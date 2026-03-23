Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing : Becue gagnante, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Tourcoing ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
18:55 - Les habitants de Tourcoing s'abstiennent aux municipales
Tourcoing enregistre un taux d’abstention record lors des élections municipales de 2026, avec seulement un électeur sur trois se rendant aux urnes. Cette situation reflète la désillusion des habitants, notamment des jeunes, face à la politique. Les candidats tentent de mobiliser, mais les critiques sur le vote blanc persistent. Lire sur lavoixdunord.fr
03:10 - Doriane Bécue est réélue à Tourcoing en 2026
Les élections municipales de 2026 à Tourcoing ont eu lieu le 22 mars. Doriane Bécue, la maire sortante, a remporté le second tour avec 55,43% des voix, confirmant ainsi son mandat après avoir succédé à Gérald Darmanin en 2020. Elle a devancé Emilie Croës et Bastien Verbrugghe avec des scores respectifs de 24,94% et 19,64%. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 21:06 - Les résultats complets
Voici les résultats complets du côté de Tourcoing : Sophie Douvry (LDVD) 46,58%, Oscar Piloquet 20,01%, Alain Gallerand 19,86%, Johnny Lafresnaye 13,56%
22/03/26 - 20:33 - "Partout où on est uni, nous gagnons", lance Darmanin
"Nous faisons plus de 55% des voix et nous avons gagné en triangulaire, LFI a perdu 10 points et un Front national qui n’a pas performé, c’est une belle victoire dans une ville ouvrière. Partout où on est uni, nous gagnons", a déclaré Gérald Darmanin sur France 2 après l'élection à Tourcoing. "Il ne faut jamais accepter l’union des droites, nous n’avons rien en commun avec le RN, les dirigeants du RN comme de LFI sont mortifères pour la France", ajoute-t-il.
22/03/26 - 20:22 - La candidate soutenue par Gérald Darmanin en tête à Tourcoing
À Tourcoing, la candidate divers droite soutenue par le ministre de la Justice Gérald Darmanin Doriane Becue est réélue maire avec 55,43% des estimations, devant l'Insoumise Emilie Croës (24,94%) et le candidat RN Bastien Verbrugghe (19,64%).
22/03/26 - 20:16 - Gérald Darmanin félicite la candidate de Tourcoing
Sur son compte X (Twitter) officiel, Gérald Darmanin s'est exprimé suite aux dernières estimations de ce second tour des municipales : "avec 55,42%, les Tourquennois nous ont largement élus Doriane Becue et moi-même".
22/03/26 - 20:13 - D.Becue élu !
Selon les estimations d'IFOP pour LCI, D.Becue est élu dans ce deuxième tour des élections municipales avec 55,4% des votes.
22/03/26 - 19:16 - La participation est en baisse pour le second tour à Tourcoing
À Tourcoing, la participation électorale au second tour des municipales de 2026 est en recul, atteignant seulement 29,68 % à 16 h, par rapport à 31,32 % lors du premier tour. Les chiffres indiquent une tendance similaire dans la Vallée de la Lys, où Halluin et Comines stagnent. Les enjeux des reports de voix seront cruciaux pour les résultats. Lire sur lavoixdunord.fr
22/03/26 - 19:02 - Le bilan de la dernière élection municipale à Tourcoing
Au soir du résultat des dernières municipales en date à Tourcoing, au soir du premier scrutin à l'époque, Gérald Darmanin (Union du centre) avait terminé en tête avec 9 592 soutiens (60,88%). Dans la position du principal opposant, Franck Talpaert (Divers gauche) avait recueilli 10,77% des voix. Katy Vuylsteker (Europe Ecologie-Les Verts) complétait le trio de tête, s'adjugeant 9,20% des voix. Cette victoire sans appel de Gérald Darmanin a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Tourcoing, cette répartition historique des voix a immanquablement pesé, mais il a fallu passer par un second tour ce dimanche.
22/03/26 - 17:24 - Les chiffres de la participation dans le département
La participation à 17h a été communiquée par le ministère dans le département de Nord et s'élève à 40,78%. Un chiffre à comparer aux 58,56% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 31,85% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,4%. Un bon indicateur pour la ville de Tourcoing dans ce deuxième tour des élections municipales.