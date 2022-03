"DIRECT. Présidentielle 2022 : le risque de Macron sur la Corse, résultat des sondages... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Gérald Darmanin a ouvert la voie à l'autonomie de la Corse ce mercredi 16 mars. Le sujet est périlleux pour le gouvernement d'autant que les candidats à la présidentielle prennent position sur le sujet. A moins d'un mois du premier tour retrouvez les résultats des sondages et les infos de la campagne.

11:28 - Après son soutien à Mélenchon, la Primaire populaire présente ses excuses Ce mercredi, la Primaire populaire présente ses excuses dans un mail envoyé aux votants : ​"Nous présentons toutes nos excuses à celles et ceux qui ont été déçus par cette décision ou par la manière dont elle a été prise". Jusqu'au bout la Primaire populaire n'aura pas fait l'unanimité. Les organisateurs de l'initiative citoyenne ont surpris nombre de votants quand ils ont officialisé leur soutien à Jean-Luc Mélenchon pourtant arrivé troisième derrière Christiane Taubira et Yannick Jadot lors du scrutin de fin janvier. La décision n'a pas plus à tout le monde et les protestations des électeurs comme l'abandon du navire par la fondatrice de la Primaire populaire, Mathilde Imer, ont mis un coup à la crédibilité du mouvement. 11:21 - Macron veut "enjamber" la campagne et "cède à la violence" sur la question corse Les Républicains et le Parti socialiste n'ont pas sauté leur tour pour aborder le sujet épineux de l'autonomie en Corse. Leur position est plus stratégique, ils ne ferment pas la porte à l'autonomie mais semblent penser que le moment est mal choisi pour traiter la question, pire : il s'agirait d'un stratagème d'Emmanuel Macron pour enjamber la campagne présidentielle. Anne Hidalgo a clairement porté cette critique au micro d'Europe 1 et dénonce "un ministre de l’intérieur qui nous explique qu’on engage un processus long d’autonomie, mot lâché dans cette campagne à moins de quatre semaines du premier tour", d'autant que la "question corse n'est pas nouvelle". La maire de Paris en profite tout de même pour donner sa position, plutôt favorable, sur le sujet : "Je pense qu'il faut donner des pouvoirs législatifs, réglementaires à des régions, à des collectivités qui ont un statut particulier comme la Corse". Quant à Valérie Pécresse, la Corse, comme d'autres sujets, est un nouveau moyen pour tenter de décrédibiliser la politique du président en exercice. Selon la candidate LR, Emmanuel Macron "est aux abois" et "cède à la violence". Si elle se dit favorable aux discussions et à l'autonomie de la Corse, elle estime qu'il "faut ramener l'ordre en Corse avant d'entamer les négociations". Elle ajoute que l'autonomie si elle est actée doit être encadrée, "l'autonomie, oui, bien sûr, mais l'autonomie avec des indicateurs de performance, avec des résultats pour les Corses", défend-t-elle. Faites votre pronostic et participez à notre grand jeu pour tenter de gagner de nombreux lots ! 10:57 - Jadot plaide pour "autonomie de plein droit" de la Corse Le candidat écologiste Yannick Jadot a aussi été très réactif à la déclaration du gouvernement Macron lors de son passage du France 2 ce matin. Lui se dit favorable à l'autonomie de la Corse et précise : "Ca fait des mois que nous défendons l’idée d’une autonomie de plein droit, de plein exercice en Corse. Ce qui est terrible, c’est qu’il faut un drame, comme d’habitude avec ce quinquennat, pour commencer à entrevoir des solutions". Le candidat à la présidentielle voit l'ouverture du débat comme "l’opportunité de redonner des compétences à des territoires qui en ont besoin et c’est légitime", une chance qui aurait pu être saisie plus tôt par l'Etat selon Yannick Jadot. 10:45 - "La Corse doit reste française" pour Le Pen Aussitôt publiée, la déclaration du ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron fait tressauter la campagne présidentielle. Dans la matinée tous les candidats ont réagi à la décision et certains comme Marine Le Pen n'envisagent pas une seule second d'accéder à la demande d'autonomie de la Corse surtout après les protestations virulentes visant à obtenir le rapatriement d'Yvan Colonna, assassin du préfet Erignac récemment agressé en prison. Sur Twitter elle est catégorique : "Passer de l’assassinat d’un préfet à la promesse d’autonomie, peut-il exister un message plus catastrophique ? Je refuse que le clientélisme cynique d'Emmanuel Macron brise l'intégrité du territoire français : la Corse doit rester française". 10:34 - Macron et son gouvernement "prêts à aller jusqu’à l’autonomie" de la Corse "Nous sommes prêts à aller jusqu’à l’autonomie" de la Corse. L'annonce est signée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce mercredi 16 mars dans un entretien accordé à Corse-Matin. L'île de beauté est en insurrection depuis plusieurs jours après l'agression du militant indépendantiste Yvan Colonna en prison, et les élus régionaux en ont profité pour renouveler leurs appels à l'autonomie de la Corse. Pour tenter d'apaiser les tensions, le ministre se rend sur place ce jour pour "ouvrir un cycle de discussions". L'ouverture du gouvernement sur l'autonomie du territoire est comprise comme une décision d'Emmanuel Macron et représente un gros risque pour le chef de l'Etat candidat à sa réélection, cela ouvre un nouveau débat sur un sujet des plus brûlants à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle 2022. 15/03/22 - 23:27 - Emmanuel Macron devrait tenir son premier meeting le 2 avril prochain FIN DU DIRECT - D'après une information de franceinfo, le candidat Emmanuel Macron tiendra son premier meeting le 2 avril prochain. L'événement sera organisé à Paris, a confié à franceinfo l'entourage du président de la République. 15/03/22 - 23:02 - Violences en Corse : plusieurs candidats pointent la réaction du gouvernement "Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie" pour la Corse. Tels sont les mots du ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, dans les colonnes du quotidien Corse-Martin, à la veille de sa visite sur l'île de Beauté, alors que celle-ci est confrontée à de violents événements depuis l'agression de l'indépendantiste Yvan Colonna en prison. Un choix que plusieurs candidats à la présidentielle n'ont pas manqué de dénoncer. "Inacceptable capitulation d'Emmanuel Macron devant la violence en Corse. Voilà le potentiel deuxième mandat de Macron : le démembrement de la France. Français, debout contre ces fossoyeurs de notre grand pays !" a tweeté Nicolas Dupont-Aignan. Tandis qu'Éric Zemmour n'a pu que constater que "Le Canard enchaîné disait donc vrai sur les manœuvres politiciennes du gouvernement". 15/03/22 - 22:31 - Fabien Roussel veut "démocratiser" la culture sportive Le candidat du Parti communiste français tient ce mardi soir un meeting à Valenciennes. À cette occasion, Fabien Roussel a dénoncé le fait qu'"aujourd’hui, même le foot est privatisé ! C’est un sport ultra populaire, et pourtant il faut payer entre 30 et 50 euros par mois pour en voir". Et le candidat du PCF d'assurer : "Je veux un foot populaire, un foot accessible en clair ! [...] Au-delà du foot, je veux démocratiser toute la culture sportive. Les Français-es doivent pouvoir avoir accès à un plus grand nombre d’événements sportifs en clair. Plus de sport féminin, plus de disciplines que l’on ne voit que trop rarement à la TV." 15/03/22 - 21:47 - Marine Le Pen sera l'invitée de Cyril Hanouna mercredi soir La candidate du Rassemblement national, actuellement pressentie pour se maintenir face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle 2022, selon les derniers sondages, sera l'invitée de Cyril Hanouna demain, mercredi 16 mars. Un événement retransmis en direct sur C8, à partir de 21 heures. ???????? LFI, les Verts et le RN pourraient être particulièrement impactés par l'abstention - qui s'annonce très forte

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

Ils sont officiellement douze candidats en lice pour l'élection présidentielle 2022, la liste officielle a été rendue publique le lundi 7 mars par le Conseil constitutionnelle après la validation des 500 parrainages et de la déclaration de patrimoine. Le 10 avril les électeurs auront le choix de voter pour Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan.

Plusieurs enquêtes sondagières paraissent toutes les semaines sur l'élection présidentielle 2022. Des tendances se dessinent et se confirment pour certaines comme la domination d'Emmanuel Macron en tête des intentions de vote ou les difficultés pour la gauche, fracturée, de hisser ses candidats au-dessus des 10%. Dans le milieu du classement, les rapports de force changent encore entre Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; tous les candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, jusqu'en février plusieurs études donnaient Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour mais la dynamique de la candidate LR est depuis en perte de vitesse.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.