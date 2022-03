"Présidentielle 2022 EN DIRECT : résultats des sondages, "la police tue" renchérit Poutou, grand oral sur l'agriculture... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Après la mort d'un homme à Sevran, tué par un policier, Philippe Poutou a, à nouveau, affirmé ce mercredi 30 mars que "la police tue". Des candidats vont, pour leur part, passer un grand oral devant les agriculteurs. Les dernières actus en direct.

09:30 - Eric Zemmour veut rassembler la droite au 2e tour Interrogé sur BFM TV sur une possible réconciliation avec Marine Le Pen au 2e tour, Eric Zemmour déclare : "Mais bien sûr, je suis pour la réconciliation des droites en général." Convaincu qu'il sera qualifié pour le 2e tour, le candidat de Reconquête l'affirme : "les gens de LR comme Bellamy, Ciotti, Mme Morano, d’autres, peut-être Laurent Wauquiez, appelleront à voter pour moi contre Emmanuel Macron." En revanche, "si Marine Le Pen est au 2e tour, aucun de ceux-là ne le fera, c’est toute la différence", présume-t-il. 08:58 - Jean-Luc Mélenchon veut interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires Invité sur France Inter ce matin, Jean-Luc Mélenchon a dit vouloir limiter la pratique de la chasse. Le candidat LFI souhaite notamment l'interdire le week-end et durant les vacances scolaires, ajoutant vouloir mettre fin à la chasse à la glu. "Je préfère qu'on me dise que je suis proche des animalistes plutôt qu'on me dise que je serais du côté de la cruauté vis-à-vis des animaux", a-t-il ajouté. 08:47 - Emmanuel Macron, le candidat des agriculteurs ? Selon un sondage Ifop mené pour le compte de la FNSEA, les agriculteurs plébiscitent Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. 30% d'entre eux ont déclaré avoir l'intention de voter pour le président sortant au premier tour. Valérie Pécresse se positionne en deuxième place à un score plus haut que celui donné au global (13% contre 10,5%), devançant Eric Zemmour (12%, même niveau qu'au global), Marine Le Pen (11%, contre 18,5%) ou encore Jean-Luc Mélenchon (9% contre 14%) et Jean Lassalle (8% contre 3%). Au second tour, le choix des agriculteurs se porterait majoritairement sur Emmanuel Macron (65% face à Pécresse, 70% face à Le Pen). Faites votre pronostic et participez à notre grand jeu pour tenter de gagner de nombreux lots ! 08:41 - Philippe Poutou milite pour un Smic à 1800 euros En marge de son entretien sur RTL, Philippe Poutou a évoqué la question du revenu minimum pour chaque travailleurs. Le candidat du NPA a proposé "un SMIC net à 1800 euros minimum car en-dessous, on ne peut pas vivre correctement." A l'opposé, il souhaite limiter les plus gros salaires à 5 fois le montant du Smic, soit environ 9 000 euros. 08:38 - "La police tue" : Philippe Poutou persiste "La police tue" : Philippe Poutou maintient-il ses propos ? "Oui", a-t-il assumé sur RTL ce mercredi matin. Le candidat du NPA estime que "Oui, la police arrive, elle tue. Il y a des gens qui sont tués une fois qu'ils sont passés à travers les mains de la police. C'est encore arrivé à Sevran (ce samedi, ndlr), tempérant cependant : "la police ne tue pas tout le temps." 08:02 - Pourquoi tous les candidats ne vont-ils pas s'exprimer devant les agriculteurs ? Tous les candidats à l'élection présidentielle ne s'exprimeront pas devant les agriculteurs. Auprès de l'AFP, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a dit "regretter" que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo aient "décliné l’invitation". Invités, les trois candidats de gauche ont donc refusé de venir. Toutefois, la présidente de la FNSEA n'a pas précisé les raisons pour lesquelles Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Nicolas Dupond-Aignan ne sont pas au programme. 07:53 - Des candidats face aux agriculteurs Ce mercredi, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Fabien Roussel et Jean Lassalle passeront un grand oral devant le syndicat des agriculteurs, la FNSEA. Au programme : dévoiler leur vision et leurs mesures en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, avant une temps de questions-réponses avec des participants. Emmanuel Macron, lui, contraint par son agenda présidentiel, s'exprimera en vidéo. 07:49 - Valérie Pécresse fustige une élection "escamotée" Dans une interview donnée à 20 Minutes, publiée mardi soir, Valérie Pécresse n'a pas manqué de critiquer Emmanuel Macron. La présidente de la région Île-de-France s'en est pris au président-candidat évoquant, une nouvelle fois, le refus d'un débat avant le premier tour (comme tout autre président sortant se représentant avant lui) : "il veut escamoter l’élection et être élu par tacite reconduction. Il a d’ailleurs donné ordre à ses ministres de refuser tout débat avec moi." La candidate des Républicains estime être "la femme à abattre. J’ai concentré toutes les critiques, de droite, de gauche, du milieu, de l’extrême droite, de partout. Mais je crois en mon projet, donc je continue de me battre avec une énergie décuplée pour faire mentir ce scénario écrit d’avance." 07:46 - Emmanuel Macron soutenu par le patron des chasseurs Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. "Je voterai Emmanuel Macron dès le premier tour", a-t-il annoncé dans une interview au Parisien, défendant son bilan sur le sujet -"aucune loi ou amendement pouvant abîmer la chasse n’a été adopté dans ce quinquennat. À chaque fois qu’on a eu un problème à régler avec un ministre de l’Écologie, il est intervenu"- et se satisfaisant de plusieurs promesses de campagne : "il devrait s’engager sur l’indemnisation des dégâts de gibier, une police rurale de proximité, les chasses traditionnelles…" Pour autant, Willy Schraen assure ne donner aucune consigne de vote à ses adhérents : "les chasseurs font ce qu’ils veulent. Mais je leur dis « faites attention » : en deuxième et troisième positions se profilent nos pires ennemis. Si on a un président qui s’appelle Jean-Luc Mélenchon, il n’y aura plus de chasse. Si c’est Marine Le Pen, elle enlèvera une série de pratiques jugées incompatibles avec ses idées. On doit peser dans le vote. Quand je vois que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon font une percée dans les territoires ruraux, je suis tétanisé. L’heure est grave." 29/03/22 - 20:43 - Marine Le Pen tend la main à Marion Maréchal FIN DU DIRECT - Dans une interview accordée à Reuters, et dont Challenges se fait notamment l'écho, ce mardi 29 mars, la candidate du Rassemblement national a indiqué qu'elle "tend[ait] la main" à sa nièce. "Elle a fait le choix de rejoindre Éric Zemmour. Je le regrette. Je pense que c'est un gâchis", a par ailleurs remarqué Marine Le Pen, avant d'ajouter : "J'espère qu'elle constatera qu'elle s'est trompée et qu'elle reviendra combattre avec ceux qui ont la capacité efficace, immédiate, d'agir." 29/03/22 - 20:15 - Voici le clip de campagne officiel de Jean-Luc Mélenchon Parmi les clips de campagne officiels des candidats à la présidentielle, celui de Jean-Luc Mélenchon a été réalisé par l'actrice et réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Sans plus attendre, nous vous proposons de le (re)voir : Je suis très honoré que la talentueuse Mati Diop m’apporte son soutien en réalisant ce #clip de campagne. Merci aussi à l’écrivain Néhémy Pierre-Dahomey et à Chassol, musicien ! pic.twitter.com/yVTWRfyZwq — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 28, 2022 29/03/22 - 19:45 - Découvrez le clip officiel de campagne de Marine Le Pen L'ensemble des clips officiels a été dévoilé hier, lundi 28 mars, mais Marine Le Pen a rediffusé le sien ce mardi, en début de soirée sur Twitter. Nous vous proposons de le (re)découvrir : ???? Avec mon projet présidentiel, je vous rendrai votre pays, en mettant fin à l'impunité des délinquants et à l'immigration, et je vous rendrai votre argent, en relevant votre pouvoir d'achat.



Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

Ils sont officiellement douze candidats en lice pour l'élection présidentielle 2022, la liste officielle a été rendue publique le lundi 7 mars par le Conseil constitutionnelle après la validation des 500 parrainages et de la déclaration de patrimoine. Le 10 avril les électeurs auront le choix de voter pour Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan.

Plusieurs enquêtes sondagières paraissent toutes les semaines sur l'élection présidentielle 2022. Des tendances se dessinent et se confirment pour certaines comme la domination d'Emmanuel Macron en tête des intentions de vote ou les difficultés pour la gauche, fracturée, de hisser ses candidats au-dessus des 10%. Dans le milieu du classement, les rapports de force changent encore entre Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; tous les candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, jusqu'en février plusieurs études donnaient Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour mais la dynamique de la candidate LR est depuis en perte de vitesse.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.