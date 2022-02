Candidats à la présidentielle 2022 : la liste des prétendants, qui a les parrainages ?

CANDIDATS PRESIDENTIELLE. La course pour la conquête de l'Elysée a débuté entre une quarantaine de candidats à l'élection présidentielle. Mais tous auront-ils les parrainages nécessaires ? Le point sur l'avancée des candidatures.

Tous ont le même objectif : s'installer à l'Elysée. Sur la ligne de départ, une quarantaine de candidats. Précisément, ce sont 42 personnes qui, à l'heure actuelle, se présentent à l'élection présidentielle 2022. Les concurrents veulent prendre la place d'Emmanuel Macron et diriger la France pendant cinq ans. Pour cela, il est nécessaire de convaincre les Français les dimanches 10 et 24 avril prochains. Encore faut-il avoir passé l'étape préalable de l'obtention des parrainages.

Pour pouvoir soumettre son projet aux électeurs, il est nécessaire de recueillir au moins 500 parrainages auprès des 42 000 élus, partout dans le pays, habilités à donner leur signature. Cette course, qui s'apparente à un véritable défi pour la plupart des prétendants à la fonction suprême quand elle n'est qu'une formalité pour d'autres, a débuté et a lieu jusqu'au vendredi 4 mars. Deux fois par semaine (mardi et jeudi), le Conseil constitutionnel, l'institution qui valide ces parrainages, publie la liste des signatures décrochées par chaque candidat. La liste est disponible ici. Qui brigue la succession d'Emmanuel Macron ? Combien de soutiens ont été enregistrés par chacun ? La liste définitive sera établie par le Conseil constitutionnel le lundi 7 mars et publiée au Journal officiel le lendemain. D'ici là, Linternaute fait le point sur l'avancée des candidatures à l'élection présidentielle.

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) : candidate de Lutte ouvrière depuis le départ d'Arlette Laguiller (0,64% des voix en 2017), Nathalie Arthaud souhaite rempiler pour la présidentielle de 2022. La porte-parole du parti d'extrême gauche en sera à sa troisième course à l'Elysée pour incarner le "courant communiste révolutionnaire". Nathalie Arthaud a déjà obtenu l'aval de LO lors du 50e congrès du parti en décembre 2020. Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 12

Anne Hidalgo (Parti socialiste) : la maire de Paris est candidate à l'élection présidentielle, soutenue par l'appareil du parti, qui a toutefois organisé une consultation de militants, mi-octobre. L'élue souhaite porter "un projet qui rassemble autour des valeurs de la République", s'inscrivant dans une gauche "humaniste, républicaine et écologiste". Malgré de très faibles intentions de vote, la tâche ne devrait pas être très compliquée pour Anne Hidalgo. Investie par un parti qui compte encore bon nombre d'élus dans les diverses institutions de la République, la maire de Paris aurait déjà obtenu le nombre de signatures nécessaires. Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 48

Yannick Jadot (Europe Ecologie - Les Verts) : l'éphémère candidat à la présidentielle de 2017, qui se rangea alors derrière Benoît Hamon, a annoncé le 30 juin qu'il se portait candidat à la présidentielle, via la primaire EELV de septembre. Tête de liste arrivée troisième aux européennes de 2019, il a été investi par le vote organisé par les écologistes, en septembre, pour sortir du nucléaire, investir dans le bio, mettre en place le septennat ou encore créer un revenu citoyen. L'objectif aurait déjà été atteint selon entourage. Début janvier, des proches de Yannick Jadot ont fait savoir que le candidat EELV avait d'ores et déjà recueilli 500 promesses de signatures. Elles devraient se transformer en soutiens officiels au regard du nombre d'élus que compte désormais le parti, à la suite, entre autres, de ses victoires aux Municipales. Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 11.

Malgré des difficultés pour s'organiser, le Congrès des Républicains est parvenu à désigner un unique candidat de la droite pour l'élection présidentielle de 2022.

Valérie Pécresse (Les Républicains) : la présidente du parti Libres! est sortie victorieuse de la primaire de la droite organisée au sein du parti Les Républicains. "Restaurer la fierté française", c'est ce que la présidente de la région Île-de-France promet à travers un programme allant de l'école, où le nombre d'heures de français et mathématique doit augmenter, à la volonté de "remettre de l'ordre", en passant par une augmentation de 10% nets des salaires. Candidate pour la première fois à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse ne devrait pas avoir de difficultés à recueillir le nombre minimum de parrainages. Son aura dû à sa qualité d'ancienne ministre mais aussi de présidente de la région Île-de-France, accolée à une formation politique historique (Les Républicains) qui compte des milliers d'élus partout dans le pays, devrait lui permettre de franchir sans encombre cette étape. Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 34.

Nagib Azergui (Union des démocrates musulmans français) : fondateur de l'UDMF, il veut porter la voix des musulmans de France lors de l'élection face au "climat islamophobe inquiétant en France". Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 0

secrétaire national du PRCF, il milite pour un "frexit progressif" pour "reconquérir la souveraineté nationale", ambition centrale de son "alternative rouge et tricolore". Gaspard Koenig (Simple) : le philosophe a annoncé sa candidature le 11 janvier 2022 sur France 2, détaillant un projet pour mettre fin à la "folie normative" et instaurer la "simplification" administrative pour donner davantage d'autonomie aux collectivités. Il propose également un revenu universel sans condition dès 18 ans. Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 0

à 53 ans, ce candidat venu d'Ardèche veut porter son projet devant les Français en dehors des appareils politiques. Professeur de mathématiques au lycée de Saint-Vallier, il milite pour une meilleure répartition des richesses et veut encadrer le libéralisme. Ancien élu local, il s'est présenté deux fois aux élections législatives en Ardèche (1997, 2002). Clément Wittmann (Indépendant) : âgé de 60 ans, ce diplômé en agroécologie et en charpente bois, il est un "objecteur de croissance" qui propos de multiplier par trois le prix du carburant, de sortir du nucléaire, de mettre en place une taxe sur les animaux de compagnie, de supprimer la publicité ou encore d'instaurer un revenu maximum. Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 0

Gérard Filoche (Gauche démocratique et sociale) : le cofondateur de SOS Racisme a participé à la primaire populaire. A 75 ans, cet ancien militant communiste, devenu trotskiste puis socialiste s'est présenté à ce scrutin qui vise à désigner un candidat "dont la priorité sera l'urgence climatique". Mais il n'a pas reçu assez de soutiens.

