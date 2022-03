"DIRECT. Présidentielle 2022 : Macron absent à son propre meeting, résultats des sondages... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Annoncé depuis quelques jours, le meeting d'Emmanuel Macron aura bien lieu ce samedi à Marseille... mais sans son candidat ! Le calendrier du chef de l'État est bouleversé par la guerre en Ukraine. Suivez les dernières actus de la campagne présidentielle.

En direct

Recevoir nos alertes live !

14:12 - Yannick Jadot veut " baisser la TVA sur la réparation du textile en France" Invité de France bleu ce vendredi après-midi, Yannick Jadot a indiqué qu'il veut " baisser la TVA sur la réparation du textile en France". Et le candidat d'Europe écologie les Verts de préciser : "Aujourd’hui, les politiques publiques ne sont pas faites pour ces entrepreneurs engagés : ce sont des warriors !"

13:44 - Jean-Luc Mélenchon évoque de nouvelles mesures fiscales Jean-Luc Mélenchon promet de mettre en application toute une série de mesures fiscales capable de renflouer les caisses de l'Etat de 150 milliards d'euros s'il est élu président. Le projet est ambitieux et Les Echos ont listé les principales propositions du candidat insoumis. La priorité est mise sur la création d'un nouveau barème de l'impôt formé de 14 tranches - le barème actuel en compte 5 - et une taxation à 90% des plus hauts revenus. Il prévoit ensuite un abaissement à 5,5 % de la TVA sur les produits de premières nécessité, une réforme des droits successions avec la possibilité pour chacun de choisir un héritier, un nouveau calcul de la taxe foncière afin qu'elle baisse pour les "petits" propriétaires et augmente pour ceux qui ont plusieurs biens et enfin un impôt universel pour les entreprises.

13:30 - Éric Zemmour aurait voté pour François FIllon au premier tour en 2017 Interrogé sur le sujet jeudi soir dans le débat l'opposant à Valérie Pécresse, Éric Zemmour avait refusé de répondre pour qui il avait voté en 2017. Ce vendredi, Benjamin Duhamel, journaliste à BFM TV, révèle que le candidat du parti Reconquête! aurait voté pour François Fillon au premier tour et Marine Le Pen au second.

13:15 - Le rendez-vous des candidats sur TF1 remis en question TF1 prévoit une émission politique en prime time rassemblant les candidats à l'élection présidentielle 2022 ce lundi 14 mars. Loin d'un débat, les prétendants sont censés passer à tour de parole pour s'exprimer sur la guerre en Ukraine ses conséquences et les moyens d'en sortir sans jamais se croiser. Selon Poltico, le format a convaincu Emmanuel Macron, candidat difficile à satisfaire puisque refusant les débats, mais ce sont trois autres personnalités qui font planer le doute sur leur participation : Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

12:30 - Selon Robert Ménard, Éric Zemmour ne peut pas rassembler Robert Ménard, maire de Béziers, a expliqué dans l'Obs ce jeudi qu'il ne "souhaitait plus" voir Éric Zemmour au second tour de la présidentielle. Et le fondateur de Reporters sans frontières de préciser : "Je lui ai répété tant de fois: on ne fait pas de la politique avec des concepts mais avec des gens. C'est impossible de rassembler en parlant comme ça. Éric Zemmour n'est pas de Gaulle, on est plus en 1940."

12:05 - La "Lettre aux Français" dans le viseur de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale Ce vendredi 11 mars, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale (CNCCE) a informé l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qu'elle ne devait plus communiquer sur la Lettre aux Français sur le compte Twitter officiel du président de la République. La raison invoquée ? La CNCCE estime que cette lettre fait partie de la propagande électorale. Or, Emmanuel Macron utilise son compte pour relayer "des messages afférents à l'exercice de ses fonctions de président de la République". L'équipe de campagne du président sortant a immédiatement réagi. La Lettre aux Français n'est plus visible sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron, mais sur son compte de campagne "Emmanuel Macron avec vous".

11:49 - Marine Le Pen opposée à la proposition sur les retraites d'Emmanuel Macron Marine Le Pen a vivement critiqué la proposition de repousser la date de départ à la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron : "La réalité, c’est que 80% des gens qui arriveront à cet âge seront au chômage depuis des années. On va assister à un effondrement des pensions de retraite. C'est un choix de société de permettre aux gens de partir à la retraite en étant en bonne santé. L’espérance de vie en bonne santé est inférieure à 65 ans", a-t-elle expliqué sur France bleu nord ce vendredi matin. La candidate du rassemblement national prône un départ à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans, et la maintenir à 62 ans pour les autres.

11:30 - Claude Chirac soutient Valérie Pécresse Claude Chirac, dans un entretien accordé au journal quotidien régional La Montagne, a indiqué qu'elle voterait pour Valérie Pécresse au premier tour de l'élection présidentielle : "Elle a fait ses preuves, je pense que chacun l’a vu, à la tête de la première région de France. Elle porte un projet de transformation en profondeur du pays à partir de ses territoires et c’est quelque chose à laquelle je crois."

11:10 - Emmanuel Macron ne sera pas à Marseille ce samedi Annoncé depuis quelques jours, le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille n'aura pas lieu ce samedi 11 mars. Si une réunion publique se tiendra bien dans la cité phocéenne, elle se fera sans le président de la République. En effet, le calendrier du chef de l'État est chamboulé par la guerre menée par la Russie en Ukraine.

10:59 - Selon Ian Brossat, "Ceux qui votent pour Fabien Roussel n'ont pas envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon" Au micro de Public Sénat ce vendredi matin, le porte-parole du Parti communiste, Ian Brossat, a semblé ne pas vouloir ouvrir la porte à un rassemblement avec la France insoumise avant le premier tour de la présidentielle : "On nous a tellement fait le coup du vote utile. C’est pas si souvent qu’on a l’occasion d’exprimer ses convictions. (...) On a progressé ensemble, pas au détriment les uns des autres. Imaginons qu’il y a un candidat de gauche au second tour, que ce soit Roussel ou Mélenchon, il y aura besoin de report de voix au second tour. Il y a besoin que la gauche soit présente dans sa diversité."

10:40 - Anne Hidalgo lucide sur l'état de la gauche à un mois de la présidentielle Toujours sur Sud radio, Anne Hidalgo a été lucide sur l'état de la gauche et la difficulté de faire campagne à un mois du premier tour de l'élection présidentielle : "La gauche est dans un très mauvais état. Le PS a beaucoup souffert, n'a pas réussi ces 5 dernières années à se reconstruire sauf sur les territoires. Nous sommes présents sur les territoires mais nous n'avons pas pu rassembler sur la politique nationale, ce que je suis en train de faire dans la campagne ! Il y a un jour d'après cette élection et la gauche va se relever." Selon La candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle, "une autre voie dans laquelle on pense à notre jeunesse, aux plus fragiles que celle d'Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon existe. Il y a une place pour cette gauche républicaine, européenne et profondément engagée. Je suis une femme solide et qui a prouvé par des actes ce qu'elle dit."

10:18 - Anne Hidalgo tacle l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron Vendredi 11 mars, invitée de Sud radio, Anne Hidalgo a vivement critiqué l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron : "La planète brûle et la première proposition de campagne d'Emmanuel Macron est de supprimer la redevance !" A la peine dans les sondages, la candidate du Parti socialiste était grinçante à l'égard du président de la République : "Quelle puissance de feu ! Quelle vision pour l'avenir que de rentrer en campagne avec ce type de proposition !"

10/03/22 - 23:31 - Ce qu'il faut retenir du face à face entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour FIN DU DIRECT - Débat musclé ce jeudi soir sur TF1 puis LCI. Éric Zemmour et Valérie Pécresse n'ont pas été tendres l'un envers l'autre. Les deux candidats à la présidentielle ont débattu pendant moins de deux heures. Au programme : des échanges souvent houleux et parfois... inaudibles. Alors que la première partie du débat était consacrée à la guerre en Ukraine, Valérie Pécresse a directement attaqué son adverse là où ça faisait mal, à savoir sa sympathie longtemps affichée envers Vladimir Poutine. "Quand on est sous l’influence de Poutine, on ne peut pas être patriote, et c’est pour ça, monsieur Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour présider la France", a-t-elle taclé alors qu'on l'interrogeait sur les raisons qui font qu'Éric Zemmour ne serait pas un bon président. De son côté, Éric Zemmour a reproché un peu plus tard à la candidate des Républicains d’avoir une "fausse politique d’immigration". "À chaque guerre, vous accueilleriez tous les migrants. Il faut le dire aux Français, madame Pécresse". Et Éric Zemmour de renchérir : "Tout est bidon chez vous, madame Pécresse, dans la lutte contre l’immigration." Enfin, Valérie Pécresse l'a assuré : "Moi, je suis de droite, il n’y a pas de saluts nazis dans mes meetings". La candidate LR faisait alors référence à un récent meeting de son interlocuteur. Un point sur lequel Éric Zemmour n'a pas voulu céder : "On l’a viré tout de suite", s'est-il empressé de rectifier. De son côté, le candidat de Reconquête! a reproché à Valérie Pécresse d'être trop proche d'Emmanuel Macron, ce qu'elle a tenté de contredire, évoquant notamment "un fossé" entre eux. Mais pour Éric Zemmour, c'est certain : "Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter Emmanuel Macron."

10/03/22 - 20:07 - Quand et où regarder le débat Pécresse - Zemmour ? Un coup sur TF1, un autre sur LCI, il y a de quoi s'y perdre ce soir dans le programme télé ! Alors, si vous souhaitez suivre le débat entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, le mieux est de commencer par mettre TF1, car la première partie va débuter dans quelques minutes maintenant sur cette chaîne. Entre 20h15 et 20h45, les deux candidats y débattront de la guerre en Ukraine notamment. Pour la suite des festivités, rendez-vous sur LCI à partir de 20h45 et jusqu'à 21h30. Dans cette seconde partie d'émission, les sujets régaliens seront cette fois-ci abordés. Il est aussi possible de suivre l'intégralité de la soirée via notre direct.