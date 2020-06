"Résultats des municipales avant 20 heures : publiés sur le Web ? Pourquoi c'est possible"

Ce dimanche 28 juin, des médias étrangers peuvent très bien donner des estimations de résultats du 2e tour des municipales avant 20h. Une aberration, mais les autorités françaises sont démunies.

C'est ubuesque, mais c'est ainsi : il est strictement interdit de rendre publiques des estimations de résultat avant 20h ce dimanche 28 juin pour ce 2e tour des élections municipales, mais les médias étrangers ont toute la liberté de le faire. La législation française, qui, de manière tout à fait fondée, empêche la communication de résultats avant que le scrutin ne soit clos, s'arrête à nos frontières. Faute de dispositions européennes en la matière, rien n'empêche les médias francophones suisses et belges - coutumiers du fait - de mettre en ligne des résultats sur le 2e tour des municipales en France aujourd'hui avant 20h.

Le 15 mars dernier, Le Soir avait même publié sur son site Internet un grand direct affichant la couleur : "Contrairement aux médias français, Le Soir n'est pas tenu d'attendre 20h pour diffuser les résultats du premier tour des municipales", se réjouissait le journal. Reste que pour profiter de cet avantage comparatif, susceptible d'attirer des dizaines de milliers de lecteurs encore ce soir, il faut disposer d'estimations fiables. Pour le premier tour, les médias suisses et belges n'ont communiqué que très peu de résultats avant 20 heures. Il est possible que, désormais, les instituts de sondages français, qui effectuent des sondages "sortie des urnes" toute la journée aujourd'hui dans les grandes villes de France, soient surveillés de près par les autorités publiques, prêtes à sanctionner ceux qui partageraient leurs données avec des médias étrangers...

En ce qui concerne le 2e tour de ces élections municipales, le ministère de l'Intérieur se refuse à donner quelques résultat que ce soit avant 20h, même pour les communes où le vote sera clos à 18h et où le dépouillement sera terminé avant 20h, voire 19h. Beauveau considère que l'élection municipale est tout de même nationale. Mais il y a ici un débat entre juristes. Certains mettent en avant l'alinéa 5 de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1978 qui indique que "l'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats". Ou encore l'article R 67 du Code électoral qui précise que "dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote".

