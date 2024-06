Résultat de Glucksmann et PS/PP aux européennes : la surprise du scrutin va-t-elle transformer l'essai ?

Raphaël Glucksmann, tête de liste PS/Place publique, arrivera-t-il à s'imposer devant la candidate de la majorité présidentielle dans les résultats des élections européennes ?

Dernières mises à jour

19:18 - Quel avenir pour Raphaël Glucksmann après le 9 juin ? "Forcément, les gens vont commencer à parler de Glucksmann comme potentiel candidat à la présidentielle", supputait un parlementaire socialiste au Parisien pendant la campagne. L’eurodéputé jouit en effet de la meilleure côte d’avenir à gauche, selon le baromètre Verian – Epoka de mai pour Le Figaro Magazine : 51% des électeurs de gauche souhaitent le voir jouer un rôle important dans les prochaines années (+12).

"Il ne va pas prendre le Thalys pour Bruxelles le 10 juin et dire aux Français : Rendez-vous dans cinq ans et bon courage après le bordel", assure un proche de Raphaël Glucksmann. L’intéressé, souvent interrogé sur son avenir, est resté évasif pendant la campagne. Mais lors de son grand meeting à Paris le 30 mai, il a déclaré : "Je ne vais pas disparaître le 10 juin, ce cap, j’en serai le garant et le gardien." 19:05 - Ukraine : Glucksmann rejette le terme de "cobelligérant" employé par Macron pour la France La tête de liste des socialistes approuve globalement les annonces faites par Emmanuel Macron sur l'Ukraine jeudi soir mais rejette le terme de "cobelligérant" pour qualifier l'engagement de la France : "Quand vous aidez une nation envahie à résister, vous n'êtes pas cobelligérant selon le droit international. Il ne faut pas croire à la propagande de Vladimir Poutine", affirmait-t-il sur Franceinfo. Raphaël Glucksmann ne se dit "absolument pas" dérangé par la venue du président ukrainien à l'Assemblée nationale ce vendredi, à deux jours des élections. 18:46 - Un dernier meeting à Lille pour Raphaël Glucksmann La tête de liste du PS et de Place publique a terminé sa campagne dans un bastion socialiste : à Lille vendredi soir pour un ultime meeting. Il était accompagné de la maire socialiste Martine Aubry, ainsi que du patron des socialistes Olivier Faure. 18:13 - Le revirement de stratégie des macronistes face à Raphaël Glucksmann Tôt dans la campagne, les macronistes ont identifié Raphaël Glucksmann comme une menace potentielle, capable d’aspirer une partie de l’aile gauche de l’électorat du président. La première stratégie de Valérie Hayer a été de souligner la proximité de sa liste avec celle de l’eurodéputé de Place publique, répétant qu’ils votaient « 90% des textes ensemble ».

Mais lorsque la montée de Raphaël Glucksmann dans les sondages a menacé la 2e place de Valérie Hayer, la stratégie a changé. On a vu le camp présidentiel rappeler les liens du parti socialiste avec La France insoumise en invoquant le souvenir de la Nupes, l’alliance des gauches aux législatives qui a depuis été dissoute. « Glucksmann, c’est la Nupes », a affirmé Gabriel Attal le 30 mai sur RTL. 18:07 - Glucksmann à la Bellevilloise Raphaël Glucksmann est arrivé à son QG de campagne à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris, au nord-est de la capitale. Il devrait s’exprimer à 20h-20h15, avance LCI. 17:54 - La liste de Raphaël Glucksmann est-elle la même qu’en 2019 ? Le fondateur de Place publique conduit pour la deuxième fois une liste d’alliance avec le Parti socialiste au élections européennes. Mais en 2019, la liste était également soutenue par d’autres mouvements, dont Nouvelle Donne. Cette année, le patron de Nouvelle Donne, Pierre Larrouturou, a mené une liste à part, avant d’apporter son soutien aux écologistes de Marie Toussaint. 17:36 - La liste de Raphaël Glucksmann est-elle la même qu’en 2019 ? Le fondateur de Place publique conduit pour la deuxième fois une liste d’alliance avec le Parti socialiste au élections européennes. Mais en 2019, la liste était également soutenue par d’autres mouvements, dont Nouvelle Donne. Cette année, le patron de Nouvelle Donne, Pierre Larrouturou, a mené une liste à part, avant d’apporter son soutien aux écologistes de Marie Toussaint. 17:08 - Raphaël Glucksmann exfiltré d’une manifestation du 1er mai à Saint Etienne L’épisode du 1er mai à Saint-Etienne a envenimé les relations entre la tête de liste des socialistes et le camp des insoumis. Alors que Raphaël Glucksmann voulait rejoindre le cortège de la fête des travailleurs à Saint Etienne, il a été pris à parti par un groupe de militants qui l’ont empêché de participer aux festivités. L’eurodéputé a finalement battu en retraite. Il a rapidement pris la parole pour dénoncer l’événement, assurant avoir reconnu des drapeaux de La France insoumise. Aussitôt, des cadres de LFI ont nié être impliqués dans l’affaire. Manon Aubry a déploré l’épisode, tandis que la députée Mathilde Panot accusait Raphaël Glucksmann d’avoir « menti ». Les jeunes communistes de la Loire ont rapidement revendiqué l’action. Des images de télévision montrent bien, cependant, qu’un ancien candidat de LFI aux législatives était présent, un drapeau du parti à la main. 16:49 - Une campagne en tension avec La France insoumise Raphaël Glucksmann a accusé à plusieurs reprises La France insoumise de mener contre lui une campagne virulente dans ces européennes. « Concentrez-vous un peu sur l’extrême droite, lâchez-moi les baskets », s’est-il agacé lors d’un des débats qui l’opposait à Manon Aubry, alors que la candidate de LFI lui reprochait de ne pas défendre la retraite à 60 ans. Souvent sans les nommer, la tête de liste du PS et de Place publique a régulièrement dénoncé les "outrances" de LFI et la "brutalisation du débat publique". A l’inverse, il s’est présenté comme un défenseur du "débat d’idées" et d’une "démocratie apaisée". 16:01 - La campagne de Raphaël Glucksmann émaillée d’attaques antisémites L’eurodéputé a dénoncé mercredi 5 juin les actes antisémites dont il était la cible dans cette campagne européenne : dans plusieurs villes (« Marseille, Angers, Nantes, Carpentras »), ses affiches de campagne ont été taguées de croix gammées, symbole néonazi. Il a également assuré avoir reçu des « messages de haine — par milliers — sur les réseaux sociaux ». 15:15 - La popularité de Raphaël Glucksmann en hausse dans la campagne Raphaël Glucksmann a considérablement gagné en notoriété au fil de cette campagne électorale : à en croire le baromètre de Cluster17 pour Le Point, la popularité de l’eurodéputé a gagné quatre points entre avril et mai 2024, le faisant grimper à 28% d’opinion positive. Sans doute est-ce à accréditer à son statut de challenger face à l’éternel duel entre les macronistes et le RN, mais aussi à sa volonté de se démarquer de La France insoumise dans cette campagne. 15:11 - Raphaël Glucksmann a voté à Paris ce dimanche La tête de liste PS-Place publique a voté dans un bureau de vote à Paris ce dimanche 9 juin. Raphaël Glucksmann espère mener le PS-Place Publique sur le podium des élections européennes. Il était crédité selon les derniers sondages réalisés avant la trêve électorale de 13 à 15% des voix (sondage 7 juin IFOP Le Figaro LCI et Sud Radio).

Raphaël Glucksmann va-t-il passer devant la candidate de la majorité présidentielle dans les résultats des élections européennes ce dimanche 9 juin ? La tête de liste de l'alliance formée par Place publique et le Parti socialiste s'est imposée comme un candidat sérieux durant la campagne. Les sondages publiés jusqu'à vendredi, dernier jour de la campagne avant la période de réserve, créditaient le candidat de 14% des intentions de vote et le plaçaient surtout à touche-touche de Valérie Hayer, la tête de liste macroniste. Reste à savoir si Raphaël Glucksmann peut transformer l'essai dans les résultats des européennes.

La gauche socialiste place beaucoup d'espoir dans la candidature et le résultat de Raphaël Glucksmann. La tête de liste a tenu à se distinguer des autres forces de gauche, en particulier de la France insoumise, après l'union éphémère de la Nupes tout en promettant de porter une "nouvelle offre politique", en rupture avec certaines idées du vieux PS, "qui dominera la gauche européenne pendant les décennies à venir". Et le candidat a réussi à unir les forces socialistes autrefois divisées après l'accord passé avec la Nupes. Le résultat de Raphaël Glucksmann aux européennes peut-il relancer la gauche ? Il a en tout cas fait d'elle une option possible et a empêché le duel que voulait instaurer la majorité présidentielle et le Rassemblement national pour le scrutin.

La tête de liste du PS et de Place publique a également dû batailler avec certaines forces de gauche durant la campagne des élections européennes. Malgré ses similitudes capables de les rapprocher, les socialistes, les insoumis, les écologistes et les communistes sont partis en ordre divisé. Et des critiques, parfois virulentes, ont été échangées entre Raphaël Glucksmann et les représentants de La France insoumise. Une opposition en partie due à la volonté des deux camps de s'imposer comme la première force de gauche.

Le résultat de Raphaël Glucksmann aux européennes

Raphaël Glucksmann peut obtenir un meilleur résultat que celui obtenu il y a cinq ans lorsqu'il était déjà tête de liste du Place publique et du PS aux élections européennes. A l'époque, le candidat avait été élu de justesse avec 6,19% des suffrages, à peine plus que le seuil de 5%. Mais pour les européennes 2014, il peut espérer un meilleur score. Les sondages publiés vendredi, qui était le dernier jour de la campagne, créditaient Raphaël Glucksmann de 12 à 14% des intentions de vote, à moins de deux points derrière Valérie Hayer. Les résultats des élections européennes confirmeront-ils ces estimations ?

Qui est Raphaël Glucksmann ?

Nommé eurodéputé en 2019, Raphaël Glucksmann souhaite garder sa place au Parlement européen pour cinq nouvelles années. Agé de 44 ans, le journaliste et essayiste a adopté la casquette d'homme politique. Il a également été conseiller du président géorgien Mikheil Saakachvili, entre 2009 et 2012. A l'époque, Raphaël Glucksmann partageait la vie de la vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Eka Zgouladze. Aujourd'hui, il est en couple avec la journaliste Léa Salamé avec qui il a eu un garçon.

Engagé dans le mouvement Euromaïdan en Ukraine, qui avait mené en 2014 à la destitution du président pro-russe Viktor Ianoukovytch, c'est sans surprise que Raphaël Glucksmann s'est positionné dès le début du conflit contre la guerre en Ukraine au Parlement européen. "C'est pour éviter que l'Europe entière ne plonge dans la guerre qu'il nous faut nous réarmer et armer la résistance ukrainienne, alors que la perspective d'un grand lâchage américain se précise. Ces pseudo-"pacifistes" n'œuvrent pas à la paix, mais à la défaite des démocraties", estimait le 20 février dernier Raphaël Glucksmann sur X (ex-Twitter). Il est également connu pour son engagement contre la persécution des Ouïghours en Chine.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".