"Vote blanc : comptabilisé aux législatives ? Comment faire ?"

ELECTION LEGISLATIVES 2022. Le vote blanc a séduit de nombreux électeurs lors des derniers scrutins, notamment à la présidentielle. Qu'en sera-t-il ce dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives 2022 ? Le vote blanc est-il comptabilisé dans les résultats ? Voici les premières réponses pour ce jour d'élections.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 07h28] Jours d'élections ce dimanche 12 juin ! Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures partout en France pour le premier tour des législatives. Et si de nombreux candidats attendront fébrilement les résultats ce dimanche soir, le vote blanc pourrait aussi être l'un des grands "vainqueurs" du premier tour des élections législatives 2022. Depuis plusieurs années et scrutin après scrutin, la progression du vote blanc est manifeste en France. Désormais inscrits au registre et donc présents dans les résultats fournis par le ministère de l'Intérieur, les votes blanc sont en forte croissance.

Le 24 avril dernier, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 2 228 044 avaient ainsi voté blanc, ce qui représentait tout de même 4,57% des inscrits sur les listes électorales et plus de 6% des votants qui s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. En 2017, lors des dernières élections législatives, 357 018 électeurs avaient fait de même au premier tour soit 1,54% des votants, un chiffre qui avait bondi au second tour avec près de 1,4 million de vote blanc soit 6,93% des votants ! Attention, un vote doit remplir de nombreux critères pour être classé comme tel.

Quelles sont les différences entre l'abstention, le vote blanc et le vote nul ?

L'abstention correspond au fait de ne pas se rendre dans les urnes. A l'inverse, le vote blanc consiste à se rendre en bureau de vote mais à glisser un bulletin blanc dépourvu de tout nom ou à déposer une enveloppe vide dans l'urne. Ce geste est vu comme la démonstration d'un intérêt pour la vie politique du pays ou la réalisation de son acte citoyen, mais permet de marquer son insatisfaction vis-à-vis de l'offre politique, qui n'a pas convaincu. Enfin, le vote nul réunit les bulletins de vote déchirés ou annotés.

Il faut garder en tête que le vote blanc est un choix politique à la différence du vote nul et de l'abstention qui peut traduire l'incapacité à se rendre aux urnes ou être un acte politique pouvant signifier le rejet d'une élection plus que celle des candidats. Parmi ces trois comportements, seul le vote blanc est reconnu, et ce depuis la loi du 21 février 2014, mais prudence car s'ils sont bien décomptés lors du dépouillement, les votes blancs ne sont pas pris en compte dans les suffrages exprimés et donc dans le résultat de l'élection. Ils n'ont donc pas de réel impact sur le résultat final et n'influent pas sur la validité ou non du scrutin ou sur la proclamation des résultats et encore moins sur l'élection du député dans votre circonscription.