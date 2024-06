Résultats des législatives avant 20h : oui, c'est possible de les trouver sur Internet

Est-il possible de connaître les résultats des Législatives avant que le vote ne soit terminé ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, des fuites peuvent émerger avant 20 heures, comme lors de chaque scrutin. On vous explique tout.

Pas de résultat officiel avant 20h, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur le web. La règle vaut toujours pour ce premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin 2024. Pourtant comme lors de chaque scrutin, de nombreuses fuites viennent entraver la loi française, en propageant certaines fois de fausses informations sur les résultats des élections. Des fuites qui proviennent essentiellement de site étrangers, qui ne sont pas soumis à la même règlementation que dans l'Hexagone et qui s'autorisent certaines largesses. Plusieurs médias belges, dont Le Soir, ont ainsi indiqué leur intention de publier de premières estimations avant 20h sans donner toutefois d'horaires ou de garanties. Mais les précédents sont nombreux !

Lors de l'élection présidentielle, il y a deux ans, plusieurs médias belges avaient diffusé sur Internet des estimations et des sondages. La "Commission des sondages", qui régit les règles en France, avait été très embêtée. Elle avait notamment publié peu avant le scrutin un communiqué dans lequel elle disait avoir eu l'assurance des 8 principaux instituts français (BVA, Elabe, Harris interactive, Kantar-TNS-Sofres, IFOP, Ipsos, Odoxa, OpinionWay) qu'aucun d'entre eux n'était derrière ces études. Dès lors, elle qualifiait de "rumeurs" les sondages diffusés par des médias pourtant reconnus. OpinionWay s'était senti obligé d'indiquer sur Twitter qu'il n'avait publié "aucune donnée" sur le scrutin.

Le code électoral ne laisse aucun doute quant à l'heure de diffusion des résultats, l'article L52-2 précise : "Aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés". Or si les bureaux ferment pour la grande majorité à 18 ou 19 heures, dans les grandes villes l'amplitude horaire est poussée jusqu'à 20 heures. La surveillance sur le respect des horaires est telle qu'aucun média traditionnel ne se risquent plus les soirs d'élections à braver l'interdit en publiant en avance les résultats.

Concernant le premier tour des élections législatives de ce dimanche soir, si on ignore encore quelles sont les tendances qui se dégagent dans les urnes, il n'est pas inutile de rappeler ce que les sondages prévoyaient cette semaine. Selon tous les instituts, c'est bien le Rassemblement national, qui était donné en tête vendredi, avec autour de 36% des intentions de vote. Derrière, le Nouveau Front populaire était donné aux alentours de 27 %, quand la liste de la majorité plafonnait à 20 %.

Pourquoi les résultats ne peuvent-ils pas être diffusé sur des sites français ? La raison est simple : la loi interdit toute diffusion d'éléments informatifs sur le score des candidats à des élections en cours, pour ne pas fausser le scrutin. Et en France, le vote de ce dimanche ne se clôt qu'à 20 heures très précisément. D'ailleurs, les médias français et le ministère de l'Intérieur, qui commencera à donner des résultats partiels pour ces élections européennes, prennent quelques largesse avec les exigences de la Commission européenne, qui voudrait que chaque pays attende la fin de l'élection européenne dans tous les Etats membres (l'Italie ne clôt le scrutin qu'à 23 heures).

Pourtant, les premiers résultats des législatives seront connus que quelques-uns bien avant 20 heures : des instituts de sondage effectuent des relevés dans quelques bureaux de vote représentatifs sur le territoire français pour établir les premières estimations qui seront données par les médias français à 20h.

Ces chiffres et estimations sont confidentiels jusqu'à l'heure-H, mais à chaque scrutin, on constate des fuites sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag #RadioLondres. Attention à ces messages, souvent codés : il peut s'agir de rumeurs et de fausses informations, et s'il s'agit de fuites de données sondagières, elles demeurent encore peu fiables avant 20 heures. Il faut noter d'ailleurs que les médias belges et suisses ne sont pas soumis à l'interdiction française de diffuser les estimations des élections européennes 2024 avant 20 heures.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".