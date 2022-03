"DIRECT. Présidentielle 2022 : le programme de Macron critiqué par ses concurrents, résultats des sondages... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Emmanuel Macron a présenté son projet présidentiel, ce jeudi 17 mars devant une centaine de journalistes. Sa prestation est très commentée ce vendredi par l'ensemble de ses concurrents. Suivez l'actualité de la présidentielle.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:41 - Edouard Philippe participera à un meeting d'Emmanuel Macron Le journaliste du Figaro Arthur Berdah a dévoilé sur son compte Twitter que l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, participera au meeting de Nice du président sortant le 23 mars : "Édouard Philippe s’implique dans la campagne d’Emmanuel Macron: après le Pas-de-Calais samedi, l’ancien premier ministre participera à un meeting de soutien au président-candidat mercredi prochain à Nice, au côté des ex-LR Christian Estrosi, Renaud Muselier et Hubert Falco (LREM)."

12:10 - Jean-Luc Mélenchon compte amplifier sa candidature avec sa marche parisienne de diamnche Ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon organise une marche pour la VIe république à Paris. Le rassemblement partira de la place de la Bastille jusqu'à celle de la République. Le candidat de La France insoumise à la présidentielle 2022 compte sur cette marche pour renforcer sa candidature, comme il l'avait fait précédemment lors des campagnes de 2012 et 2017.

Pronostiquez le résultat de la présidentielle ! 100 lots à gagner Quel sera le score de chaque candidat dans votre ville ? Faites votre pronostic et participez à notre grand jeu pour tenter de gagner de nombreux lots !

11:52 - Gabriel Attal défend à son tour Emmanuel Macron Emmanuel Macron a présenté son programme hier après-midi, face aux journalistes. Sa prestation a été critiquée par ses concurrents à la présidentielle. Gabriel Attal a donc volé au secours du président de la République, notamment pour répondre à une critique qui revient ces 24 dernières heures, celle que le programme du président sortant est de droite : "Je ne pense pas une seconde que c’est un débat qui intéresse les Français", a-t-il ainsi affirmé sur BFM TV. Pour le justifier, Gabriel Attal estime que les Français "ont vu qu’on a le taux de chômage le plus bas depuis quinze ans. Est-ce que c’est de droite ou de gauche, je n’en sais rien".

11:37 - Jean Lassalle contraint d'annuler sa réunion publique Sur son compte Twitter, Jean Lassalle a indiqué à ses soutiens qu'il ne pourrait tenir sa réunion publique ce vendredi à La Réunion. La raison ? Son vol Mayotte-Lé Réunion a été reporté. "Nous sommes donc contraints d’annuler la réunion publique prévue à 17h à Boucan Canot. C’est avec un immense regret, j’aurais profondément souhaité vous rencontrer de nouveau", écrit le candidat à la présidentielle. ???? Notre vol Mayotte-Île de #LaRéunion de 10h30 a été reporté et n’arrivera qu’à 19h45. Nous sommes donc contraints d’annuler la réunion publique prévue à 17h à Boucan Canot. C’est avec un immense regret, j’aurais profondément souhaité vous rencontrer de nouveau #jeanlassalle2022 pic.twitter.com/gMWG7ogwe1 — Jean Lassalle (@jeanlassalle) March 18, 2022

11:20 - Christophe Castaner défend la prestation d'Emmanuel Macron Depuis qu'il a présenté son programme ce jeudi, Emmanuel macron est sous le feu des critiques de ses concurrents à la présidentielle 2022. L'une des remarques revenant le plus dans le paysage médiatico-politique ? Le programme du président sortant serait de droite. "Il y a certainement des mesures qui peuvent relever de la droite classique, il y a aussi des mesures qui sont portées à gauche", a défendu Christophe Castaner, l'un des principaux soutiens du président de la République, sur France Inter ce vendredi matin. Selon l'ancien ministre de l'Intérieur une mesure de gauche est à relever, tout particulièrement, "celle de la solidarité à la source, qui est d’accorder des droits à celles et ceux qui aujourd’hui ne font pas la démarche". Et de conclure : "Aujourd’hui le débat n’est pas de savoir si ça rentre dans une boîte de droite ou une boîte de gauche, mais si c’est efficace."

11:05 - La souveraineté populaire mise en avant par Emmanuel Macron ? Un sujet "piquant" selon Marine Le Pen Emmanuel Macron a présenté son programme pour la présidentielle 2022 ce jeudi 17 mars. L'une des mesures du président sortant a retenu l'attention de Marine Le Pen : le retour de la souveraineté populaire. Selon la candidate du Rassemblement national à la présidentielle 20222, "s’il y a bien un terme qui colle mal à Emmanuel Macron et à ces cinq dernières années, c’est bien celui de souveraineté populaire." Et de s'expliquer : "Voilà un homme qui avait promis la proportionnelle, il ne l’a pas tenue, qui n’a pas fait un seul référendum, qui a fait des grands débats dont les conclusions ont été jetées à la poubelle, qui a méprisé la représentation nationale pendant cinq ans et qui, en plus, a fait une gestion de technicien, extrêmement confiée à des techniciens." Avant de conclure : "Je pense que McKinsey n’en est qu’une partie et qu’il vienne nous expliquer, aujourd’hui, la souveraineté face à la technicisation de la société, c’est assez piquant, je trouve."

10:51 - Fabien Roussel regrette l'absence de débat avec le président de la République Fabien Roussel était l'invité de Franceinfo ce vendredi matin. Le candidat du Parti communiste français a regretté qu'il n'y ait pas de débat possible avec le président de la République. Pourtant, selon lui, "il est important de savoir à quelle sauce demain on pourrait être mangé". En outre, le candidat du PCF estime qu'il y a "un peu de mépris de la démocratie, de mépris de nos institutions". Et d'ajouter : "Il ne faudra pas venir pleurer le soir du premier tour si l'on voit qu'il y a un taux d'abstention élevé." Fabien Roussel ne comprend pas non plus le format qu'a choisi Emmanuel Macron pour présenter son programme. Pour lui, "cinq ans de présidence de la république ne peuvent pas être résumées en quatre heures de conférence de presse".

10:37 - Marine Le Pen dénonce un programme "vague et extrêmement flou" Au micro de France Inter ce vendredi, Marine Le Pen est revenue sur la prestation d'Emmanuel Macron au cours de laquelle le président sortant a présenté son programme : "J’ai trouvé l’exercice assez poussif. On avait le sentiment qu’Emmanuel Macron se débarrassait d’une corvée, on ne sentait pas le plaisir qu’il pouvait avoir à concevoir un projet pour les cinq prochaines années. On a l’impression que tout ça a été fait à la va-vite." En outre, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle 2022 estime que l'on y voit pas clair dans les propositions du chef de l'État : "Tout ce qui est régressif, tout ce qui est un recul, notamment social, est très précis. En revanche, tout ce qui est présenté comme étant un progrès est extrêmement vague et extrêmement flou."

10:23 - Jordan Bardella appelle les abstentionnistes à faire barrage à Emmanuel Macron Vendredi 18 mars, Jordan Bardella était l'invité d'Europe 1. Le président par intérim du Rassemblement national en a appelé aux abstentionnistes pour faire barrage à Emmanuel Macron, moins de 24 heures après la présentation du programme du président sortant : "Moi, je dis aux abstentionnistes : si vous vous abstenez les 10 et 24 avril prochains, vous ferez réélire Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron n’attend qu’une chose, qu’une seule chose, c’est que les Français ne se déplacent pas. Emmanuel Macron ne souhaite pas une réélection. Il souhaite être reconduit, reconduit par tacite reconduction, par nomination." En outre, Jordan Bardella a mis en garde ceux qui décideraient de ne pas se rendre dans les bureaux de vote : "Si Emmanuel Macron est réélu, il aura les mains libres pendant cinq ans. La casse sociale va continuer. La saignée fiscale va s’accélérer. Le désordre dans nos rues par la submersion migratoire et l’explosion de l’insécurité va s’accroître."

10:10 - Selon Philippe Poutou, Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité des politiques ultralibérales Invité sur le plateau de France é ce vendredi 18 mars au matin, Philippe Poutou a dénoncé la vision d'Emmanuel Macron pour la France, estimant que "c'est vraiment la continuité des politiques ultralibérales". Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste n'est pas passé par quatre chemins pour décrire le programme du président sortant : "Il met l’accent surtout sur des attaques antisociales : la retraite à 65 ans, faire travailler les chômeurs en ne les payant pas plus… Toute cette vieille idée de droite où l’on stigmatise toujours la population, où on fait croire que, finalement, le problème, c’est en bas, que s’il y a des chômeurs c’est parce qu’ils ne veulent pas travailler, alors que s’il y a du chômage et des licenciements, c’est des logiques de rentabilité, de course au profit." Et de conclure : "Macron, c’est vraiment la continuité des politiques ultralibérales, des politiques même réactionnaires."

17/03/22 - 21:19 - Les candidats réclament des explications à Emmanuel Macron sur le cabinet de conseil américain McKinsey [Fin du direct] Selon un rapport du Sénat, le cabinet de conseil américain McKinsey n'a plus payé d'impôt sur les sociétés depuis 10 ans. Plusieurs candidats à la présidentielle ont réclamé des comptes à Emmanuel Macron sur son recours au cabinet américain. "Emmanuel Macron doit s'expliquer", a affirmé sur Twitter la candidate LR Valérie Pécresse. "Comment pouvait-il ne pas le savoir ? Le Président sortant doit rendre des comptes", a-t-elle lâché. Yannick Jadot a dénoncé "une dérive totale de la place des cabinets de conseil, y compris américains, qui sont au coeur des politiques publiques françaises", et les liens d'Emmanuel Macron avec "les lobbies". "Décidément ce gouvernement est pris dans le pot de miel des cabinets d'experts américains et de l'évasion fiscale", a-t-il ajouté.

17/03/22 - 20:49 - "Un président du Sénat ne devrait pas dire ça", estime Emmanuel Macron après les propos de Larcher Interrogé lors de la présentation de son programme sur les récents propos de Gérard Larcher, Emmanuel Macron a fait court. "Un président du Sénat ne devrait pas dire ça", a-t-il lâché. "Quiconque est censé porter le suffrage universel et dont la légitimité procède des élus ne devrait pas s'amuser à remettre en cause la légitimité de quelque élu que ce soit, y compris de gens qui ne lui plaisent pas. Ce n'est pas une bonne idée", a-t-il ajouté. Dans une interview au Figaro mardi, Gérard Larcher avait questionné la "légitimité" d'un président élu sans campagne.

17/03/22 - 20:25 - 72% des Français considèrent que "l'immigration n'est pas la principale cause des problèmes en France" Alors que le sujet de l'immigration est largement débattu entre les candidats à la présidentielle, une enquête Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, publiée ce jeudi, montre que plus de sept Français sur dix estiment que ce thème n’est pas la cause principale de tous les problèmes du pays. Les résultats varient en fonction des partis préférés. 72% des personnes interrogées considèrent que "l'immigration n'est pas la principale cause de tous les problèmes ou presque en France", avec de fortes variations selon le candidat préféré des personnes interrogées. De La France insoumise (LFI) à La République en marche (LREM), cette proportion est d'environ 90%, contre 45% pour les sympathisants du Rassemblement national (RN) et 22% pour ceux de Reconquête !, le parti d'Eric Zemmour.

17/03/22 - 20:01 - Patrick Kanner estime qu'Anne Hidalgo "est en difficulté" La campagne d'Anne Hidalgo ressemble de plus en plus à un échec. Jamais créditée de plus de 5 % des intentions de vote dans les récents sondages, la candidate socialiste peine à se faire entendre. Un avis partagé par Patrick Kanner (PS) qui a reconnu, ce jeudi sur RTL, que la maire de Paris "est en difficulté". "Le PS n'est pas mort (...) Il reste 3 semaines de campagne et nous continuons", a-t-il affirmé rappelant que le parti de gauche possède "encore 100 parlementaires, 25% des villes de plus de 100 000 habitants, 30 départements et 6 régions". En revanche, concernant l'après-élection présidentielle, le directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo est clair : "Je pense qu'il faudra qu'il se rénove de la cave au grenier".