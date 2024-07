Donald Trump : le candidat déjà assuré d'une victoire à la présidentielle ?

À quatre mois de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump a officiellement été investi comme candidat des Républicains. L'ancien président est en bonne voie d'accéder à nouveau à la Maison Blanche.

Donald Trump pourrait-il à nouveau accéder à la Maison Blanche ? Si, il y a quelques mois, cette possibilité semblait lointaine, notamment à cause de sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels (une première pour un ancien président américain), comme le rapportait Euronews, la présidence semble à portée de main pour Donald Trump. Il a d'ailleurs officiellement été désigné candidat des Républicains à la Convention du parti à Milwaukee lundi.

Tout d'abord, le magnat de l'immobilier est très apprécié aux États-Unis. Sa défaite face à Joe Biden en 2020 et son refus de reconnaître les résultats ont d'ailleurs poussé plusieurs milliers de ses sympathisants à prendre d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump est d'ailleurs appelé à comparaître devant la justice américaine au pénal pour le rôle qu'il a joué dans cet assaut, rappellent Les Échos. De plus, la tentative d'assassinat qu'il a subie le 13 juillet a renforcé le soutien de ses partisans. Bien qu'il n'ait été que légèrement blessé, sa manière de réagir a attisé les foules. Après avoir été touché à l'oreille, il s'est relevé, a levé le poing en l'air et crié "Fight ! Fight !" ("Battez-vous ! Battez-vous !"). Cette image a été immortalisée par le photographe de l'agence Associated Press, Evan Vucci. Le candidat républicain à la Maison Blanche l'a même projetée derrière lui lors de la Convention du parti à Milwaukee, alors qu'il racontait pour la première fois l'évènement de son point de vue.

Enfin, l'adversaire de Donald Trump est dans une mauvaise passe. Joe Biden, qui est actuellement à l'isolement puisqu'il est infecté par le Covid-19, montre des signes de faiblesse qui poussent certains démocrates à lui demander de céder sa place dans la course à sa réélection. Cela a tout d'abord été le cas de George Clooney, généreux donateur du parti. Puis, ce sont Barack Obama, comme le rapporte le Washington Post, et Nancy Pelosi qui se sont montrés inquiets de l'état de santé du président, l'appelant à retirer sa candidature.

Que disent les sondages ?

Selon le site 538, qui réunit les différents sondages aux États-Unis, Donald Trump a une légère avance sur Joe Biden. L'ancien président, bien que reconnu coupable d'agression sexuelle pour des faits qualifiés de viol en France, réunit 43,4 % des intentions de vote. Une très légère avance de 3,3 points sur Joe Biden, qui devrait réunir 40,1 % des suffrages selon les sondages. Les candidats ont jusqu'au 5 novembre pour convaincre les votants.