si la Russie est provoquée par l'OTAN, si la Russie est attaquée par l'OTAN", excluant donc une offensive russe. Pourtant la suite de son discours crée un flou sur les intentions du Kremlin : "Ce n'est pas la bonne chose à faire de menacer la Russie et d'essayer d'intervenir. Donc, quand vous avez affaire à une puissance nucléaire, bien sûr, vous devez calculer tous les conséquences possibles de votre comportement". Deux jours plus tôt, le porte-parole de la présidence russe expliquait que le recours à l'arme nucléaire est conditionné à l'identification d'une "menace existentielle" contre la Russie, sans préciser ce qui pourrait ou non être considérer de la sorte.

06:41 - Morts, blessés.. Quel est le dernier bilan humain de la guerre en Ukraine ? #Bilan Après un mois de guerre en Ukraine, le Haut-commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme rapporte que 977 civils ont été tués dans les attaques dont 128 enfants selon le Bureau de procureur général d'Ukraine. Ces chiffres ne pourraient être qu'une partie d'un bilan humain encore plus lourd. Du coté des armées, l'Ukraine annonce 15 800 soldats russes morts au combat mais s'abstient de communiquer sur ses propres pertes tout comme la Russie. Le bilan qu'avance Kiev semble gonflé et les Américains estiment les pertes russes entre 7 000 et 15 000 soldats. Les millions d'Ukrainiens réfugiés sont aussi à compter comme des victimes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il sont 10 millions d'Ukrainiens à avoir quitté leur foyer et plus de 3,5 millions à s'être réfugiés dans un autre pays.

06:13 - Une potentielle attaque chimique qui "préoccupe" Volodymyr Zelensky juge le risque d'une attaque chimique "bien réel". Le président ukrainien a fait part de son inquiétude hier devant les chefs d'Etats et de gouvernements réunis aux sommet de l'Otan et du G7 et plutôt réceptifs. Le secrétaire général de l'Otan a indiqué que l'organisation était elle aussi préoccupée par cette éventualité. Si aucune preuve matérielle n'atteste que la Russie prépare une attaque biologique, l'Occident prend les devants et envoie en Ukraine du matériel pour se protéger d'une arme chimique.