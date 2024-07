Fermeture des bureaux de vote : attention à l'horaire, trouvez les heures chez vous et à Paris, Lyon, Marseille...

Les bureaux de vote sont ouverts ce dimanche 30 juin pour le premier tour des élections législatives mais ils ne ferment pas tous à la même heure. Notre moteur de recherche vous permet de vérifier les horaires de votre bureau de vote en un clic !

Moteur de recherche

Si de nombreux électeurs ont vu leur bureau de vote fermer dès 18 heures ce dimanche 30 juin, d'autres, surtout ceux résidant dans les plus grandes villes de France, ont encore quelques minutes pour voter. Attention à ne pas rater l'heure de fermeture du bureau de vote ! Tout dépend de votre ville puisque de grandes métropoles allongent les ouvertures, parfois jusqu'à 20 heures pour inciter au vote et lutter contre l'abstention. Dans la plupart des communes, les bureaux de vote ferment toutefois dès 18 heures et il en sera de même dimanche 7 juillet à l'occasion du second tour.

Dans de grandes agglomérations comme Lille ou Rennes, les bureaux de vote fermeront à 19h. Pour connaître les horaires des bureaux de vote, notamment du votre, un seul clic suffit avec notre moteur de recherche en haut de cette article : il suffit de renseigner le nom de la commune concernée pour trouver votre bureau de vote son adresse et ses horaires. En voici aussi quelques unes dans certaines grandes villes :

Horaires des bureaux de vote à Paris : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Lyon : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Marseille : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Strasbourg : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Toulouse : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Nantes : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Bordeaux : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Montpellier : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Nice : de 8h à 20h

Horaires des bureaux de vote à Brest : de 8h à 19h

Horaires des bureaux de vote à Rennes : de 8h à 19h

Horaires des bureaux de vote à Lille : de 8h à 19h

Horaires des bureaux de vote à Metz : de 8h à 19h

Horaires des bureaux de vote au Mans : de 8h à 18h

Pour rappel, l'adresse du bureau de vote dans lequel est attendu un électeur est indiquée sur la carte électorale du votant et pour ceux qui ne disposent plus de carte électorale il est possible de retrouver l'adresse de son bureau de vote auprès de la mairie, sur le site de l'administration publique ou plus rapidement sur Linternaute.com grâce au moteur de recherche présent en tête de cet article. Il suffit d'entrer le nom de la ville ou commune concernée pour trouver les adresses des bureaux de vote. Les résultats des élections législatives sont attendus à partir de 20 heures et seront à retrouver en direct sur notre site, ville par ville.