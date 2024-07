Comment voter aux élections législatives en France (2e tour)

Comment voter en France aux élections législatives 2024, qui se déroulent ce 7 juillet pour le second tour ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Ce dimanche, les citoyens français sont de nouveau appelés aux urnes pour élire leurs députés au sein de l'Assemblée nationale. Le scrutin, qui a d'ordinaire lieu tous les 5 ans, est cette fois anticipé, à la suite de la décision du président Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, après la lourde défaite de la majorité aux élections européennes. L'élection doit permettre aux électeurs de choisir celles et ceux qui voteront les lois jusqu'à la fin du quinquennat et apporteront leur confiance au prochain gouvernement. Ainsi, en cas de victoire de l'opposition, c'est une cohabitation qui pourrait se profiler pour le chef de l'Etat. Une incertitude demeure néanmoins sur la majorité qui sortira des urnes, aucune force politique ne semblant en mesure d'obtenir la majorité absolue (289 sièges sur 577) dans la future Assemblée, même si le Rassemblement national pourrait s'en approcher selon les sondages menés durant la campagne.

Pour voter lors de cette élection en France, il faut être inscrit sur les listes électorales de sa commune. Cette inscription doit avoir été réalisée au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin. Les jeunes atteignant 18 ans au plus tard la veille de l'élection sont inscrits d'office s'ils ont accompli les formalités de recensement à 16 ans. Une fois cette condition remplie, les électeurs pourront se rendre dans leur bureau de vote, généralement situé près de leur domicile, munis d'une pièce d'identité. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures, avec une possible prolongation jusqu'à 20 heures dans certaines grandes villes si un arrêté préfectoral le prévoit.

Les règles du vote en France

À leur arrivée au bureau de vote, les électeurs devront présenter un document prouvant leur identité : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire... La carte électorale, bien qu'utile, n'est pas obligatoire. Les membres du bureau vérifieront que l'électeur est bien inscrit sur la liste électorale du bureau.

Le vote en lui même suit quelques règles simples mais strictes. L'électeur doit se saisir d'une enveloppe ainsi que plusieurs bulletins des listes candidates ("au moins deux" selon le site gouvernemental Vie-publique.fr). Le passage par l'isoloir est obligatoire afin de garantir la confidentialité du vote. Une fois dans l'isoloir, l'électeur insère le bulletin de son choix dans l'enveloppe avant de la glisser dans l'urne transparente, sous le regard du président du bureau de vote. Il devra ensuite signer la liste d'émargement, prouvant ainsi qu'il a bien voté. Sa carte électorale sera tamponnée pour l'attester également.

Tout indice manifeste sur le vote ou tout ajout au bulletin rendra son vote nul. Le ministère de l'Intérieur indique en effet que "toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur des bureaux de vote", sur la base du code électoral. Une amende est même prévue - 15 000 euros - et jusqu'à un an d'emprisonnement. Si la souplesse est de mise concernant les éventuels personnes accompagnantes (enfants, aide à personne handicapée), animaux de compagnie, ou la tenue vestimentaire, certains abus peuvent être considérés comme des atteintes au secret du vote (prise de photo ou de selfie dans le bureau de vote ou l'isoloir, vêtement arborant un logo politique).

Les règles de la procuration

Les personnes ne pouvant pas se déplacer au bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter par procuration, en mandatant un autre électeur pour voter à leur place. Depuis 2022, il est possible de donner procuration à n'importe quel électeur de confiance, même s'il n'est pas inscrit dans la même commune. Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration, sauf exceptions.

La procuration peut s'effectuer via une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, puis en se rendant dans un commissariat ou une gendarmerie pour faire vérifier son identité et valider sa procuration. Il est aussi possible de se rendre directement dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat pour les résidents à l'étranger, pour réaliser la procédure de bout en bout. La procuration peut être établie jusqu'à quelques jours avant l'élection, mais attention aux délais d'acheminement et de traitement. La faire trop tard risque de ne pas permettre à la mairie de la prendre en compte à temps.

Les Français résidant à l'étranger et inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent aussi voter pour les élections législatives, soit à l'urne dans leur consulat, soit par procuration, soit par internet. Pour voter par internet, ils doivent au préalable s'inscrire sur le site de vote en ligne.

Après l'élection, Les députés élus travaillent pour former des groupes politiques. Lors de sa première session plénière où tous les députés européens se réunissent, le nouveau Parlement élit une ou une présidente. Lors d'une session ultérieure, le Parlement élit le ou la présidente de la Commission européenne puis examine et approuve l'ensemble du collège des commissaires. Le député européen est élu pour un mandat de 5 ans. En revanche, son rôle en tant que membre de commission est divisé en deux parties. Les commissions sont renouvelées à mi-mandat, autrement dit, tous les deux ans et demi.