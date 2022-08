Election de Midterms 2022 aux Etats-Unis : date, candidats, sondages... Les infos

MIDTERMS. Les Etats-Unis organisent de nouvelles élections en 2022. Il s'agira pour les électeurs de constituer la Chambre des représentants et de renouveler une partie du Sénat. Notre guide pour tout comprendre.

[Mise à jour le 4 août 2022 à 16h06] Dans moins de 100 jours, la vie politique des Etats-Unis pourrait être chamboulée. Les électeurs des Etats-Unis sont appelés à se rendre dans un bureau de vote à l'occasion des Midterms, les élections de mi-mandat organisées deux ans après l'élection présidentielle. Les Américains doivent élire leur député qui siégera à la Chambre des représentants pour les deux prochaines années, mais aussi renouveler un tier du Sénat. Un scrutin décisif pour le président Joe Biden, lequel détient la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, d'une courte tête. Cependant, sa côte de popularité est en berne : tout juste 38% des Américains approuvent sa politique, dans le contexte d'une inflation record consécutive à une première moitié de mandat marquée par la gestion de la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, mais aussi les diverses interrogations qu'il suscite compte-tenu de son âge.

Cependant, les Démocrates, famille politique de Joe Biden, pourraient tirer profit de quelques événements : la décision des Républicains, leurs adversaires politiques, d'abroger le droit constitutionnel de l'IVG, les diverses tueries de masse qui ont relancé une énième fois le débat sur le port d'arme, ou encore l'annonce de la mort du chef d'Al-Qaïda, tué par la CIA en Afghanistan, quelques mois après le retrait décrété (et décrié) des troupes militaires américaines du pays.

Les midterms, c'est quoi ?

Aux Etats-Unis, les Américains sont appelés aux urnes bien plus souvent que les Français. Ainsi, tous les deux ans, les électeurs doivent élire les 435 députés qui siègent à la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale dans l'Hexagone. En 2022, les Américains vont voter pour ce qui est appelé les midterms, autrement dit, les élections de mi-mandat. Tout juste 24 mois après avoir décidé de la composition de la chambre basse du Congrès (le Parlement, qui comprend la Chambre des représentants et le Sénat) dans la foulée de l'élection de Joe Biden, ils doivent à nouveau se prononcer pour élire celles et ceux qui représenteront le district de leur état pour les deux prochaines années.

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de ces midterms, les Américains doivent également renouveler un tiers du Sénat, comme il est de coutume tous les deux ans, soit lors de l'élection présidentielle, soit lors des midterms. En 2022, ce sont 35 sénateurs qui remettent en jeu leur siège.

Les midterms des Etats-Unis auront lieu au mois de novembre. Contrairement aux élections législatives en France et à la différence de la quasi-totalité des scrutins que nous connaissons, elles auront lieu à une seule date… et en pleine semaine ! Ainsi, les électeurs américains se rendront aux urnes le mardi 8 novembre 2022 pour élire leurs nouveaux députés ainsi qu'une partie de leurs sénateurs.

Avec 435 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, c'est, a minima, le double de candidats que comptent les Etats-Unis pour cette élection, avec au moins un représentant des démocrates et un des républicains. Ce à quoi il faut ajouter plusieurs dizaines de candidatures indépendantes. Ce sont donc autour d'un millier de personnes qui aspirent à devenir député. Du côté du Sénat, 35 sièges sont à pourvoir. Ce sont donc au moins 70 candidatures qui seront déposées, mais le chiffre final devrait être autour d'une centaine.

Aux Etats-Unis, le Parlement s'organise comme en France, avec deux chambres d'élus : d'un côté, la Chambre des représentants, qui est le pendant américain de l'Assemblée nationale ; de l'autre, le Sénat, identique à celui que nous connaissons. Un Parlement (appelé Congrès aux Etats-Unis) qui dirige le pays aux côtés du président de cet état fédéral.

Depuis 2020, ce dernier est Joe Biden. Le pensionnaire de la Maison Blanche (l'Elysée américain) a été élu avec l'étiquette démocrate et est également majoritaire, d'une très courte tête, à la Chambre des représentants (220 députés contre 210 républicains), dirigée par Nancy Pelosi, et au Sénat, dirigé par Kamala Harris (50 sénateurs démocrates, plus Kamala Harris, et 50 républicains).

Aux Etats-Unis, le découpage politique est bien plus simple qu'en France. Seuls deux grands partis s'affrontent principalement à chaque élection : le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate est plutôt apparenté à la gauche, mais aussi au centre. C'est la formation de Joe Biden, le président, mais aussi celle qui détient le pouvoir à la Chambre des représentants (Assemblée nationale) et au Sénat. Dans l'histoire, les ex-présidents Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton et Obama ont tous été élus avec cette étiquette.

Le parti démocrate fait face au parti républicain, classé à droite, de tendance conservatrice. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush père et fils ainsi que Trump ont été les présidents des Etats-Unis républicains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le parti républicain n'est à la tête d'aucune institution politique du pouvoir.

Quels sont les résultats des sondages sur les midterms de 2022 ?

Les sondages sur les midterms de 2022 sont serrés. En effet, démocrates et républicains ne sont séparés que de quelques points dans les intentions de vote. Mi-juillet, deux sondages les ont estimés dans un mouchoir de poche pour le scrutin de la Chambre des représentants. Une enquête Yougov, réalisée auprès de 1500 adultes, a donné la victoire aux républicains avec 37,51% des voix, contre… 37,23% pour les démocrates. A la même période, Quinnipiac University, qui a interrogé 1 523 personnes, a crédité les républicains de 44% des suffrages, contre 43% pour les démocrates.

Des résultats tout aussi serrés pour le Sénat ont été publiés puisque Yougov a donné les démocrates devant les républicains à la chambre haute (36,03% contre 35,75%), tandis que Quinnipiac University a affiché les deux formations au même niveau, avec 44% des voix.