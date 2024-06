Résultat de LFI et Manon Aubry aux européennes : Mélenchon et les Insoumis déçus ?

Manon Aubry est la tête de liste de La France insoumise pour les élections européennes 2024. Celle qui se présente comme la candidate de la gauche unie héritière de la Nupes saura-t-elle s'imposer dans les résultats du scrutin ?

19:03 - Des tensions avec Jordan Bardella, accusé d'être le "larbin du CAC 40" Lors d'un débat diffusé sur CNews le 30 mai dernier, le ton est monté entre Manon Aubry (LFI) et Jordan Bardella (RN). Elle a notamment reproché à la tête de liste du Rassemblement national sa présence trop aléatoire au Parlement européen et d'être le "larbin du CAC 40". "C'est vrai que vous ne venez pas souvent au Parlement européen, je comprends”, a lancé la tête de liste LFI. “Je vais le dire aux Françaises et aux Français. Vous préférez défendre les intérêts des grands patrons" a-t-elle ajouté. 18:49 - "A bas l'extrême droite", Aubry soutient Glucksmann contre l'attaque de ses affiches Si elle n'est pas forcément en phase avec les propositions socialistes tenues par Raphaël Glucksmann et la liste PS/Place publique, Manon Aubry n'avait pas hésité à condamner les d'actes "abjects" les tags de croix gamées sur les affiches de ce dernier : "Ces actes antisémites sur les affiches de Raphaël Glucksmann sont abjects". Manon Aubry a condamné "avec la plus grande fermeté", assurant que Raphaël Glucksmann avait "toute sa solidarité, comme toutes les victimes de ce poison". L'insoumise a conclu son tweet par les mots : "A bas l'antisémitisme ! A bas le racisme ! A bas l'extrême droite !". 18:47 - Manon Aubry déjà au QG avec Jean-Luc Mélenchon Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon sont déjà au QG de LFI, à la Rotonde dans le quartier de Stalingrad, au nord de Paris (19e). Si la candidate prendra naturellement la parole, le fondateur du parti pourrait, lui aussi, monter à la tribune. 18:22 - Manon Aubry peut-elle espérer un meilleur score qu'en 2019 ? On prend les mêmes et on recommence. La France insoumise a de nouveau choisi Manon Aubry comme tête de liste pour les élections européennes, pourtant lors du dernier scrutin la candidate avait réussi à faire élire quelques candidats insoumis de justesse avec 6,31% des voix. L'eurodéputée fera-t-elle mieux cette année ? C'est possible selon les résultats des sondages. Manon Aubry n'est jamais parvenue à dépasser la barre des 10% depuis le début de la campagne. Cette dernière espère bien être récompensée de ses efforts en envoyant un maximum d'élus au Parlement européen pendant une durée de 5 ans. 17:49 - Manon Aubry a voté à Paris Manon Aubry a voté ce dimanche à Paris. La tête de liste de La France insoumise à ces élections européennes 2024, s'est rendue dans son bureau de vote à 11h45. 17:35 - Un dernier meeting avec Jean-Luc Mélenchon Dans la dernière ligne droite vers le scrutin du dimanche 9 juin, la tête de liste de La France insoumise animait justement sa dernière réunion publique jeudi soir à la Sucrière de Lyon, à 18h30. Jean-Luc Mélenchon était également présent pour cet ultime grand meeting de campagne, à trois jours du scrutin qui déterminera le nombre d'élus LFI qui siégeront à Strasbourg.

Quel résultat pour Manon Aubry ce dimanche lors des élections européennes ? Les résultats sont attendus à 20 heures et la tête de liste de La France insoumise espère faire mentir les sondages. Jusqu'à vendredi, dernier jour de campagne et donc de publication pour les études d'opinion, ils la créditaient d'un score inférieur à 10% malgré une percée de dernière minute. Faire mieux que les estimations serait une première victoire pour le parti, mais Manon Aubry court quand même le risque d'être déçue si elle n'apparaît pas comme la première force de gauche. Là encore, les derniers sondages publiés avant la période de réserve affichaient la candidate LFI avec plusieurs points de retard sur Raphaël Glucksmann de la liste Place publique-PS.

Manon Aubry n'a pas réussi à convaincre les autres forces de gauche de s'unir pour former une liste commune, héritière de la Nupes, afin d'obtenir un maximum de sièges au Parlement européen. Mais même à la tête de la liste insoumise, Manon Aubry se présente comme la candidate d'une gauche unie et de "tous les orphelins de la Nupes". Elle a d'ailleurs prévu de "défendre le programme, l'esprit, la stratégie de la Nupes".

La tête de liste a dû faire campagne face à trois autres listes de gauche, lesquelles ont refusé sa proposition de former une liste commune pour les élections européennes pour porter le programme de l'alliance de la Nupes enterrée en fin d'année dernière. Une décision qui a conduit à une "bataille de petits chevaux" entre les gauches vivement critiquée par Manon Aubry, qui y a toutefois pris part avec son parti. La candidate a également reproché aux socialistes, aux écologistes et aux communistes d'avoir "choisi l'irresponsabilité plutôt que l'unité", auprès de Euractiv durant la campagne.

Mais malgré ce refus, l'eurodéputée insoumise s'est présentée comme la candidat d'une gauche unie, héritière de la Nupes, pour attirer un maximum d'électeurs de gauche à sa cause. Si elle a défendu les idées de la Nupes, la liste de LFI aux européennes a aussi fait campagne en affichant clairement sa position sur le conflit israélo-palestinien et sur le statut de la Palestine - le sujet qui a accéléré l'implosion de l'alliance des gauches. Si la première stratégie pouvait être fédératrice, la seconde a été nettement plus clivante auprès des électeurs.

Manon Aubry va-t-elle obtenir un meilleur résultat aux élections européennes 2024 que lors du précédent scrutin ? Il y a cinq ans, la tête de liste de La France insoumise avait obtenu 6,8% des suffrages et avait été élue de justesse. Les derniers sondages publiés vendredi avant le début de la période de réserve créditaient la candidate de 7 à 9% des intentions de vote et la donnaient au pied du podium et parfois au coude-à-coude avec la liste des Républicains portée par François-Xavier Bellamy.

Manon Aubry a fait son entrée au Parlement européen en 2019, à la tête de la liste de la délégation de La France insoumise. Cinq ans plus tard, après quelques tergiversations, le parti de Jean-Luc Mélenchon a de nouveau décidé de l'investir tête de liste aux élections européennes 2024, qui se déroulent ce dimanche 9 juin. A 34 ans, Manon Aubry est désormais une figure connue de la gauche française. Elle mène une liste de rupture avec le libéralisme européen et porte un programme qui vise à "sortir de l'austérité".

Née à Fréjus en 1989, Manon Aubry est diplômée de Sciences Po Paris en science politique et en affaires et relations internationales. A l'époque, l'eurodéputée insoumise fréquente l'établissement en même temps que Gabriel Attal. C'est au sein de diverses ONG que Manon Aubry fait ses armes : elle a travaillé pour Médecins du Monde au Libéria en 2012 et pour le Centre Carter en République démocratique du Congo de 2013 à 2014, avant de rejoindre l'ONG Oxfam France à Paris avec qui elle a travaillé jusqu'en 2019, année où elle a rejoint LFI pour les européennes.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".