Européennes 2024 en Allemagne, Espagne, Italie... Quel est le résultat de l'élection dans les autres pays ?

L'Europe a voté le week-end des 8 et 9 juin 2024. Quels sont les résultats dans tous les pays de l'Union européenne et les conséquences des votes, notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne.

720 élus composent le Parlement européen et la France ne compte que 81 députés sur cet ensemble. Si les résultats en France des élections européennes 2024 ont été particulièrement scrutés dimanche 9 juin, l'enjeu était bien européen et les votes de nos voisins tout aussi cruciaux pour déterminer les orientations politiques du futur Parlement et les rapports de force entre les différents groupes.

Les sièges du Parlement européen sont répartis entre les 27 pays membres de l'UE proportionnellement à la population de chaque pays : plus un pays est peuplé plus il compte d'élus dans l'hémicycle. Les textes prévoient toutefois un minimum de six sièges pour les pays les moins densément peuplés de l'UE, à savoir Malte, le Luxembourg et Chypre. A l'inverse, c'est l'Allemagne qui est le pays le plus représenté avec 96 élus. La France arrive en suivant avec 81 députés et le top cinq est complété par : l'Italie (76 eurodéputés), l'Espagne (61 eurodéputés) et la Pologne (53 eurodéputés). Tous les autres pays comptent entre 33 et 7 élus.

Après la diffusion des premières estimations des résultats, affinés tout au long de la nuit, le nouveau visage du Parlement européen se dessine. Le PPE, qui regroupe des partis de droite dont Les Républicains en France, obtient le plus de sièges avec une estimation à 184 devant le groupe socialiste et démocrate crédité de 139 sièges. Suivent les centristes de Renew dont fait partie Renaissance autour d'Emmanuel Macron (80 sièges) et les conservateurs d'ECR (73 sièges). Le groupe Identité et Démocratie où prend part le Rassemblement National, obtient 58 sièges devant les Verts avec 52 députés élus. Les partis d'extrême-droite sont en progression puisque le groupe Identité et Démocratie gagne 8 sièges par rapport au dernier scrutin alors que les écologistes perdent 19 sièges.

Quelle majorité au Parlement européen ?

C'est donc un Parlement européen plutôt divisé qui se dessine mais une majorité pourrait se dégager via une coalition entre le PPE, Renew et le groupe socio-démocrate, comme depuis 2019. Les discussions devraient être nombreuses ces prochaines semaines alors que les groupes Identité et Démocratie et le groupe Conservateur et réformiste pourraient également s'allier, sans obtenir toutefois de majorité, mais pouvant peser sur les votes avec plus de 130 députés européens.

Les résultats des élections européennes en Allemagne

Avec le plus grand nombre d'élus au Parlement européen, l'Allemagne a un impact non-négligeable sur la composition du Parlement européen. Les élus allemands étaient jusque-là principalement répartis entre le groupe de la droite traditionnelle, le PPE et les Verts avec respectivement 30 et 25 élus.

Et c'est le principal enseignement du scrutin puisque les Verts apparaissent en forte chute chez nos voisins allemands, laissant la CDU siégeant avec le PPE nettement en tête devant une percée du parti d'extrême droite, l'AFD. Les Verts n'obtiennent que 12 sièges européens, soit 9 de moins que lors du précédent scrutin alors que l'AFD gagne 6 députés européens de plus, et auront 15 députés européens, à distance de la CDU qui conserve ses 29 sièges. A noter que l'AFD arrive majoritairement en tête dans les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est.

Les résultats des élections européennes en Italie

L'Italie est un des bastions de l'extrême droite au Parlement européen et les élections européennes 2024 ont confirmé la donne. Le parti Fratelli d'Italia, de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, arrive en tête et obtient 24 sièges, soit 14 de plus qu'en 2019. Une victoire historique pour Meloni et FDL qui siègent au Parlement avec les élus CRE. Le Parti démocrate, qui siège avec le PS en Europe, suit avec 22 sièges, soit 6 de mieux que lors des précédentes élections européennes. En troisième place, on retrouve le Mouvement 5 étoiles avec une estimation à 8 sièges, soit 3 de plus qu'auparavant. Le grand perdant se nomme Lega, la Ligue du Nord, complètement débordé à droite par la percée de Meloni et FDL. Le parti, qui siège au sein d'Identité et Démocratie comme le RN, perd 14 sièges selon les premières estimations, et ne conserve que 8 députés européens.

Les résultats des élections européennes en Espagne

En Espagne, ces élections européennes 2024 ont débouché sur deux gros enseignements : le succès du parti de droite PP qui obtient 22 sièges de députés européens, soit 9 de plus qu'en 2019, et la claque pour les centristes de Ciudadanos qui perdraient leurs 7 députés européens et sortent du Parlement.

PP, qui siège avec le PPE au Parlement européen, a finalement devancé les socialistes du PSOE qui suivent avec 20 sièges, soit un de moins qu'au précédent scrutin européen. Vox obtient 6 sièges et Ahora comptera trois élus. L'autre perdant se nomme Podemos puisque le parti de gauche radicale perd la moitié des 4 sièges obtenus en 2019.

Les résultats des élections européennes en Pologne

En Pologne, les sondages annonçaient un scrutin surprise et, effectivement, l'extrême droite n'a pas fait la percée vue dans d'autres pays ! Les centristes de KO sont arrivés en tête à ces élections européennes 2024 avec 21 sièges devant le parti de droite du PIS (20 sièges) qui perd tout de même 5 sièges. Suit le parti d'extrême droite Konfederacja qui obtient 6 sièges et fait son entrée au parlement.

Les résultats des élections européennes dans les autres pays

Dans plusieurs autres pays de l'Union européenne les forces de droite et d'extrême ont eu le vent en poupe. Aux Pays-Bas, les Verts de Groen-Links arrivent en tête et obtiennent 9 sièges, comme en 2019, et sont suivis du parti d'extrême droite PVV de Geert Wilders qui entre au Parlement avec 6 députés européens. Le parti de Centre droit VVD perd un siège mais conserve 4 députés européens. En Belgique voisine, le scrutin a été serré et a vu le parti nationaliste VB devancer de peu le parti libéral du mouvement réformateur emmené par l'ex-première ministre Sophie Wilmès. Tous deux obtiennent 3 sièges, comme le NVA alors que le PS conserve deux sièges de députés européens.

En Autriche, le parti extrêmiste FPÖ gagne trois sièges par rapport à 2019 et obtient 6 députés au total, alors que les Chrétiens-démocrates d'ÖVP perdent 2 sièges par rapport aux élections précédentes. En République Tchèque, les centristes d'ANO, qui siègent avec Renaissance au Parlement européen, arrivent en tête et obtiennent 7 sièges de députés, 4 de plus qu'en 2019. En Grèce, le parti conservateur Nouvelle Démocratie, qui siège avec le PPE, conserve sa première place. Enfin, au Portugal, le Parti Socialiste arriverait en tête et obtient selon les projections 8 sièges de députés européens, un de plus que le parti de centre-droit AD.