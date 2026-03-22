Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing : suivez la publication des résultats dans la ville et découvrez la liste des élus

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Tourcoing sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Tourcoing et la liste complète des élus.

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19:02 - Le bilan de la dernière élection municipale à Tourcoing Au soir du résultat des dernières municipales en date à Tourcoing, au soir du premier scrutin à l'époque, Gérald Darmanin (Union du centre) avait terminé en tête avec 9 592 soutiens (60,88%). Dans la position du principal opposant, Franck Talpaert (Divers gauche) avait recueilli 10,77% des voix. Katy Vuylsteker (Europe Ecologie-Les Verts) complétait le trio de tête, s'adjugeant 9,20% des voix. Cette victoire sans appel de Gérald Darmanin a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Tourcoing, cette répartition historique des voix a immanquablement pesé, mais il a fallu passer par un second tour ce dimanche.

17:24 - Les chiffres de la participation dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère dans le département de Nord et s'élève à 40,78%. Un chiffre à comparer aux 58,56% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 31,85% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,4%. Un bon indicateur pour la ville de Tourcoing dans ce deuxième tour des élections municipales.

14:22 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans le Nord Les résultats du 2e tour des élections municipales à Tourcoing ont déjà un premier indicateur significatif : le taux de participation à midi dans le département. A la mi-journée, la participation des électeurs du Nord s'élève à 13,03%. Un chiffre à comparer aux 24,03% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 13,74% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,73% en 2014).

07:56 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Tourcoing ? Ce dimanche 22 mars 2026, les votants de Tourcoing sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. À titre de rappel, les municipales de 2020 se sont déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants à Tourcoing. Retenez également que les 49 bureaux de vote de la ville de Tourcoing fermeront leurs portes à 18 h. Pour connaître les résultats à Tourcoing, rendez vous ici à 20h.

21/03/26 - 14:57 - Les électeurs de Tourcoing avaient clairement privilégié la gauche il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Tourcoing mettaient en avant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (33,02%) devant Ensemble ! Majorité présidentielle (31,21%). Le second tour entérinait la victoire de la Nupes, réunissant 54,33% des suffrages exprimés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tourcoing était marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 36,20% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,43%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 58,80%, contre 41,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Tourcoing s'inscrit comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

20/03/26 - 12:32 - Bastien Verbrugghe (RN) ne veut "rien lâcher" avant le dernier tour Lors des élections municipales à Tourcoing, le candidat du Rassemblement national, Bastien Verbrugghe, a terminé deuxième avec plus de 18% des voix au premier tour. Il s'est rendu sur le marché pour mobiliser les abstentionnistes et les inciter à voter au second tour. Son slogan est clair : il ne faut "rien lâcher" avant le scrutin final. Lire sur lavoixdunord.fr

20/03/26 - 10:16 - Doriane Bécue se rapproche des habitants en vue du second tour Doriane Bécue, maire sortante de Tourcoing, mise sur sa proximité avec les habitants pour gagner les élections municipales de 2026. Après avoir terminé en tête au premier tour, elle poursuit ses rencontres à domicile afin de renforcer son soutien face aux candidats du RN et de LFI. Sa stratégie repose sur l'échange direct et l'écoute des préoccupations locales. Lire sur lavoixdunord.fr

20/03/26 - 07:59 - Une triangulaire pour le second tour des élections municipales à Tourcoing À Tourcoing, l'affiche du second tour des élections municipales est désormais officielle. Faute de majorité absolue le 15 mars dernier, trois listes se disputeront la mairie ce dimanche 22 mars dans le cadre d'une triangulaire. La maire sortante, Doriane Bécue (Divers droite), mène la liste "Vive Tourcoing", sur laquelle figure notamment le ministre Gérald Darmanin en deuxième position. Elle fera face à deux oppositions marquées : à gauche, la liste "Tourcoing Insoumise" portée par Emilie Croës (LFI), et à l'extrême droite, le Rassemblement National représenté par Bastien Verbrugghe sous la bannière "Unis pour Tourcoing".

19/03/26 - 13:31 - LFI arpente les rues de Tourcoing pour le second tour À Tourcoing, la candidate LFI Emilie Croës, après une troisième place au premier tour des élections municipales, intensifie ses efforts auprès des électeurs. Elle vise à les convaincre de voter et à contrer l'apathie démocratique ressentie par une partie de la population. Des militants distribuent des tracts pour rappeler que la liste sera "la seule force de gauche dimanche". Lire sur lavoixdunord.fr