"Carte électorale : voter sans sa carte d'électeur, c'est possible ?"

CARTE ELECTEUR. Ce dimanche 12 juin, il faut se rendre dans son bureau de vote ou faire procuration si l'on souhaite voter. Mais est-il nécessaire d'apporter sa carte électorale pour participer au scrutin ?

Les bureaux de vote rouvrent leurs portes ce dimanche 12 juin ! Le scrutin du jour est le premier tour des législatives, le moment de soutenir le député que vous souhaitez voir accéder au second tour dans votre circonscription. Pour voter, vous avez deux options : vous rendre en présentiel dans le bureau de vote rattaché à votre circonscription ou faire une procuration. Si vous décidez de faire le déplacement, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous munir de votre carte électorale. Seulement si vous le souhaitez ? Et bien oui! Apporter sa carte n'est pas obligatoire. Il suffit de présenter un papier prouvant votre identité et sur lequel figure une photographie individuelle. Pour connaître la liste des papiers d'identité faisant office de carte électorale, parcourez cet article !

Si vous préférez vous munir de votre carte, vous devriez être intéressés de savoir comment la recevoir. Là aussi, c'est très simple : elle est envoyée par courrier à votre domicile au plus tard trois tours avant l'élection. En théorie, vous avez dû la recevoir jeudi dernier au plus tard, soit trois jours avant l'élection. Mais, pas de panique si elle ne vous a pas été distribuée avant l'élection ! C'est qu'elle est conservée dans votre bureau de vote. Vous pourrez la récupérer en y présentant une pièce d'identité. Une dernière info utile : un jeune qui atteint la majorité peut recevoir sa carte électorale à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.

S'il est possible de voter sans la fameuse carte, certains documents restent toutefois indispensables. Tout d'abord, il convient de s'assurer de votre présence - impérative - sur les listes électorales de votre commune avant le jour du vote. Une fois ceci fait, vous pourrez vous rendre en bureau de vote sans votre carte d'électeur, mais à condition de pouvoir justifier votre identité. Cela est possible grâce à la liste de documents ci-dessous, dont le point commun est la présence d'une photographie :

carte nationale d'identité

passeport

permis de conduire

carte vitale

carte de fonctionnaire d'Etat

carte de famille nombreuse SNCF

carte d'identité militaire

permis de chasse

carte d'invalidité militaire ou civile

carte de combattant

Pour obtenir une carte d'électeur, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette inscription peut se faire de plusieurs manières. Cela peut être fait automatiquement, comme dans le cas de l'inscription office d'un jeune atteignant l'âge de 18 ans. Vous pouvez également le faire de façon volontaire en faisant les démarches sur le site de l'administration française. Autrement, l'inscription peut se faire à la suite d'un déménagement ou de l'obtention de la nationalité française. Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et connaître votre bureau de vote à l'aide du téléservice de l'administration nationale en cliquant ici.