DIRECT. Débat LR : première confrontation, tous contre Bertrand ?

16:13 - Le débat LR, un moment important pour la droite en vue de la présidentielle

Pour les sympathisants et les militants LR, encore très marqué par l'affaire Fillon et son échec assez imprévisible lors de la dernière élection, le choix du candidat pour la présidentielle 2022 est un moment crucial. Cette année, le débat n'offre pas le même casting : il y a quatre ans, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon étaient des ténors d'une autre stature que les candidats engagés. Le sondage LCI cité plus haut "montre qu'il y a une grande incertitude sur le rapport de force, avec des intentions de votes en faveur des trois principaux (Barnier, Bertrand, Pécresse) qui ont tendance à se resserre", selon Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'Ifop, qui juge que ce débat "est risqué pour toute la droite" et pour les candidats. "Tous ont énormément à perdre ou à gagner". Et d'ajouter : "Nous ne sommes pas sur un débat présidentiel, durant lequel, pour un électeur, passer d'un candidat de gauche à un candidat de droite est compliqué. Il y a cinq ans, la primaire de la droite avait rassemblé quatre millions d'électeurs, donc le point, c'était 40 000 électeurs. Aujourd'hui, avec 110 000 adhérents, le point est à 1000 électeurs. Les mouvements d'un candidat à un autre peuvent être beaucoup plus rapides. Le débat a donc une importance décisive".