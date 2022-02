"DIRECT. Présidentielle 2022 : Marisol Touraine rallie Emmanuel Macron, une incertitude pour les 500 parrainages du RN... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. L'ancienne ministre de la Santé sous François Hollande, Marisol Touraine, a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron, ce samedi 20 février. De son côté, le Rassemblement national craint ne pas pouvoir obtenir les 500 parrainages nécessaires. Suivez toutes les dernières infos dans ce live.

Résultat de la présidentielle L'essentiel A deux mois de l'élection présidentielle (10 et 24 avril 2022), la campagne s'accélère.

Le fait politique de la journée de samedi est sans aucun doute le ralliement de l'ancienne ministre socialiste de la Santé, Marisol Touraine, à Emmanuel Macron. Elle estime que c'est le meilleur candidat face à l'extrême droite. Elle a par ailleurs indiqué au Parisien qu'elle ne serait pas pour autant candidate aux prochaines législatives.

Ce dimanche 20 février, le Journal du Dimanche affirme qu'une autre ancienne ministre socialiste, Élisabeth Guigou, aurait rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. L'ex garde des Sceaux avait déjà soutenu la majorité présidentielle aux élections européennes de 2019.

Alors que la date du 4 mars approche, le Rassemblement national a rappelé, par la voix de son porte-parole Laurent Jacobelli : "Il y a une vraie incertitude, nous ne savons pas si nous aurons nos 500 parrainages."

Éric Zemmour était en déplacement ce samedi 19 février 2022. Il s'est rendu en Normandie pour tenir un meeting pour parler de la puissance française. Pour la première fois, il était accompagné de son dernier ralliement : l'eurodéputé Nicolas Bay, ex- rassemblement national.

Valérie Pécresse a dévoilé les grandes mesures qu'elle envisage pour le sport en France ce samedi 19 février. Elle compte notamment mettre en oeuvre un grand plan d'investissements en équipements sportifs. En outre, la candidate des Républicains à la présidentielle entend ouvrir "le sport à tous que ce soit à l'école ou en entreprise".

C'est une petite sensation. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, dans le sondage Rolling IFOP - Fiducial 2022 pour Paris Match, LCI et Sud Radio, Éric Zemmour est donné qualifié au second tour de l'élection présidentielle avec 16,5 % des suffrages. Il n'aurait qu'une avance de 0,5 points sur Marine le Pen, c'est à dire dans la marge d'erreur. Valérie Pécresse quant à elle serait quatrième avec 15 % des intentions de vote. A noter, c'est le seul institut de sondage à positionner le candidat d'extrême droite à une telle place.

12:34 - Selon Anne Hidalgo, elle est le vote "utile" à gauche Alors que Christiane Taubira peine à rassembler les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle, Anne Hidalgo a fait un appel du pied aux électeurs de gauche : "Je suis cette gauche qui peut conduire au pouvoir et au gouvernement." Interrogée sur Radio J ce dimanche, la maire de Paris a assuré être le vote utile à gauche de par son "histoire", son "parcours" et son "expérience". Et de préciser : "S'il y a un vote utile, c'est celui d'une gauche en capacité de rassembler une majorité de Français et de mener une vraie politique. Je suis cette gauche-là qui peut conduire au pouvoir et au gouvernement." 11:31 - Le RN aura-t-il ses 500 parrainages ? Alors que la date du 4 mars approche, le Rassemblement national a rappelé, par la voix de son porte-parole Laurent Jacobelli : "Il y a une vraie incertitude, nous ne savons pas si nous aurons nos 500 parrainages." Invité de FranceInfo ce dimanche matin, il a invité les maires à donner leur parrainages en leur assurant : "Rien ne vous arrivera si vous parrainez Marine Le Pen." 10:30 - Élisabeth Guigou serait dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron Ce dimanche 20 février, le Journal du Dimanche affirme qu'une autre ancienne ministre socialiste, Élisabeth Guigou, aurait rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. L'ex garde des Sceaux avait déjà soutenu la majorité présidentielle aux élections européennes de 2019. 19/02/22 - 20:59 - Selon 40 Républicains, "Emmanuel Macron n’est ni gaulliste, ni de Droite" [FIN DU DIRECT] - Dans une tribune à paraître ce dimanche 20 février dans le Journal du Dimanche, 40 élus des Républicains affirment que "Emmanuel Macron n’est ni gaulliste, ni de Droite". En outre, ils tiennent à rappeler que "la droite n'est pas à vendre". 19/02/22 - 19:56 - Marisol Toyraine annonce son ralliement à Emmanuel Macron Ce n'est pas une surprise. Annoncé depuis quelques jours par quelques journalistes bien informés sur la campagne, Emmanuel Macron engrange un nouveau ralliement. Quelques jours après le soutien d'Éric Woerth, c'est celui de Marisol Touraine qu'il obtient ce samedi 19 février. Dans une interview au parisien, l'ancienne ministre de la Santé de François Hollande a expliqué les raisons qui l'ont poussée vers ce choix. Selon elle, le président de la République "est le seul qui a la solidité pour faire face aux défis et porter une vision positive de l’avenir". Si elle n'est pas forcément d'accord avec toutes les mesures prises par Emmanuel Macron pendant son quinquennat et notamment celle de la suppression de l'impôt sur la fortune, elle lui reconnaît que "ce qu’il a fait depuis, avec le renforcement de la prime d’activité, le Ségur de la santé notamment, me semble marqué du sceau de l’équilibre". Elle a par ailleurs précisé qu'elle ne serait pas candidate aux législatives. 19/02/22 - 18:59 - Nathalie Arthaud ne veut plus entendre parler du secret des affaires Nathalie Arthaud était l'invitée de France 2 ce samedi 19 février 2022. La candidate de Lutte ouvrière a notamment évoqué son souhait de supprimer le secret des affaires : "Je ferai voter une loi obligeant les patrons des grandes entreprises à mettre à la disposition des salariés toute leur comptabilité." 19/02/22 - 17:53 - Valérie Pécresse dévoile son plan pour le sport français Dans un thread sur son compte Twitter, Valérie Pécresse a dévoilé les grandes mesures qu'elle envisage pour le sport en France ce samedi 19 février. Elle compte notamment mettre en oeuvre un grand plan d'investissements en équipements sportifs. En outre, la candidate des Républicains à la présidentielle entend ouvrir "le sport à tous que ce soit à l'école ou en entreprise". 19/02/22 - 16:54 - Christiane Taubira a besoin de dons pour financer sa campagne Sur son compte Twitter, Christiane Taubira a publié une vidéo en début d'après-midi ce samedi 19 février. La candidate à l'élection présidentielle en appelle aux dons pour financer sa campagne : "Elle ne dépend ni de fortunes, ni de puissants, ni d'aucun groupe d'intérêt. En attendant les 500 parrainages, nos moyens sont limités. Nous avons lancé un appel aux dons, je viens vous demander votre contribution, aussi modeste soit-elle." Cette campagne ne dépend ni de fortunes, ni de puissants, ni d'aucun groupe d’intérêt. Cette campagne repose sur une force considérable : VOUS ! Je vous propose donc d'additionner vos efforts pour ne pas renoncer à cette élection. Participez au financement de la campagne ???? — Christiane Taubira (@ChTaubira) February 19, 2022 19/02/22 - 15:58 - Nicolas Dupont-Aignan interpelle les Français : "Au lieu de manifester, allez voter" Nicolas Dupont-Aignan a voulu mobiliser les Français, et plus particulièrement les abstentionnistes. Invité du Journal télévisé de 13 heures de TF1, le président de Debout la France leur a adressé ces mots : "Je dis aux électeurs : au lieu d'être dégoûtés, de manifester, d'être chez vous à râler, allez voter. Si les 47 millions d'électeurs vont voter, pas en fonction des sondages, mais en lisant les projets, tout changera. J'appelle les Français à réagir." 19/02/22 - 14:57 - Nicolas Dupont-Aignan inquiet pour ses parrainages Invité du Journal télévisé de 13 heures de TF1 ce samedi 19 février, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, s'est dit inquiet de son nombre de parrainages : "Je suis à 480 engagements réels, il m'en manque 20." Il en appelle donc aux élus : "Je dis aux maires : soyez libres, la qualité de la présidentielle, la diversité du choix, dépend de vous." En outre, il a dénoncé des pressions sur les maires. Nicolas Dupont-Aignan a jusqu'au 4 mars pour validé ses 500 parrainages. 19/02/22 - 13:58 - Selon Éric Zemmour, "nous avons un devoir de puissance" "Je suis venu vous parler de la puissance française." Dès le début de sa prise de parole, Éric Zemmour a planté le décor de sa prise de parole devant plusieurs centaines de personnes réunies pour l'écouter à Pontorson, dans la Manche. Ainsi, le candidat d'extrême droite l'assure : "Nous avons un devoir de puissance. Nous le devons à notre histoire, nous le devons aux Français, à nos enfants, à nos petits-enfants." Pour lui, il faut que la France demeure "indépendante", c'est une "question d'honneur, de survie". C'est pourquoi Éric Zemmour souhaite augmenter le budget de la défense afin que l'armée de terre soit dotée de 100 000 hommes à l'horizon 2027. 19/02/22 - 12:55 - Selon Nicolas Bay, Éric Zemmour est un "rassembleur" En déplacement en Normandie ce samedi 19 février 2022, Éric Zemmour a tenu un meeting à Pontorson, dans la Manche. pour l'introduire, le dernier rallié de l'équipe de campagne du candidat d'extrême droite, Nicolas Bay, a loué ses qualités de "rassembleur". L'ancien eurodéputé du Rassemblement national a également évoqué la théorie raciste du "grand remplacement". 18/02/22 - 23:53 - Yannick Jadot répond à Ségolène Royal après son appel à voter Jean-Luc Mélenchon [Fin du direct] Lors d'une réunion à Tours (Indre-et-Loire), Yannick Jadot (EELV) a attaqué Ségolène Royal, vendredi 18 février, qui a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon (LFI) à l'élection présidentielle. "Il y a dix jours, paraît-il, Ségolène Royal voulait rejoindre Valérie Pécresse, il y a un an elle voulait rejoindre Emmanuel Macron. Maintenant, elle rejoint Jean-Luc Mélenchon. Au fond, avec Jean-Luc, ils ont été dans le même parti politique, je leur souhaite une belle réconciliation", a déclaré le candidat écologiste. 18/02/22 - 23:01 - Encore une quarantaine de parrainages à obtenir pour Marine Le Pen "Les parrainages nous ne les avons pas". Marine Le Pen (RN) s'est dite "inquiète" concernant les signatures d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. "Au moment où je vous parle il doit nous en manquer entre 40 et 50, ce qui est énorme. Il reste 8 jours ouvrables en gros avant le 4 mars (date limite de dépôt des parrainages). Je suis très inquiète, j'espère que le dénouement sera heureux et je ne peux pas imaginer qu'il ne le soit pas. Imaginez le scandale démocratique majeur si une candidate donnée au second tour était exclue de cette course à la présidentielle, je n'ose pas imaginer l'image que la France donnerait à l'international", a-t-elle affirmé au Dauphiné Libéré, ce vendredi. 18/02/22 - 22:03 - "Cette campagne est la plus brutale à laquelle j'ai participé", affirme Marine Le Pen Lors d'une interview accordée au Dauphiné Libéré, ce vendredi, la candidate du Rassemblement national a estimé qu"'objectivement, cette campagne est la plus brutale à laquelle j'ai participé". "Elle est brutale et désordonnée, pleine de buzz, de polémiques inutiles et j'espère que toute cette poussière va retomber pour qu'on puisse aborder des sujets de fond", a-t-elle affirmé. LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.