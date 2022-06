"2e tour des législatives : duel ou triangulaire... Comment est-on qualifié pour le 19 juin ?"

REGLES ELECTIONS LEGISLATIVES. Rendez-vous dès dimanche prochain, le 19 juin 2022, pour le 2e tour des élections législatives. Dans la plupart des circonscriptions, seuls deux candidats sont qualifiés mais il peut y avoir des exceptions ! Voici tout ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 13 juin à 09h07] Ils sont peu nombreux à avoir été élu député dès le 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin. Il faut dire que les règles sont draconiennes et rendent une telle issue plutôt rare, surtout dans un contexte de forte abstention. Pour être élu dès ce premier tour, il fallait en effet recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) mais aussi et surtout décrocher un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits (25%). Selon les premiers résultats publiés, seuls cinq candidats y sont parvenus dimanche : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis, Sarah Legrain, Danielle Obono et Sophia Chikirou à Paris, tous les quatre sous la bannière de la Nupes et Yannick Favennec, député sortant reconduit en Mayenne sous la bannière du groupement pour la majorité présidentielle, Ensemble !

Partout ailleurs, un 2e tour sera donc organisé. Les règles ne sont évidemment pas les mêmes au deuxième tour où seule l'obtention de la majorité relative suffit. Pour faire simple, le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu ! Dans la plupart des circonscriptions, ils seront deux candidats face à face mais ces législatives réserveront aussi quelques rares triangulaires, des candidats ayant parvenu à obtenir un nombre de voix égal à 12,5% des électeurs inscrits. Selon les premiers résultats, 8 triangulaires, des 2e tours où l'on retrouve trois candidats face à face, seront organisées le 19 juin prochain. Dans cinq circonscriptions sur les 8 triangulaires, on retrouvera trois candidats des matchs entre candidats d'Ensemble, de la Nupes et du RN. Les candidats qualifiés ont jusqu'au mardi 14 juin pour déposer à nouveau leur candidature en préfecture. Ils participeront alors officiellement au 2e tour, qui aura lieu dimanche 19 juin.

Elus pour 5 ans, sauf en cas de dissolution !

Chaque député est élu pour un mandat de cinq ans, les prochaines élections législatives étant donc prévues en 2027. Elles pourraient être avancées dans un cas, si le président de la République Emmanuel Macron devait décider en cours de mandat d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, une prérogative réservée au président de la République dans la Constitution de la 5e République. La dernière dissolution en date remonte à 1997 et avait été réalisée par Jacques Chirac, qui y avait perdu sa majorité et avait été contraint à une cohabitation avec la gauche, le chef de file du PS Lionel Jospin étant nommé à Matignon.