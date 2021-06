Estimations des résultats des régionales et départementales (2e tour) : quels chiffres à quelle heure ?

ELECTIONS. Abstention, estimations, résultats partiels et définitifs... Le point sur les chiffres et résultats diffusés lors de cette journée électorale, ce dimanche 27 juin.

Les élections régionales et départementales 2021 suivent les mêmes règles de diffusion des résultats que tous les scrutins en France : le ministère de l'Intérieur compte le nombre de voix tout au long de la journée et diffuse à 12h et à 17h les taux de participation temporaires. Des données très attendues ce dimanche 27 juin pour le 2e tour de ces élections départementales et régionales, compte tenu de l'abstention historique du 1er tour. Pour info, le taux de participation enregistré à 17h pour le second tour est de 27,89%. En 2015, le taux de participation à 17h pour le 2nd tour des élections régionales en France métropolitaine était de 50,54%.

A 20h, les premières estimations sur les résultats des candidats engagés dans ce 2e tour des élections régionales et départementales peuvent être rendues publics. Les instituts de sondages Elabe (pour BFMTV), Ifop Sopra Steria pour Radio France et France Télévision donnent des chiffres qui a cette heure-là sont assez fiables et assez proches des résultats qui seront par la suite définitifs.

Aucun résultat, même partiel, ni aucune estimation sur ces scrutins ne peuvent être rendus publics avant cette heure-ci, pour une raison très simple : des électeurs peuvent voter dans certaines communes de France jusqu'à 20h, communiquer des chiffres sur les votes alors que le scrutin n'est pas clos pourrait biaiser les derniers instants du scrutin. Tout au long de la soirée électorale, des vagues de données sur les élections régionales et départementales sont attendues, jusqu'à ce que soit publiés les chiffres des résultats définitifs, tard dans la soirée, du 2e tour des deux élections.

Que dit la loi exactement sur la diffusion des estimations sur les élections en France ? Selon l'article L. 52-2 du code électoral, "aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain". Toute personne diffusant des informations la veille ou le jour du scrutin, avant la fermeture des derniers bureaux de vote, qu'elle soit journaliste ou non, sur un média ou sur les réseaux sociaux, encourt une peine de 75 000 euros d'amende. Objectif : éviter que les électeurs ne soient influencés dans leur vote par les premiers résultats annoncés et ne changent leur intention initiale.

Comment fonctionne le dépouillement ?

Première étape : le dépouillement. Celui-ci débute dès que le bureau de vote a fermé ses portes. Des tables sont normalement prévues pour l'opération et les électeurs doivent, selon la loi, pouvoir "circuler" autour pour vérifier s'ils le souhaitent le bon déroulement de l'opération. Ce sont les scrutateurs qui sont en charge de dépouiller les bulletins, sous la surveillance des membres du bureau. Les scrutateurs sont choisis parmi les électeurs présents dans le bureau de vote au moment où se détermine le résultat. Les candidats peuvent aussi désigner des scrutateurs s'ils le souhaitent. Si le nombre de scrutateurs est insuffisant dans un bureau de vote, alors les membres du bureau peuvent participer au dépouillement. Les scrutateurs doivent être au nombre de quatre au moins par table de dépouillement. Lors du décompte des voix, les bulletins dont la validité est "contestable" doivent être "mis en réserve" écrit le ministère de l'Intérieur, avec leurs enveloppes respectives. Ce sera ensuite au bureau d'apprécier la validité ou non dudit bulletin.

Comment sont donnés les premiers résultats ?

Il faut aussi savoir qu'à 20h, les résultats de ces élections régionales et de ces élections départementales sont donnés sur les chaînes d'informations et le principaux médias qui couvrent la soirée électorales ne sont en réalité que des "estimations", réalisées par des instituts de sondage qui effectuent des projections à partir d'une base, fiable, issue de bulletins dépouillés ou d'enquêtes "issues des urnes". Attention, les estimations sur les votes recueillis par les formations politiques sur l'ensemble du territoire sont difficiles à établir, surtout pour les départementales : les partis n'ont pas de candidats partout, et ont parfois formé des alliances locales.

A 20h, d'autres chiffres importants sont communiqués : les instituts donnent leurs estimations du taux définitif de participation, le ministère de l'Intérieur confirme ce chiffre dans la soirée. C'est d'ailleurs de la place Beauvau que les résultats les plus significatifs viendront, ensuite : les services du ministère fournissent à Linternaute.com les résultats partiels du 2e tour des régionales et des départementales, dans toutes les régions, les départements et dans toutes les villes. Des chiffres concrets, qui n'ont rien à voir avec des estimations : il s'agit d'un décompte de résultats effectués sur 20%, 30%, 60% ou même plus des bulletins de vote. Les premiers résultats partiels sont donnés pour des départements ruraux, où le vote est majoritairement clôturé à 18h et où le dépouillement a déjà commencé (voire s'est déjà terminé). Des résultats complets et définitifs sont donnés dans la soirée par le ministère de l'Intérieur ou bien demain matin.