Marine Le Pen : programme, sondages... La campagne s'accélère malgré des difficultés

LE PEN. Alors que sa campagne s'accélère, la candidate du RN consolide sa place dans les sondages et est donnée au second tour malgré un écart serré avec Valérie Pécresse. Marine Le Pen doit composer avec des difficultés et des défections, notamment celle de Marion Maréchal.

La décision de Marion Maréchal est "violente, brutale, difficile" pour Marine Le Pen Chronique de campagne du 28 janvier. 11h41. Nouveau coup dur pour la campagne de la candidate du Rassemblement national. Marion Maréchal a fait savoir dans une interview accordée au Parisien, ce vendredi, qu'elle ne soutiendrait pas sa tante en vue de l'élection présidentielle. Pire encore, la directrice de l'ISSEP hésite à se rallier à Eric Zemmour, concurrent direct de Marine Le Pen. "C'est violent, c'est brutal, c'est difficile pour moi", a admis la candidate d'extrême-droite sur CNews, manifestement touchée par la nouvelle. C'est une décision difficile à encaisser autant sur le plan politique que personnel. Politiquement d'abord, la prétendante à l'Elysée a rappelé que sa nièce avait plaidé pour une "candidature unique derrière le mieux placé" en novembre dernier. Or, les sondages sont favorables à Marine Le Pen souvent donnée au second tour avec quatre à six points d'avance sur l'ancien journaliste de CNews. "Je ne crois pas du tout qu'Eric Zemmour soit susceptible, au moment où nous parlons, ni même demain, ni après-demain, ni jusqu'à l'élection, d'opérer un croisement des courbes et de passer devant moi. (...) Le choix qu'il a fait, du bruit, de la fureur (...), ce n'est pas ce que les Français attendent", a ajouté la candidate du RN. Pour justifier sa décision, l'ancienne députée du Vaucluse évoque des changements idéologiques et programmatiques à répétition qui trahissent selon elle un manque de cohérence. Ce sont surtout les évolutions du RN sur les questions liées au mariage pour tous ou sur l'IVG, en opposition avec les idées de Marion Maréchal qui sont visées. A contrario, la nièce se réjouit de l'abandon du Frexit, ancienne proposition de sa tante. Ensuite, c'est l'histoire personnelle, en dent de scie, qui lie la tante et la nièce qui prend un coup. Marine Le Pen a en partie élevé Marion Maréchal et surtout c'est elle qui lui a mis le pied à l'étrier pour entrer en politique, milieu dans lequel leurs relations ont régulièrement étaient compliquées. Pourtant, même si elle affirme ne pas apporter son soutien à Marine Le Pen, Marion Maréchal explique ne pas vouloir porter préjudice à la campagne de la candidate et surtout ne pas vouloir "recréer les fractures familiales". Ce ne sera pas chose facile. Face à la nouvelle, la députée du Pas-de-Calais a tenté de cacher sa peine et a laissé place à la candidate. Et après les défections des plusieurs poids lourds du parti, l'hypothèse d'un ralliement de sa nièce au polémiste est un "sacrifice" qu'elle est prête à faire. La candidate reconnaît qu"'on peut parfois payer un prix très lourd dans cet engagement politique. Mais je sais pourquoi je le fais. C'est pas par hasard, c'est pas confortable personnellement, mais il y a des choses qui nous dépassent. On se bat pour un idéal, on se bat pour des gens (...), et c'est ça qui me donne la force maintenant". ???? On peut parfois payer un prix très lourd dans l'engagement politique, mais je sais pourquoi je le fais. On se bat pour un idéal, pour des hommes, pour des femmes, pour leur avenir, c'est ça qui me donne la force aujourd'hui. #LaMatinale pic.twitter.com/wy3LG6OQmc — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 28, 2022

Dans les EHPAD, Marine Le Pen veut "accroitre la présence du personnel médical" Chronique de campagne du 27 janvier. 13h06. Le sujet des EHPAD a été propulsé au coeur de la campagne présidentielle après la parution du livre Les Fossoyeurs qui fait la lumière sur les maltraitances subies par les résidents d'EHPAD dans certains établissements Korian et Orpéa. Marine Le Pen a, comme la plupart des candidats, condamné des tels agissements et présenté les propositions de son programme pour améliorer le système de santé et la gestion des EHPAD. La première réponse de la candidate du Rassemblement national aux révélations sur les maltraitances a été de demander "la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la gestion des EHPAD par des groupes privés". L'enjeu est désormais d'éviter que de tels comportements se reproduisent, "nous nous devons de protéger nos ainés, et de les traiter avec la dignité et le respect qui leurs sont dus. La logique de rentabilité est insupportable lorsqu’elle remet en cause ces principes", a d'ailleurs insisté la candidate. La mise en avant des points du programme de la candidate concernant la gestion et les moyens des EHPAD n'a pas tardé. La députée du Pas-de-Calais veut "accroitre la présence du personnel médical au sein des EHPAD" mais ne donne pas de chiffres, elle précise seulement que "chaque établissement doit être doté d’un médecin coordonnateur et [qu']une infirmière doit être présente 24 heures sur 24." Dans son programme, Marine Le Pen indique qu'aujourd'hui "30% des établissements" sont dépourvus de médecin coordonnateur, un poste pourtant essentiel qui permet de "garantir la qualité et la continuité des soins".

Marine Le Pen accèderait au second tour selon le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 26 janvier. 15h19. Le dernier sondage, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 26 janvier 2022, crédite Marine Le Pen de 17% des intentions de vote. Un score qui lui permettrait de passer devant Valérie Pécresse. Au second tour, elle ne parviendrait pas à battre Emmanuel Macron (46%). La candidature d'Eric Zemmour n'apparaît plus comme la seule véritable menace pour la leader de la droite nationaliste. En effet, si Eric Zemmour attire sur lui une bonne partie de l'électorat traditionnel de l'extrême droite (des sondages l'ont même placé au second tour), le profil de Valérie Pécresse semble également séduire certains électeurs frontistes. Pour Marine Le Pen, cette campagne présidentielle consiste donc à contenir la dynamique autour d'Eric Zemmour, plus radical qu'elle sur les sujets d'identité et d'immigration, mais aussi l'entrée en campagne de Valérie Pécresse. En dépit des petites phrases de son entourage à l'encontre du polémiste, la candidate du RN est fragilisée et n'apparaît plus forcément comme la mieux placée derrière le chef de l'Etat pour accéder au second tour de cette élection. Si la tendance venait à se confirmer, cela constituerait un revers politique majeur pour elle.

"Vous pouvez compter sur moi pour défendre votre pouvoir d'achat" Chronique de campagne du 26 janvier. 10h48. Marine Le Pen s'empare de la question du prix de l'énergie et des carburants qui secoue le monde politique ces dernières semaines. Après la hausse des prix de l'énergie, c'est au tour du prix de l'essence à la pompe de grossir à vu d'oeil. Alors que Jean Castex a annoncé, le 25 janvier, une mesure sur le barème kilométrique, la candidate du Rassemblement national a pris la parole, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, seulement quelques heures après le discours du Premier ministre. Elle y présente ses propositions pour faire baisser le prix de l'essence et en profite pour faire valoir sa politique par rapport à celle d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen tient le gouvernement responsable de la hausse des prix : "En 2017 et 2018, Emmanuel Macron a augmenté lourdement les taxes sur les carburants rendant encore plus insupportable la hausse du prix à la pompe quand le baril augmente. 60% du prix à la pompe correspond à des taxes que le gouvernement pourrait diminuer s'il le voulait." Après les accusations, la candidate souhaite tirer son épingle du jeu et se montre en opposition avec la politique du gouvernement qu'elle critique au passage : "Loin d'être à la hauteur, l'indemnité inflation et le chèque énergie révèlent leur mépris et leur déconnexion du réel". "Non seulement ces aides sont insuffisantes mais elles sont financées par les impôts des classes moyennes", poursuit-elle. La députée du Pas-de-Calais en vient à ces propositions à la fin de la vidéo et fait une promesse aux Français. "Elue présidente de la République je m'engage à stopper ce racket en faisant des carburants, mais aussi de l'électricité, du fioul et du gaz des biens de première nécessité. Je m'engage devant vous à baisser vos factures d'énergie en réduisant la TVA de 20 à 5,5% ce qui permettra, par exemple, d'économiser 8 à 10€ sur un plein." La baisse des taxes est une proposition évoquée par d'autres candidats à l'élection présidentielle alors Marine Le Pen insiste et précise se "battre" depuis six mois "pour mettre le sujet du pouvoir d'achat au coeur des débats notamment sur la question des énergies car "contrairement à ce que peuvent penser certains technocrates à Paris, la voiture n'est pas un bien de luxe mais un moyen de transport indispensable au quotidien des Français" lance-t-elle avant de conclure par un ultime argument : "Vous pouvez compter sur moi pour défendre votre pouvoir d'achat."

La politique du localisme pour rémunérer les agriculteurs et accéder à des produits de qualité Chronique de campagne du 25 janvier. 17h42. Marine Le Pen tient à ce que la France soit en mesure de subvenir aux besoins alimentaires des Français, plus encore elle considère qu'"accéder à de la nourriture de qualité est une évidence". Et sur ce point, l'Union européenne serait responsable de mettre des bâtons dans les roues des agriculteurs selon la candidate qui prend pour témoins les éleveurs qu'elle a rencontré lors de son déplacement dans les Côtes d'Armor et qui voient leurs prix diminuer sans cesse. La candidate se montre donc opposée à la fermeture des élevages intensifs qu'elle estime nécessaires pour parvenir à nourrir toutes les bouches françaises : "Dans les élevages, il y a des règles de bien-être animal qui doivent être respectées, il ne faut pas jeter l'opprobre sur les agriculteurs qui aiment leur animaux et qui sont là pour nous nourrir". Marine Le Pen prend donc le parti de l'élevage à grande échelle plutôt que celui de l'exportation de produits alimentaires. "Aujourd'hui, on importe plus de produits agricoles qu'on en exporte. C'est la première fois dans l'histoire de la France. Demain, nous serons dépendants des pays étrangers pour nous nourrir : je ne le veux pas", s'est-elle même importée sur le plateau de Dimanche en politique, ce 23 janvier. Et ce lundi, sur Twitter, la candidate prône une nouvelle fois sa politique du localisme : "Il est possible d’assurer un revenu digne aux producteurs agricoles, tout en garantissant des produits de qualité et des prix abordables ! Contrôle de la qualité des importations, politique de localisme et mise en place des circuits courts, patriotisme économique : il est possible d’assurer un revenu digne aux producteurs agricoles, tout en garantissant des produits de qualité et des prix abordables ! pic.twitter.com/WjMb0yodBi — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 25, 2022

"Chez ceux qui croient en la France, de droite de gauche, je n'ai pas d'adversaires" Chronique de campagne du 24 janvier 12h35. C'est une bataille à couteaux tirés que se livrent Marine Le Pen et Eric Zemmour, quoi que selon la candidate du Rassemblement national c'est davantage le polémiste qui enchaîne les attaques et les piques. "Il ne vous a pas échappé que l'intégralité des attaques [d'Eric Zemmour] sont effectuées contre moi, a fait remarquer Marine Le Pen sur le plateau de Dimanche en politique le 23 janvier. J'en ai conclu que le rôle d'Eric Zemmour est de m'empêcher d'être au second tour et non pas d'être au second tour lui-même." La candidate regrette ce comportement et le "juge durement" puisqu'il fait, selon elle, barrage à "une politique nationale, de souveraineté, de fermeté" dont la France a "vraiment besoin". Si elle le regrette, elle ne le craint pas pour autant. Malgré ces oppositions et contrairement à d'autres candidats, Marine Le Pen rappellent faire face à des "concurrents" et non à des "adversaires". Aussi, par là elle ne ferme aucune porte pour trouver des soutiens supplémentaires au second tour, pas même avec Eric Zemmour. "Je n'ai jamais eu vraiment de ponts avec Eric Zemmour. [...] Mais rien n'est coupé dans un second tour". La député du Pas-de-Calais, prétend ne plus faire cas des clivages gauche-droite en politique : "Il n'y a pas de droite, de gauche, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient pas." La candidate précise d'ailleurs qu'elle place le polémiste d'extrême-droite dans le camp de ceux qui croient en la France "même si [elle est] en désaccord profond avec beaucoup de ses propositions". La précision a toute son importance, puisque la candidate admet que "chez ceux qui croient en la France, et il y en a qui sont de droite et qui sont de gauche, je n'ai pas d'adversaires".

Jordan Bardella soutient que "Marine Le Pen peut gagner" en réponse à Jérôme Rivière Chronique de campagne du 21 janvier. 12h38. Marine Le Pen accuse coup sur coup le départ de certains de ces collaborateurs qui préfèrent apporter leur soutien à Eric Zemmour. Jérôme Rivière et Damien Rieu ont déjà changé de camp et des proches du polémistes promettent "un autre ralliement dès la semaine prochaine". Le président du groupe RN au Parlement européen, Jérôme Rivière, a accompagné son départ d'une déclaration. "Marine Le Pen n’est pas en situation de gagner l’élection présidentielle". La députée du Pas-de-Calais n'a pas relevé et s'est contentée d'expliquer les raisons qui ont poussé son ex-collaborateur a rallier la concurrence : l'orgueil. Jordan Bardella a été plus explicite sur LCI, vendredi matin et a souligné que "Jérôme Rivière souhaitait des responsabilités qu'il n'a pas eues au sein du Rassemblement national". C'est aussi le président par intérim du Rassemblement national qui s'est positionné en défense et a insisté sur les capacités de la candidate du RN à passer au second tour contre Valérie Pécresse et Eric Zemmour. "Marine Le Pen est la seule candidate du camp national qui, d'abord, peut accéder au second tour, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour, en chute libre dans les sondages et peut surtout battre Emmanuel Macron", a-t-il assuré sur LCI. Et d'ajouter, en réponse à Jérôme Rivière : "Dans toutes les intentions de vote, dans tous les sondages qui sont faits, avec la précaution qu'il faut évidemment avoir dessus, Marine Le Pen est quasiment donnée à égalité avec Emmanuel Macron. On est sur des 55/45, ce qui fait, avec les marges d'erreur, qu'on est sur des intentions de vote très proches. Marine Le Pen peut gagner". Jordan Bardella enjoint d'ailleurs au nouveau soutien d'Eric Zemmour à "rendre le mandat qui lui a été confié par les électeurs du RN" ajoutant qu'il s'agit de "la moindre des corrections".

Marine Le Pen expose trois axes pour "redresser l'hôpital" Chronique de campagne du 20 janvier. 11h23. Marine Le Pen es attendue à Fréjus cet après-midi pour développer son programme en matière de santé. Les propositions de la candidate sont très attendues après deux ans d'épidémies qui ont révélé les difficultés grandissantes du milieu hospitalier, d'autant plus que l'ex-président du Rassemblement national a plusieurs fois critiqué la gestion sanitaire du gouvernement. En guise de préambule, Marine Le Pen a déclaré sur France Bleu Provence : "L'hôpital va très mal depuis bien avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a été un révélateur de l'effondrement de ce qui était le meilleur système de santé du monde". Elle accuse le gouvernement actuel et ceux qui l'ont précédé d'avoir "abandonné" l'hôpital. Après les critiques, Marine Le Pen présente avec assurance les trois axes sur lesquelles elle compte agir pour "redresser l'ensemble de l'hôpital". La refonte de la "gouvernance hospitalière" est le premier objectif évoqué. "Il faut que les médecins retrouvent leur place à la tête des hôpitaux" soutient la candidate qui prône "une gouvernance bicéphale avec un administratif mais également un médecin qui s'occupe de l'ensemble de la politique de soin". Elle promet de s'attaquer au chantier de la "revalorisation et du recrutement du personnel", un point sensible sur lequel le personnel du monde médical attire souvent l'attention des politiques avec notamment les salaires des infirmières bien inférieurs en comparaison des rémunérations appliqués dans d'autres pays européens. Le dernier axe d'action qu'envisage la candidate pour les hôpitaux est un moratoire sur la fermeture des lits, "en vingt on a fermé 100 000 lits, dont 7 500 en 2020 en pleine crise sanitaire", indique la candidate. "Il faut arrêter la suppression des lits et il faut en rouvrir parce que la population ne cesse d'augmenter, que l'âge de la population augmente et que le nombre de maladies chroniques augmente. Il faut que le système de santé soit adapté à l'ensemble de ces constats". En abordant le sujet de la santé, Marine Le Pen ne peut pas échapper aux question liées à l'épidémie de Covid-19 et au pass vaccinal, auquel elle est fermement opposée. Elle a d'ailleurs affirmé que si elle est élue, elle abrogerait la loi sur le dit pass : "J'ai voté contre le passe vaccinal, j'avais voté contre le passe sanitaire. Je considère qu'il s'agit là encore une fois d'atteinte inconsidérée et surtout disproportionnée aux libertés des Français au regard des buts qui sont poursuivis."

"Le front républicain n'existe plus" pas plus que le plafond de verre selon Le Pen Chronique de campagne du 19 janvier. 13h07. C'est la troisième fois que Marine Le Pen se lance dans la course à la présentielle après deux échecs, au premier tour en 2012 et au second tour face à Emmanuel Macron en 2017. Pourtant, sur France Inter, la candidate assure n'avoir "jamais su ce que c'était le plafond de verre" et refuse d'admettre qu'elle s'y est confrontée lors des précédentes élections présidentielles. "Le plafond de verre voudrait dire que structurellement on ne pourrait pas gagner. Ce n'est pas vrai. Il y a juste une évolution du taux d'adhésion que l'on peut susciter. Il n'y a pas de raison structurelle pour nous empêcher de gagner", préfère-t-elle considérer. En revanche elle envisage une autre définition au fameux "plafond de verre" : le front républicain. Même dans cette hypothèse, le candidate du RN trouve une réponse : "Je crois (que le front républicain) n'existe plus aujourd'hui en France." Et d'ajouter : J'ai fait 33% au second tour en 2017, je suis aujourd'hui donnée entre 45 et 47% au second tour. Maintenant, j'ai un concurrent, et quand on a un concurrent, il y a par définition un risque de division des voix." Ce dernier concurrent n'est autre qu'Eric Zemmour.

Inscrire "la supériorité" de la souveraineté nationale sur l'UE Chronique de campagne du 19 janvier. 10h12. Marine Le Pen est une candidate clivante avec des positions franches mais sa politique et son projet concernant l'Europe ne sont plus ceux exposés pendant la campagne présidentielle de 2017. Aujourd'hui, l'ancienne présidente du Rassemblement national ne parle plus d'une sortie de l'Europe et se veut plus consensuelle : "On est pas du tout obligés de sortir de l'Union européenne, comme la Pologne, la Hongrie. On peut y rester en remettant l'UE à sa place". Ceci étant dit l'idée de fond de retrouver une souveraineté nationale est toujours présente et se place d'ailleurs comme fil conducteur de la politique européenne de Marine Le Pen. "Je considère que l’Union européenne est une structure supranationale qui est illégitime", a notamment indiqué la candidate dans la matinale de France Inter. Une déclaration qui donne le ton et après laquelle la candidate a exprimé son volonté d'inscrire "la supériorité du droit constitutionnel sur le droit européen" si elle est élu en avril 2022. Plus facile à dire qu'à faire ? La supériorité du droit européen est un principe fondamental de l'Union européenne, il est même inscrit dans le traité de Lisbonne, ratifié par la France en 2007. L'ambition de Marine Le Pen et surtout sa réalisation placerait la France en porte à faux. Les pays pris en exemple par Marine Le Pen payent notamment les frais de leur non-respect du droit européen et subissent les sanctions de la Commission européenne. Comment la situation pourrait-elle être différente pour la France ? Depuis hier, la candidate du Rassemblement national met l'accent pour défendre sa politique européenne, hier lors d'une conférence de presse et ce matin dans les médias. Et ce n'est pas un choix anodin, Marine Le Pen martèle ses ambitions européennes au moment où Emmanuel Macron doit s'exprimer devant le Parlement européen et détailler ses attentes de la présidence française du l'union européenne.