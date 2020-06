Vote par procuration pour les municipales : une procédure facilitée ?

Le vote par procuration est bien entendu possible pour le second tour des élections municipales. La procédure pour en bénéficier pourrait même être facilitée, compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19.

[Mis à jour le 5 juin 2020 à 12h26] Comme pour chaque élection en France, le vote par procuration est possible pour tout citoyen titulaire d'une carte d'électeur à l'occasion du second tour des municipales 2020. Sachez également qu'il est possible de réaliser sa demande de procuration jusqu'à la veille du scrutin, c'est-à-dire jusqu'au samedi 27 juin, même s'il convient d'être vigilant sur les délais de La Poste, la procuration se faisant par courrier. Concrètement, la personne absente du vote, qu'on appelle "le mandant", choisit l'électeur qui votera pour elle, autrement dit un "mandataire". Ce dernier doit juste être inscrit sur liste électorale au sein de la même commune que le mandant. Pas besoin, toutefois, qu'il s'agisse d'un électeur du même bureau du vote ou d'un résident du même arrondissement. Attention, il faut que la personne désignée n'ait reçu aucune autre procuration depuis la France. Le mandataire peut en revanche réceptionner deux procurations si l'une d'entre elles au moins a été faite à l'étranger. S'il vote dans un bureau de vote à l'étranger, le mandataire peut même détenir trois procurations.

Les règles habituelles restent donc en vigueur. En revanche, quelques éléments pourraient être facilités pour ce second tour, qui se tient dans des conditions très particulières, après avoir été reporté pour cause de crise sanitaire du coronavirus en France. Une proposition de loi devrait aboutir à alléger le protocole du vote par procuration, prévoyant par exemple qu'une seule personne puisse être responsable de deux procurations. Cette même personne serait seule à se déplacer et voterait pour deux autres, ce qui présente l'avantage de limiter l'affluence dans les bureaux de vote. Cette proposition de loi, qui a reçu l'aval du Sénat, doit maintenant passer devant l'Assemblée.