Pour quel candidat voter aux européennes 2024 ? Découvrez de quel parti vous êtes le plus proche

Les élections européennes approchent et vous ne savez peut-être pas encore pour qui voter. Voici un test pour vous permettre de savoir quel candidat est le plus proche de vous.

Les élections européennes approchent : le 9 juin, les Français sont appelés à voter pour renouveler les eurodéputés de l'Hexagone qui siègent au Parlement européen. Un scrutin qui historiquement n'attire pas énormément les électeurs dans les bureaux de vote, malgré les enjeux considérables que revêt cette élection : les députés européens ont des prérogatives considérables et vont décider de l'orientation politique de l'Union européenne dans les prochaines années.

Les candidats sont engagés dans une campagne qui s'accélère et plusieurs débats ont été organisés entre les principales têtes de liste. Mais les thématiques spécifiquement européennes passent souvent au second plan et il n'est pas si facile de comprendre ce que chaque parti compte faire ou voter au Parlement, avec ses eurodéputés. Pour vous aider, voici un simulateur très pratique qui permet, en répondant à plusieurs questions précises, de découvrir de quelle formation politique vous êtes le plus proche.

Cet outil a été créé par VoteFinder.eu, un site bénévole qui s'est donné pour mission de faire mieux connaître le travail des eurodéputés et d'amener les Français à s'intéresser davantage à ces élections européennes.

Votez pour ou contre

Comment ça marche, concrètement ? Tout simplement en vous prononçant, en quelques minutes, sur un nombre important de propositions de lois réellement votées au Parlement européen entre 2019 et 2024. Vos réponses sont comparées à celles des vrais élus. "Pour faciliter la compréhension, toutes les propositions de lois ont été vulgarisées et résumées par des experts. Le texte de loi complet est disponible sur chaque fiche", précise VoteFinder. Voter donc "Pour" ou "Contre" pour chaque proposition. Cliquez sur "Résumé" pour en savoir davantage si une proposition vous paraît trop vague. Plus vous votez et plus la suggestion sera précise.

.

Ce projet est porté par un groupe de "passionnés de science politique et aux profils variés (ingénieurs, alumnis de Science Po, des ENS et de l'UNESCO)" dans un but de "transparence démocratique".

Preuve que ce travail de pédagogie est important : selon un sondage Elabe du 18 mai, seulement 42% des inscrits sur les listes électorales se disent certains d'aller voter aux élections européennes et 52% des Français se disent intéressés par les élections européennes.