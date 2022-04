"Résultat présidentielle 2022 : Macron visé par un jet de tomates à Cergy"

PRÉSIDENTIELLE 2022. Pour sa première sortie depuis sa victoire à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a été visé par un jet de tomates à Cergy, ce mercredi 27 avril 2022. Une visite dans le costume de chef de l'Etat alors que les pourparlers pour les législatives sont au coeur des tractations des partis.

Le résultat de la présidentielle 2022 a été confirmé par le Conseil constitutionnel ce mercredi 27 avril. Laurent Fabius, président du Conseil a précisé le nombre exact de voix et le pourcentage de suffrages obtenus par les deux candidats : 18 768 639 voix, soit 58,55% des suffrages pour Emmanuel Macron contre 13 288 686 voix, soit 41,45% pour Marine Le Pen. Laurent Fabius a confirmé que le taux d'abstention au second tour de l'élection présidentielle s'élevait à 28,01%

Premier déplacement post-victoire à la présidentielle pour Emmanuel Macron. Ce mercredi 27 avril 2022, le chef de l'Etat s'est rendu à Cergy (Val-d'Oise) pour rencontrer des habitants, commerçants, et jeunes entrepreneurs. Sur le marché, il a été la cible d'un jet de tomates qui ne l'ont pas atteint.

Une sortie alors qu'Emmanuel Macron prépare l'après-présidentielle sur plusieurs plans. D'abord en sa qualité de président de la République qui doit nommer un Premier ministre un nouveau gouvernement d'ici le 13 mai, mais aussi en celle de chef de file d'une majorité parlementaire : à un mois et demi des élections législatives, LREM se met en ordre de bataille pour établir les investitures.

Un accord sera-t-il établi avec François Bayrou et Edouard Philippe en vue de créer les conditions d'une coalition pour la majorité à l'Assemblée nationale ? Rien n'est moins sûr. Organisée par Emmanuel Macron, une réunion à l'Elysée a été dédiée aux législatives, mais ni le patron du MoDem, ni l'ancien Premier ministre n'étaient présents.

Ce mercredi, La France insoumise et le Parti socialiste se rencontraient au cours de la matinée en vue d'établir un accord pour les législatives afin de ne pas multiplier les candidatures de gauche dans les circonscriptions. Objectif : une gauche forte à l'Assemblée.

Du côté des Républicains, la ligne est très claire : la droite refuse l'idée d'un grand parti unique avec Emmanuel Macron. Christian Jacob, le patron du parti, l'a annoncé dans Le Figaro mercredi soir : "on est soit LR, soit LREM".

Selon un sondage Harris Interactive publié lundi, le parti présidentiel et ses alliés obtiendraient une nouvelle majorité absolue à l'Assemblée nationale, à l'issue des législatives, quelles que soient les alliances dans l'opposition.

Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle le mercredi 27 avril. La victoire d'Emmanuel Macron au second tour est confirmée avec 58,55% des suffrages exprimés soit 18 768 639 des voix contre 41,55% des suffrages pour Marine Le Pen, soit 13 288 686 voix des voix. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel a également précisé qu'un peu plus de 35 millions de votants se sont déplacés lors de ce second tour sur 48,7 millions d'inscrits, contre 35,9 millions au premier tour. L'abstention s'élève donc à 28.01% le 24 avril contre 26,31% le 10 avril. Concernant le vote blanc, il concerne 2 233 904 électeurs, soit 6,36%. Il était de 543 bulletins au premier tour soit 1,51%.

