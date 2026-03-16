Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen : Aristide Olivier face à Rudy L'Orphelin, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caen opposera Aristide Olivier à Rudy L'Orphelin. Aurélien Guidi est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 20:55 - Caen se divise pour les élections municipales 2026 À Caen, lors des élections municipales de 2026, les listes de gauche n'ont pas réussi à s'entendre pour le second tour. Rudy L'Orphelin, écologiste, et Aurélien Guidi, de la France Insoumise, s'affronteront séparément malgré le potentiel d'une union. Le maire sortant Aristide Olivier, avec 48,51 % des voix, reste en tête. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 19:03 - Caen voit des divisions à gauche pour 2026 À Caen, les listes de gauche dirigées par Aurélien Guidi et Rudy L'Orphelin n'ont pas réussi à s'unir pour le second tour des élections municipales de 2026. Les deux candidats s'accusent mutuellement de manque de volonté pour établir un accord et affirment se concentrer sur le maire sortant Aristide Olivier. Un débat est prévu entre les candidats en lice, soulignant la tension et l'importance de ces élections. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 09:49 - Les candidats débattent des municipales à Caen Pour les élections municipales de 2026 à Caen, neuf listes étaient en compétition, un record depuis vingt-cinq ans. Les candidats Pierre Casevitz (LO) et Bérangère Lareynie (NPA) partagent leurs réactions sur le déroulement du premier tour. Les enjeux locaux, tels que l'extension du tramway, seront au centre des débats à l'approche du second tour. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 09:48 - Chantal Henry ne donne pas de consigne à Caen À Caen, Chantal Henry, candidate RN, ne donne pas de consigne de vote pour le second tour des municipales 2026. Le premier tour a vu Aristide Olivier et Rudy L’Orphelin en tête, alors que Henry n'est pas qualifiée. Elle souligne une progression de son électorat sans influencer ses partisans pour le second tour. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 00:24 - Caen se prépare pour le second tour des municipales Les élections municipales de 2026 à Caen se dirigent vers un second tour où Aristide Olivier se positionne en tête avec 48,51% des voix, suivi de Rudy L'Orphelin à 21,75%. Aurélien Guidi pourrait également se maintenir, quoiqu'ayant mis en avant une alliance de gauche pour contrer la droite. Chantal Henry du Rassemblement national, quant à elle, exprime sa déception n'ayant pas atteint les 10% nécessaires. Lire sur tendanceouest.com

16/03/26 - 00:10 - Antoine Casini échoue aux municipales de Caen À Caen, Antoine Casini, candidat divers gauche aux élections municipales de 2026, ne parviendra pas à siéger au conseil municipal, sa liste n'ayant obtenu que moins de 3 % des voix. Malgré un engagement fort dans les quartiers populaires, cela n’a pas suffi. Sa déception est palpable, notamment face à son organisation limitée. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 00:02 - Xavier Le Coutour appelle à contrer la droite et les extrêmes à Caen Xavier Le Coutour, candidat divers gauche à Caen pour les municipales de 2026, a fait part de sa déception après avoir obtenu seulement 4,55 % des voix, un score largement insuffisant pour le second tour. Il souligne la montée des partis extrêmes et appelle à voter pour la liste de gauche pour contrer la droite actuelle. Le rassemblement sera crucial pour le second tour, selon lui. Lire sur ouest-france.fr

15/03/26 - 23:41 - Aristide Olivier a terminé largement en tête à Caen À Caen, le maire sortant Aristide Olivier a recueilli 48,5 % des voix au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026. Ce scrutin a mobilisé 54,30 % des électeurs, témoignant d'un intérêt marqué pour cette élection dans le Calvados. Lire sur ouest-france.fr

15/03/26 - 23:23 - Aurélien Guidi appelle à l'union à Caen À Caen, Aurélien Guidi, candidat LFI, réagit à son score électoral depuis son local de campagne. Il appelle à l'union de la gauche pour contrer la droite et l'extrême droite lors des élections municipales de 2026. Guidi avait recueilli 5,29 % des voix lors des précédentes élections municipales en 2020, il est à plus de 12% cette fois. Lire sur ouest-france.fr