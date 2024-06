Remaniement ministériel : Attal remplacé même en cas de victoire ?

Les élections législatives prévues le 30 juin et 7 juillet provoqueront un changement de gouvernement en cas de nouvelle majorité. Et même si les macronistes gagnent, le président pourrait vouloir impulser un nouveau souffle.

À chaque scrutin, la plupart des ministres sont sur des sièges éjectables. En cas de candidature, la règle est de démissionner en cas de défaite. Avec ces élections législatives surprises après la dissolution de l'Assemblée nationale, à la suite des élections européennes plaçant le Rassemblement National en tête, la question d'un remaniement est plus que probable. Reste à savoir quelle forme il prendrait.

Le principal intéressé se nomme Gabriel Attal, Premier ministre d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Education Nationale voulait être le fusible de ces élections européennes, proposant sa démission selon les informations de BFMTV juste avant l'annonce de la dissolution (des propos non confirmés par l'Elysée). Une requête rapidement rejetée par le président de la République qui souhaite voir en Gabriel Attal le meneur de troupes de la désormais ancienne majorité présidentielle.

Si le Rassemblement National remporte ces élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochain ou si c'est l'union des gauches qui sort victorieuse, Gabriel Attal sera le deuxième plus éphémère Premier ministre de la Ve République derrière un certain Bernard Cazeneuve. Pour le nom de son successeur, la liste commence à s'étoffer, en cas de défaite : Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Berger, Fabien Roussel, François Ruffin...

Mais en cas de victoire de Renaissance et de ses alliés, Gabriel Attal sera-t-il toujours le Premier ministre ? Il pourrait faire les frais des aléas de la vie publique, le président pourrait souhaiter impulser une nouvelle dynamique et changer la personne chargée d'incarner ce renouveau. D'autant que la popularité du jeune homme n'est pas vraiment à l'avantage de l'exécutif. Cité par le Parisien, un député de l'aile gauche évoque son "décalage". "Quand il est nommé en janvier, on était à 21 % dans les sondages. On finit à 15 % ! Force est de constater qu'on a été en décalage avec nos électeurs, en étant très durs sur le régalien et jusqu'au-boutiste sur l'assurance-chômage". Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu pourraient aussi tenter de convaincre Emmanuel Macron que l'heure est déjà au changement pour le dernier cap de la gouvernance. Cependant, l'hypothèse la plus probable est qu'il sera toujours à la tête du gouvernement en cas de victoire, puisqu'il mène cette campagne et qu'il incarnerait la victoire.

Quels nouveaux ministres en cas de remaniement ?

Faites vos jeux ! Et justement, les Jeux olympiques pourraient être un enjeu majeur de ce remaniement. Quel serait le futur ministre de l'Intérieur de Jordan Bardella ou de l'union des gauches ? Certains membres des Républicains pensent qu'Eric Ciotti se voit comme le futur ministre de l'Interieur du candidat du Rassemblement National. Les noms de Thierry Mariani ou encore Sébastien Chenu sont cités.

Quels ministres en danger ?

Gabriel Attal se représente dans sa circonscription, la 10e des Hauts-de-Seine, à Vanves. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se représente lui aussi dans son fief électoral de la 10e circonscription du Nord. Stanislas Guerini sera, selon l'AFP, à nouveau candidat dans la 3e circonscription de Paris. Thomas Cazenave dans la 1e circonscription de Gironde. Olivia Grégoire est candidate à sa réélection dans la 12e circonscription de Paris. Marie Guévenoux est candidates aux élections législatives dans la 9e circonscription de l'Essonne. Frédéric Valletoux dans la 2e circonscription de la Seine-et-Marne. Sarah El Haïry est également candidate à sa réélection et représentera le camp macroniste dans la 5e circonscription de la Loire-Atlantique. Roland Lescure ministre délégué à l'Industrie et à l'Energie, a annoncé qu'il se représenterait dans la 1e circonscription des Français de l'étranger (Amérique du Nord) Prisca Thevenot a annoncé qu'elle serait de nouveau candidate dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Fadila Khattabi, ministre chargée des Personnes handicapées, se représentera dans la 3e circonscription de Côte d'Or. Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité, se représentera dans la 10e circonscription des Yvelines. Invitée de BFMTV ce jeudi, elle a affirmé qu'il s'agissait là aussi de "l'élection la plus importante de nos vies". Franck Riester sera candidat dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement, sera à nouveau candidat dans la 1e circonscription d'Eure-et-Loir. Dominique Faure se représente dans la 10e circonscription de Haute-Garonne. Marie Lebec sera candidate dans la 4e circonscription des Yvelines. Stéphane Séjourné dans la 9e circonscription de la capitale. Marc Fesneau sera candidat à sa succession dans la 1e circonscription du Loir-et-Cher. Agnès Pannier-Runacher est candidate dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais. Jean-Noël Barrot dans la 2e circonscription des Yvelines selon l'AFP.

En cas de défaite, ces ministres pourraient faire les frais d'un remaniement même en cas de victoire de la majorité s'ils ne sont pas élus.

Quelle date pour un éventuel remaniement ?

En cas de remaniement ministériel, ce dernier se déroulera quelques jours après le résultat des élections législatives. Il faudra s'attendre à un remaniement rapide surtout avec les JO qui arrivent et qui nécessitent d'avoir des ministres actifs que ce soit à l'Interieur, pour les Transports et bien évidemment les Sports.

Le Président de la République peut décider de procéder à un remaniement pour diverses raisons, comme pour redonner de l'élan à un gouvernement ou répondre à des crises politiques. En l'occurrence, il s'imposera à lui pour une raison : sans majorité relative ou sans soutien des députés, le gouvernement tombe. Le Président nommera le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, nommera les autres membres du gouvernement.