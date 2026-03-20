Résultat de l'élection municipale 2026 Orléans : Le second tour à Orléans suscite des tensions politiques

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orléans oppose Serge Grouard et Baptiste Chapuis. Suivez le 2e tour en direct.

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13:11 - S’ils sont élus, Serge Grouard et Baptiste Chapuis brigueront la présidence de la Métropole Les élections municipales à Orléans opposent le maire sortant Serge Grouard et Baptiste Chapuis, candidat d’union de la gauche. Les deux candidats envisagent de briguer la présidence de la Métropole d'Orléans en cas de victoire. Serge Grouard occupe déjà ce poste depuis 2021. Lire sur larep.fr

19/03/26 - 17:27 - Le second tour à Orléans suscite des tensions politiques À Orléans, le second tour des élections municipales promet des tensions entre Serge Grouard, maire sortant, et son challenger Baptiste Chapuis. Les échanges entre les deux candidats révèlent des désaccords sur des alliances politiques et la mobilisation des électeurs, avec une participation au premier tour remarquablement faible, à 50,72 %. Alors que Grouard critique les approches de la gauche, Chapuis insiste sur la nécessité de rassembler les électeurs pour le second tour. Lire sur larep.fr

19/03/26 - 16:48 - Les candidats débattent des questions de sécurité avant le second tour À Orléans, les finalistes des municipales, Serge Grouard et Baptiste Chapuis, débattent des questions de sécurité. Grouard met en avant sa politique qui a réduit la délinquance, tandis que Chapuis souligne un ressenti préoccupant des Orléanais sur la sécurité dans différents quartiers. Leurs visions divergent sur les priorités à adopter pour améliorer la tranquillité publique. Lire sur larep.fr

19/03/26 - 10:11 - Des militants antifascistes préparent une action avant le second tour À Orléans, un jour avant le second tour des élections municipales de 2026, des collectifs antifascistes appellent à un rassemblement le 21 mars. Cette manifestation vise à s'opposer au fascisme, aux violences policières et au capitalisme, en unissant diverses organisations locales comme Orléans riposte antifasciste et le NPA. Le départ se fera à 15h30 depuis la place d'Arc. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 09:48 - La liste fusion "L’Union de la Gauche et des Écologistes" officialisée pour le second tour À Orléans, Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand se préparent pour le deuxième tour des élections municipales de 2026 en annonçant l'union de leurs listes, Ose et Rassembler Orléans. Ils visent à contrer le maire sortant, Serge Grouard, largement en tête avec 40,56 % des voix. La France Insoumise, disqualifiée, ne participera pas à cette union. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 04:11 - Serge Grouard en tête Lors des élections municipales à Orléans, Serge Grouard a dominé dans tous les quartiers, obtenant 40,56% des suffrages. Son évolution électorale s'explique par un changement sociologique et un impératif de sécurité qui lui a permis de séduire des électeurs de secteurs traditionnellement à gauche. Les résultats montrent que la tendance politique dans la ville est en mutation. Lire sur larep.fr

17/03/26 - 02:11 - Des négociations pour les municipales à Orléans À Orléans, les élections municipales se préparent avec un accord entre les listes de gauche menées par Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand, visant à soutenir un candidat commun pour le second tour. Toutefois, la France insoumise de Valentin Pelé et le centre de Caroline Janvier ne fusionneront pas avec eux. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de renforcement des alliances à gauche pour mieux affronter le scrutin des municipales en 2026. Lire sur larep.fr

16/03/26 - 19:59 - L'union de la gauche à Orléans pour l'élection À Orléans, un accord politique a été établi entre Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand pour le deuxième tour des élections municipales, afin de contrer le maire sortant Serge Grouard. Les deux candidats de gauche, unis pour proposer une alternative, souhaitent capitaliser sur l'abstention élevée du premier tour. Ils estiment avoir une véritable chance de remporter l'élection en rassemblant les électeurs mécontents de la gestion actuelle. Lire sur larep.fr

16/03/26 - 07:01 - Serge Grouard en tête des votes, plusieurs listes au second tour Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Orléans, la liste conduite par Serge GROUARD (ICI C'EST ORLEANS) a obtenu 40.56% des voix, dominant le scrutin. Plusieurs autres listes étaient également en lice, dont celle de Baptiste CHAPUIS, qui a rassemblé 16.23% des suffrages. Près de la moitié des électeurs d'Orleans (49.28 %) sont allés votés ce dimanche 15 mars. Lire sur larep.fr