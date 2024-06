Résultat de LFI et Manon Aubry aux européennes : déception pour les Insoumis

Manon Aubry est la tête de liste de La France insoumise pour les élections européennes 2024. Celle qui se proclame comme la candidate de la gauche unie héritière de la Nupes a-t-elle réussi à s'imposer dans le résultat du scrutin ?

Dernières mises à jour

21:50 - Mathilde Panot tacle "ceux de la Nupes qui ont tourné le dos" à Manon Aubry Pour Mathilde Panot, députée LFI, la responsabilité du score de la liste portée par Manon Aubry est double, comme elle l'a détaillé au micro de TF1 : "Il y a une première responsabilité dans ce qui apparait, c'est celle de sept ans de macronisme. Il y a une deuxième responsabilité : c'est ceux de la Nupes qui ont préféré lui tourner le dos, au lieu de permettre de proposer une tête de liste et d'être devant."

21:36 - Manon Aubry "n'a pas peur du vote" législatif à venir L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la tenue de nouvelles élections législatives, les 30 juin et 7 juillet prochain, a secoué la classe politique. Chaque candidat et parti politique est invité à réagir, tout comme Manon Aubry, tête de liste de LFI qui a obtenu 8,6% des voix lors de ce scrutin européen selon les dernières estimations. La candidate a assuré en duplex sur TF1 que son parti n'a "jamais eu peur du vote qui s'exprime". Manon Aubry a ensuite appelé les jeunes à se mobiliser aux urnes. "On est prêts", assure-t-elle.

21:20 - De nouvelles estimations pour la liste LFI Ifop Fiducial a donné des résultats davantage détaillés de ces élections européennes pour TF1 et LCI. Selon ces nouveaux chiffres affinés, la liste portée par Manon Aubry a obtenu 8,6% des voix et toujours 8 sièges. Le classement de ces élections n'a toutefois pas changé, puisque le Rassemblement national est toujours en tête (32,3% et 30 sièges), suivi par la majorité présidentielle (15,4% et 14 sièges) et le parti socialiste/place publique (14,2% et 13 sièges).

21:00 - François Ruffin appelle à une union de la gauche Interrogé sur le résultat de ces élections européennes, le député LFI François Ruffin n'a pas caché son amertume face au résultat du Rassemblement national, déplorant que le parti soit "au-dessus de 40%, avec toute l'extrême droite". En duplex depuis Amiens et interrogé sur TF1, il "appelle la gauche à se réunir" "avec tout le monde". "Est-ce que l'on veut gagner ensemble ou perdre séparés ?"

20:36 - "C’est la défaite et la déroute cinglante du Macronisme" pour Manon Aubry En tant que tête de liste de LFI, Manon Aubry a tenu à réagir publiquement au scrutin européen de ce dimanche 9 juin, qui voit une victoire du Rassemblement national. Celle-ci a tenu à tacler le score de la majorité, le jugeant "historiquement faible", puisqu'il "sanctionne une politique injuste et autoritaire". "Au vu de leur score, il est évident que le pays veut tourner la page de l'ère Macron". Faisant mention du score record du RN, elle a pourtant assuré qu'"à chaque fois que la jeunesse et les quartiers populaires se mobilisent, nous ferons reculer l'extrême-droite. Jeunesse de ce pays, c'est pour toi qu'on se bat !" Elle note toutefois "une nette progression par rapport à 2019", où elle avait obtenu 6,8% des suffrages et une élection de justesse.

20:15 - LFI n'est pas le premier parti de gauche de ce scrutin européen Après s'être imposé comme troisième parti de France lors des dernières élections présidentielles, c'est la douche froide pour LFI. Le parti, dont la tête de liste était Manon Aubry, se situe en quatrième position du scrutin européen, derrière le Rassemblement national et la majorité présidentielle et derrière le PS et Place Publique, qui devient le premier parti de gauche de ces élections européennes.

20:00 - Manon Aubry ne dément pas les sondages C’est la douche froide pour Manon Aubry. D’après les premiers résultats du scrutin dévoilés à 20h par Ifop Fiducial pour TF1, LCI et Le Figaro, la tête de liste de La France Insoumise a rassemblé 8,4% des suffrages, récoltant 8 sièges au Parlement européen. Elle est en quatrième position du scrutin, derrière Jordan Bardella (33%), Valérie Hayer (15%) et Raphaël Glucksmann (14%,).

19:51 - Résultat imminent pour Manon Aubry et LFI aux européennes Le résultat des élections européennes est imminent. C'est à 20 heures que les premières estimation seront connues pour tous les partis de France. Dans quelques minutes, les électeurs découvriront le nombre de sièges remportés par LFI, dont la tête de liste est Manon Aubry, au Parlement européen, face aux autres candidats. Rappelons que dans un contexte tendu sur la sphère internationale, le scrutin de ce dimanche était truffé d'enjeux et que celui-ci pourrait être une première étape pour certains candidats avant les présidentielles de 2027.

19:43 - Manon Aubry : la défense de la Palestine au détriment des autres axes du programme ? Si certains candidats ont choisi l'angle de la guerre en Ukraine pour guider leur campagne, Manon Aubry et LFI ont plutôt pris le parti de la défense de la cause palestinienne et de Gaza. Accompagnée de la militante de la cause palestinienne Rima Hassan (7e sur sa liste), la tête de liste LFI a peut-être semé le doute dans l'esprit de certains électeurs. En effet, les observateurs ont pu avoir l'impression que LFI ne parlait que de ce sujet-là, au détriment d'autres axes portés par le parti comme le pouvoir d'achat et l'énergie, parfois invisibilités par la défense acharnée de la Palestine face aux assauts de Tsahal.

19:03 - Des tensions avec Jordan Bardella, accusé d'être le "larbin du CAC 40" Lors d'un débat diffusé sur CNews le 30 mai dernier, le ton est monté entre Manon Aubry (LFI) et Jordan Bardella (RN). Elle a notamment reproché à la tête de liste du Rassemblement national sa présence trop aléatoire au Parlement européen et d'être le "larbin du CAC 40". "C'est vrai que vous ne venez pas souvent au Parlement européen, je comprends”, a lancé la tête de liste LFI. “Je vais le dire aux Françaises et aux Français. Vous préférez défendre les intérêts des grands patrons" a-t-elle ajouté.

18:49 - "A bas l'extrême droite", Aubry soutient Glucksmann contre l'attaque de ses affiches Si elle n'est pas forcément en phase avec les propositions socialistes tenues par Raphaël Glucksmann et la liste PS/Place publique, Manon Aubry n'avait pas hésité à condamner les d'actes "abjects" les tags de croix gamées sur les affiches de ce dernier : "Ces actes antisémites sur les affiches de Raphaël Glucksmann sont abjects". Manon Aubry a condamné "avec la plus grande fermeté", assurant que Raphaël Glucksmann avait "toute sa solidarité, comme toutes les victimes de ce poison". L'insoumise a conclu son tweet par les mots : "A bas l'antisémitisme ! A bas le racisme ! A bas l'extrême droite !".

18:47 - Manon Aubry déjà au QG avec Jean-Luc Mélenchon Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon sont déjà au QG de LFI, à la Rotonde dans le quartier de Stalingrad, au nord de Paris (19e). Si la candidate prendra naturellement la parole, le fondateur du parti pourrait, lui aussi, monter à la tribune.

18:22 - Manon Aubry peut-elle espérer un meilleur score qu'en 2019 ? On prend les mêmes et on recommence. La France insoumise a de nouveau choisi Manon Aubry comme tête de liste pour les élections européennes, pourtant lors du dernier scrutin la candidate avait réussi à faire élire quelques candidats insoumis de justesse avec 6,31% des voix. L'eurodéputée fera-t-elle mieux cette année ? C'est possible selon les résultats des sondages. Manon Aubry n'est jamais parvenue à dépasser la barre des 10% depuis le début de la campagne. Cette dernière espère bien être récompensée de ses efforts en envoyant un maximum d'élus au Parlement européen pendant une durée de 5 ans.

17:49 - Manon Aubry a voté à Paris Manon Aubry a voté ce dimanche à Paris. La tête de liste de La France insoumise à ces élections européennes 2024, s'est rendue dans son bureau de vote à 11h45.